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Помидорами по Меркель, или неразделенная любовь к беженцам

19:40. 6 сентября 2017 Просмотров - 225 Нет комментариев Опубликовал:

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Ангела Меркель искупалась в народной любви во время предвыборного митинга в студенческом городе Гейдельберг, что на юге страны. Кандидат в главы правительства выступала перед тремя тысячами избирателей, но под конец речи в ее адрес прилетели… помидоры.

Так отреагировали избиратели на объяснения фрау Меркель относительно ее миграционной политики и беженцев:

«Если мы и сделали ошибку, то она заключалась не в том, что мы их приняли, а в том, что мы не заметили, что людям в Иордании, Ливане, Турции и Сирии было нечего есть, что они не получали образования и попадали в руки контрабандистов, потому что у них не было выхода».

Избиратели не прониклись бедственным положением мигрантов и атаковали канцлера томатами со словами «проваливай!», «лжецы» и «Меркель должна уйти». Фрау утерлась и невозмутимо улыбнулась. Попытка сорвать ее предвыборный график не удалась, а на хулиганов завели уголовное дело.

Меркель отличается упрямством. К своей цели она прёт напролом словно танк. Помидорами ее точно не остановить, а вот на выборах попробовать можно. Хотя, победа действующего канцлера практически предопределена, выборы в Германии еще недостаточно предсказуемы. Существует вероятность формирования в бундестаге большой коалиции, состоящей из представителей партии ХДС/ХСС и СДПГ.

Меркель четвертый раз станет канцлером Германии, но что-то не слышно криков о том, как долго она занимает этот пост и насколько это недемократично. Интересно и то, что против нее с осени 2015 года уже было подано тысяча обращений с обвинениями в госизмене из-за приема беженцев, но прокуроры отказывают в возбуждении уголовных дел.

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Год обещает быть интересным… для немцев: не таким пресным, как обычно, хоть и без интриги. Россия от ее победы или проигрыша ничего не выигрывает. Ангела Меркель, конечно, говорит уже о том, что отмена антироссийских санкций пойдет на пользу ФРГ, но ведь единолично она такое решение не примет, а США не позволят союзникам пойти на попятную.

Метки: ангела меркель, беженцы, выборы, Германия, фрг
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