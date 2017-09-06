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Письмо. Кризис в Мьянме

17:49. 6 сентября 2017 Просмотров - 226 Нет комментариев Опубликовал:

Доброго времени суток, наткнулся сегодня на интересный факт, которым захотелось поделиться. Новый виток кризиса с народом Рохинджа и деятельность ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) в Мьянме разворачивается в непосредственной близости от газовых месторождений Shwe и Mya  в Бенгальском заливе (красные точки слева вверху на карте), откуда планировалось построить газопровод в Китай через территорию Мьянмы (красная пунктирная линия). 

В Бенгальском заливе у западного побережья Мьянмы геологоразведочные работы начали приносить успешные результаты в 2004 г. В блоке А-1 площадью 3885 кв.км был вскрыт мощный газоносный горизонт в неоген-четвертичных песчаниках на перспективной структуре Шуэ (Shwe). Месторождение получило такое же название. В пределах блока выявлено несколько сейсмических аномалий, подобных структуре Шуэ (Shwe), что свидетельствует о значительном потенциале участка, и в 2005 г. действительно было сделано второе газовое открытие Шуэ-Пхью (Shwe Phyu), хотя и с весьма небольшими запасами. В начале 2006 г. в блоке А-3 площадью 6780 кв.км открыто месторождение Мья (Mya). В пределах блока А-4 площадью 4 тыс.кв.км., у берегов г.Ситуэ (Sittwe) также ведутся работы с 2004 г. Партнёры по освоению блоков: Daewoo International (оператор, долевое участие – 60%), ONGC Videsh (20%), Gas Authority of India (10%) и Korea Gas (10%).

источник: http://www.mineral.ru/Facts/world/116/145/index.html

Источник: pravosudija.net

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