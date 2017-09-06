Освобождение от Ига 2.0: Россия оправляется от страшнейшего поражения в истории

Одним из эталонных примеров провалов, поражений и несчастий в истории русского народа долгие годы считалось установление на Руси Монголо-татарского ига в XIII веке.

Ученые по сей день активно спорят на тему того, насколько жестоким оно было, и можно ли называть оказанное им влияние однозначно негативным, но несколько связанных с ним моментов считаются историческими аксиомами.

Во-первых, русские княжества в результате монголо-татарского нашествия утратили политическую независимость, будучи вынужденными платить дань, и это, как ни крути, но к позитивным явлениям отнести нельзя.

Однако, во-вторых, несмотря на политическую зависимость, русские сохранили духовный суверенитет и «остались самими собой», что и позволило нашим предкам в конечном итоге отстоять свою свободу.

Так вот, катастрофа постигшая Россию в конце ХХ века была куда страшнее пресловутого Монголо-татарского ига. Тотальное духовное порабощение Западом (хоть и при сохранении формальной политической независимости) поставило под большой вопрос даже само выживание Православно-славянской цивилизации.

Но минуло 26 лет, и мы видим, что расстановка сил изменилась кардинально: несмотря на свою грандиозную победу, Запад превращается в культурное и политическое захолустье, а Россия уверенно возвращает себе духовную свободу.

Главным символом чудовищного поражения России в конце 1980-х – начале 1990-х годов стало даже не падение Берлинской стены, не вывод советских войск из Восточной Европы, не разгром ГКЧП ельцинистами и не беловежские соглашения, а многотысячная очередь, выстроившаяся 31 января 1990 года перед открывшимся в Москве первым рестораном Макдональдса в СССР.

За первый день работы банальную по сути дела забегаловку посетили 30 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом для всей сети. До этого, мировой рекорд был установлен в Будапеште, где на открытие «Макдака» явились 9100 клиентов.

Если бы 30 тысяч москвичей и гостей столицы не были бы готовы часами стоять в очереди за заветным американским гамбургером, ярко символизирующими западный образ жизни, то, скорее всего, ни развала СССР, ни падения Берлинской стены не было бы. Победа Запада была в первую очередь духовной.

Миллионы советских людей убедили в том, что жизнь «за бугром» гораздо лучше, чем у них дома. «Заграница» стала синонимом слово «идеально», и, применить его к какой-либо вещи считалось высшей похвалой.

В конце концов, люди поверили в то, что достаточно поднять руки перед Вашингтоном и Берлином, и их жизнь быстро станет просто прекрасна. Так на землях, за свободу которых в свое время сражались Александр Невский с Дмитрием Донским, и установилось самое страшное Иго в истории – Иго духовное.

Убедившись по итогам Второй мировой войны (а также на первых этапах ядерной и ракетно-космической гонки), что советский народ победить в прямом военном противостоянии невозможно, элиты Запада развернули против СССР тотальную информационно-психологическую войну, важнейшей составляющей которой было навязывание жителям Союза западных ценностей и ощущения привлекательности западной культуры во всех ее проявлениях – от бытовых до эстетических.

Несмотря на предупреждения здравомыслящих людей о том, что за сто сортов колбасы, джинсы и жвачку придется заплатить отказом от мирового влияния, системы государственного гарантирования медобслуживания и жилья, а также – безработицей, народ в 1980-е оказался принципиально готов пожертвовать всем ради «красивой жизни». По факту, он и пожертвовал всем, а красивой жизни, как мы знаем по печальному опыту лихих 90-х, так и не получил.

Однако если на Украине и в Грузии мы еще и сегодня можем созерцать печальные результаты политики «евроинтеграции любой ценой», то Россия, Белоруссия, Армения и еще ряд государств, возникших на базе бывших советских республик, пока смогли выйти из информационного противоборства с Западном победителями. Этому активно способствовало то, что сам Запад уже больше не может скрывать проблем, разрушающих его изнутри, и миф о его «красивой жизни» сегодня рушится вместе с мировой евроатлантической гегемонией. И в этом не стесняются признаваться даже уважаемые западные эксперты.

В начале 2017 года в одном из самых влиятельных изданий Дании, Berlingske, была опубликована весьма примечательная статья «Прощание с американским мировым порядком». Примечательная – не только из-за содержания, но и из-за личности автора.

Материал подготовила известная журналистка Анна Либак, жена бывшего главы МИД Дании и на тот момент посла в Украине, Грузии и Армении Кристиана Донс Кристенсена. И пусть вас не обманывает заголовок статьи. Речь в ней шла далеко не только об американском влиянии.

Начав с того, что Обама с Трампом выставляют США на посмешище, госпожа Либак перешла к описанию процесса скатывания привычного Западу миропорядка к состоянию коллапса. Она подчеркнула, что судьба Сирии решается сегодня на встречах между представителями России, Турции и Ирана, а будущее Афганистане обсуждается на переговорах между Россией, Китаем и Пакистаном в Москве…

Госпожа Либак обратила внимание своих читателей на тот факт, что представителей Запада на переговоры, связанные с решением серьезных международных проблем, все чаще не зовут. Попытки связать крушение либерального (фактически — западноцентричного) мирового порядка с отдельными личностями вроде Ле Пен во Франции, Петри в Германии или Штрахе в Австрии Либак назвала «поверхностными», так как эти люди всего лишь являются ответной реакцией западного общества на объективно происходящие в нем процессы.

«Протестные движения — реакция на то, что не мы принимаем решения, а что решения принимаются по поводу нас. Какое-то время назад мы боролись с пиратами в Аденском заливе и вводили демократию в Ираке; сейчас мы прикрываем скульптуры в Риме, когда мимо едет президент Ирана, и вырываем из рук демонстрантов тибетские флаги, когда в Копенгаген приезжает лидер Китая. В этом мире сторонникам старого порядка придется побороться: потому что старый порядок рухнул. Новый порядок еще не пришел на смену старому, политика превратилась в большую битву: как нам защитить себя от нависших над нами угроз».

В самом конце материала журналистка проговорила два тезиса, которые, наверное, было очень неприятно слышать любому современному западнику: «Pax Americana рухнул» и «Запад уже не тот». Заяви что-то в этом роде политик-левак с Че Геварой на футболке или ультраправый блогер, никто бы, возможно, этого бы и не заметил. Но когда подобное говорит представитель самой что ни на есть европейской элиты – такое заставляет задуматься.

Правда, на причинах коллапса системы Западного мира, сложившейся после Второй мировой войны и утвердившейся в 1990-е годы, Анна Либак останавливаться не стала, лишь вскользь констатировав противоречия существующие в Европе и Америке между сторонниками цивилизационного подхода, выступающими за равноправие различных обществ, и «цивилизаторами»-либералами, рвущимися к унифицированному миру.

Впрочем, начни госпожа Либак разбирать ситуацию еще более подробно, это вызвало бы на Западе грандиозный скандал. Потому что тогда пришлось бы заговорить о большой лжи Западного мира, на которой основаны все рассуждения о достижениях и преимуществах Европы и Америки.

Долгие годы миф о прогрессивности и высоком уровне развития Запада зиждился, помимо прочего, на утверждениях о самом высоком качестве жизни, эффективности и особой «цивилизованности» социума, сложившегося в Европе, Северной Америке, бывших британских колониях, заселенных англосаксами, и в странах-союзниках США на Дальнем Востоке – в государствах так называемого «Золотого миллиарда». Как мы уже говорили выше, именно этот миф в свое время посодействовал поражению Советского Союза в Холодной войне.

Сегодня он работает все хуже и хуже.

Forbes четыре раза подряд отдает первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира Владимиру Путину. А уже за ним следуют лидеры США, Германии, Китая и Папа Римский. Как же так? Как может лидер государства, которое некоторые западные политики и российские либералы любят называть то «Сомали», то «Зимбабве», то «Верхней Вольтой с ядерными ракетами», оказаться влиятельнее всех на Земном шаре?

Где же логика?

Согласно социологическому исследованию, проведенному недавно в 37 странах Pew Research Center, за пределами самого Запада, несмотря на всю либеральную пропаганду, отношение к России ощутимо лучше, чем к пока еще считающимся лидером Западного мира Соединенным Штатам Америки!

Базовых причин у происходящего две. Во-первых, жители России научились сами себя уважать. А, во-вторых, тот факт, что Запад превращается в мировое захолустье скрывать – все сложнее.

Историческое влияние Запада зиждилось не столько на развитии, сколько на относительно успешных завоеваниях и грабежах. Когда англичане отправлялись захватывать Индию, сама Британия была заселена преимущественно нищими и неграмотными голодранцами.

Зато когда захваты в Южной Азии пошли успешно, из одной только Бенгалии британцы начали вывозить за год суммы, сопоставимые со своим годовым ВВП. В результате в Британии из этих денег финансировалось «промышленное перевооружение», а бенгальцы начали умирать от голода миллионами…

То же самое верно по отношению к другим европейским государствам. Испанцы купили себе столетия роскоши, сначала разграбив и уничтожив высокоразвитые государства инков и ацтеков, а затем загнав их потомков в серебряные рудники. Бельгийцы грабили Конго, голландцы – Юго-восточную Азию, французы – частично Африку, а частично – Северную Америку. Свои колонии были практически у всех европейских стран. Сегодня они переродились в «неоколонии», которые разграбляются транснациональными корпорациями, несмотря на формальный суверенитет государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Но уже и этого грабежа начинает не хватать. Чтобы сохранить видимость преимущества своего мира, западным элитам приходится идти на откровенные подлоги. Касается это, в частности, такого показателя, как валовой внутренний продукт (ВВП). Если брать его даже по паритету покупательной способности, то первая пятерка крупнейших мировых экономик будет выглядеть так: Китай, за ним с небольшим отрывом США, за Штатами с отрывом более, чем в 2 раза – Индия. От Индии в полтора раза отстает Япония и почти в два с половиной – Германия. На шестом месте — слегка подотставшая от ФРГ Россия.

Известный российский блогер burckina-new проделал любопытную манипуляцию – сравнил ВВП стран, исключив из них показатель сферы услуг. Картина сразу достаточно резко изменилась. Китай ушел в отрыв от США практически в три раза, а Индия почти догнала Америку. Россия оказалась на четвертом месте в мире. Япония и ФРГ обвалились ощутимо ниже Российской Федерации. Получается, что если речь идет о производстве того, что можно «пощупать руками» — промышленности и сельском хозяйстве – то экономическая мощь западных стран совсем не такая впечатляющая, как кажется.

Почти 80% экономики США приходится на сферу услуг, но данный показатель, по сути дела, дутый. Элементарный пример. Американский терапевт и российский терапевт вылечили человека. Только стоимость этой «услуги» формально отличается в Штатах и РФ в десятки раз. Как ее считать? А так и считают, в каждой стране – по своей стоимости, хотя услуга-то одинаковая. То же самое проделывается с адвокатами, учителями, полицейскими, соцработниками, продавцами в супермаркетах, туристическими гидами. Можно ли считать такую систему оценки экономики объективной? Вряд ли.

Если опираться на конкретные показатели, то промышленное производство СССР, несмотря на Холодную войну и постоянную агрессию со стороны западных стран, состоянием на 1980-е годы составляло примерно 80% промышленного производства США. Именно советская система, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный ей в резульате Великой Отечественной войны (в то время, как Америка только зарабатывала деньги), смогла запустить первый искусственный спутник Земли и отправить человека в космос. Говорить на этом фоне о неэффективности советской экономики, на которую приходилось около 20% мирового промышленного производства, — просто смешно.

Современная Россия все еще переживает последствия коллапса 90-х. Плюс она осталась без союза с республиками, в которых проживала примерно половина населения СССР и в которых находилась значительная часть промышленных предприятий.

Тем не менее, даже по оценкам экспертов OECD Better Life Index, которых сложно обвинить в «ватничестве» и нелюбви к Западу, в 2010-е годы уровень жизни в РФ примерно соответствовал уровню жизни в Южной Корее. Сегодня, даже по итогам кризиса, вызванного резким падением цен на нефть, уровень жизни в России, по оценкам ОСЭР, все равно выше, чем в части государств-членов ЕС (речь идет о Восточной Европе).

Несмотря на то, что в номинальном измерении зарплата в России ощутимо ниже, чем в США и Западной Европе, уровень цен (особенно цен на все те же пресловутые услуги) во многом выравнивает ситуацию. Например, жители российских городов-миллинников, тратят на оплату услуг ЖКХ 6 – 8% от своих доходов, жители российской провинции – порядка 16%. Доля оплаты погашения счетов жилищно-коммунального хозяйства в структуре доходов в странах Запада, как правило, выше. Например, в «бежавшей» на Запад Литве она достигает 35%.

Гораздо дороже, чем в России стоят на Западе медицинские, образовательные, транспортные, юридические, косметологические услуги, аренда жилья, общепит. Что касается продуктов питания и одежды, то дешево (зачастую даже дешевле, чем в РФ) стоит то, что было произведено с использованием сомнительных технологий (применением ГМО и «химии»). «Органические» продукты же обойдутся покупателю куда дороже, чем то, что привозят в российские города бабушки с огорода.

Понятно, что средний уровень жизни в США или Германии пока еще выше, чем в России. Но разница уже настолько невелика, что не может вызвать массовые миграции вроде тех, которые имели место в 90-е годы. Выезжают из РФ преимущественно либо «штучные» специалисты на конкретные должности (подобные миграции имеют место и между самими западными странами), либо граждане, принципиально желающие приобщиться к западным ценностям и которым не хватает в России возможности участвовать в гей-парадах или ходить в бордели для зоофилов.

Ярким показателем духовных изменений в российском обществе являются личности, о деятельности которых жители нашей страны отзываются с одобрением или считают самыми влиятельными. Лидерами социологических опросов являются деятели, связанные с выдающимися достижениями страны либо с активным противостоянием Западу. В результате голосования, прошедшего недавно на сайте Forbes, 52% пользователей назвали самым влиятельным представителем России Юрия Гагарина, по 45% — Иосифа Сталина и Владимира Путина. 62%, по данным ВЦИОМ, выступают за установку в России памятников Сталину.

В то же самое время, события, происходящие на Западе, вызывают у россиян все большее отторжение. Основу информационной повестки Европы и Америки составляют акты, утверждающие введение однополых браков, назначение открытых содомитов на высшие государственные посты, массовые изнасилования, совершаемые мигрантами, и другие подобные новости. На телеэкранах и сценах присутствуют персонажи вроде бородатой женщины, откровенные сатанисты, мужчины, совершающие публично некие противоестественные действия.

На фоне всей этой мерзости, россияне больше склонны обращаться к собственной культуре и собственной истории. И для российской власти очень важно сегодня, не упустить этот момент, изгнав с телевидения, из театров, музеев и кино, слизанную с западных лекал пошлятину, и подняв отечественное искусство (в том числе и популярное) до уровня, которые оно имело 50 или 150 лет тому назад.

Комментируя происходящие сейчас международные процессы, российский политолог Сергей Михеев заметил: на Западе сегодня любят ехидничать по поводу того, что Россия, мол, теряет Украину. И не замечают, как сам Запад теряет отношения с Россией. Гипотетически Европа и Америка, даже одержав победу в конце 1980-х – начале 1990-х, могли обезопасить себя, отнесясь к России с уважением и попытаться сделать из нее равноправного партнера.

Но Запад вместо этого применил в полной мере принцип «горе побежденным», снося советскую науку и промышленность, поливая грязью историю, агрессивно навязывая свои ценности, массово принимая в НАТО бывшие страны социалистического лагеря и передвигая свои войска к российской границе.

Так теперь пусть не обижается…