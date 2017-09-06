Нужны ли глобальным управителям обезьяны с гранатами?

Тема образования, поднятая в предлагаемой небольшой заметке, более чем актуальна.Вот только раскрыта она не до конца. Причём в подавляющем большинстве статей, посвящённых вопросу технологического развития и образования населения в капиталистическом обществе как раз страдают этим же недостатком: неполнотой освещения проблемы.Да, капитализму нужны специалисты под заказ: сколько требуется – столько и обучат. А на остальных наплевать: будут быдлом – тем легче управлять. Всё это писано многократно, и уже очень многие это понимают.Только есть ещё одно условие, не учитывая которого сложно двигаться вперёд. Невозможно.Условие формулируется просто: зачем управителям обезьяны с гранатами?!! Имеются в виду управители глобальных процессов, а не министры образования и не жадные олигархи.

Причём логика здесь простая: когда были луки со стрелами да копья с мечами, то некий жадный и безнравственный индивид с таким вооружением много вреда городу нанести не мог.Когда появилось оружие с более мощной убойной силой, пистолеты с автоматами да пушки, то стали появляться законы, регламентирующие право обладать подобным оружием. Но и здесь нарушители могут уничтожить только несколько десятков человек, пока не наткнутся на отпор. Опять таки, для страны или города – трагедия, ноА вот ОМП, к тому же– это уже не масштаб пушек. Тут проблемы могут возникнуть серьёзные,. Только пока среднестатистический человек на планете ради денег запросто способен поэкспериментировать с подобными средствами массовго уничтожения, дай ему волю, то с точки зрения управителей такая ситуация просто недопустима.И тут два принципиально различных варианта:, делая из него Человека с большой буквы,, делая из них нетребовательное управляемое стадо. Т.е. вопрос автоматически переводится в нравственную плоскость.Социализм, который был в СССР, сильно продвинул человека в сторону повышения нравственности. К сожалению, не всех и не до конца. Отсюда и развал страны.Ну, а при капитализме достичь уровня нравственности даже советского человека – задача принципиально нерешаемая. Отсюда вывод: пока общество не осознает, что живя в безнравственности, не развивая себя духовно, интеллектуально – никакого прогресса в образовании не будет. Максимум – реформы косметического плана. Только рано или поздно, но на планете наступит крах: человечество попросту сгинет.Значит, от капитализма следует избавляться, что является и выводом предлагаемого текста. Вопрос лишь в том, каким методом этого достичь.Революции с хорошим для народа результатом не получится: нет, нитрудового класса. Сегодня каждому,, есть, что терять. И нынче любые революционные действия в стране превратят Россию в подобие майданутой Украины.А если не революция, значит – эволюция.уровень собственного образования (), уровень нравственности, изменив таким образом качество социальной среды хотя бы в стране,проводить нужные народу постепенные преобразования.Только вот процесс этот небыстрый. Как и работа над собой.Тот же Путин или любой другой на его месте может успешно проводить лишь такие улучшения, такие реформы, которые соответствуют текущему уровню нравственности населения.Вспомните, что вы читали про гитлеровскую довоенную Германию. Безнравственный посыл, что немцы – избранная нация на планете. В то же время – всеобщее воодушевление, сильный лидер, мощная партия. Народ за несколько лет изменил экономику в лучшую сторону, Германия окрепла, только… Только всё для неё закончилось быстрым крахом.И не тоже ли самое мы сегодня наблюдаем в Америке и Европе? Много веков паразитирующее на колониальных народах население входит в. Закономерный результат низкого уровня нравственности народов.Вот такое получилось развёрнутое дополнение к предлагаемой публикации. Дополнение, которое резюмируется тремя словами:

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Познание сочтено излишеством?!

Система образования никогда не является чем-то самодостаточным, чем-то, существующим самим для себя.



Образование нужно, чтобы подготовить человека к жизни — и определяется оно не только (и не столько) вкусами отдельных преподавателей или даже чиновников, а объективной реальностью. Уточним: не реальностью «вообще», а текущей общественно-экономической реальностью.



Допустим, если экономике нужны программисты — то и система будет «повернута» так, чтобы выпускать программистов. А если экономике нужны крестьяне на манер XV века — то системы образования в нашем понимании вообще не будет, поскольку крестьянам такого уровня ни физика-химия, ни даже грамотность не требуется.

Отсюда — гипотеза: может ли так случиться, что современному российскому обществу потребуются творцы, а не эти самые «квалифицированные потребители»?

Студент Артем из Стерлитамака уверенно говорит:

«Необходимо отказаться от рыночного взгляда на школу, а из учеников растить людей, которые будут жадными до знаний, а не будущих работников „макдаков“, обслугу чиновников и работников управляющих компаний ЖКХ, которые устраивают беспредел, выставляя высокие цены жителям многоквартирных домов».

Но кому, собственно, это необходимо? Владельцам «макдаков»? Чиновникам и управляющим компаниям (раньше бы сказали: «правящему классу»)?



Артем сам отвечает на свой вопрос: нет, этим господам нужны не жадные до знаний люди, а обслуга. И добавляет: его собственное образование (позволяющее ему задаваться подобными вопросами) — результат работы оставшихся советских учителей.



Именно потому, что для советского строя, строившего (хуже или лучше) коммунизм, нужны были именно знающие и творческие люди. Ровно постольку, поскольку государственный строй был нацелен не на получение прибыли, а на развитие широких народных масс.

Здесь надо добавить: хорошее образование в России не отсутствует как класс. Или — скажем осторожнее — не все россияне его лишены. Дети элиты могут позволить себе учиться за рубежом, в элитных вузах или в закрытых частных школах на территории России.



Они понимают, что им это образование нужно — так же, как они понимают и то, что все остальные должны стать их подчиненными. Не людьми — а винтиками системы, исполняющими алгоритмы (написанные элитой) и потребляющими то, что им говорят.

Тут мы переходим к следующей проблеме. Помимо того, что капитализм в принципе не подразумевает сверхкачественного образования для всех (в этом нет экономической необходимости, а экономическая необходимость для капитализма — бог), мы имеем счастье жить при сильно криминализованной версии капитализма.



Огрубляя (не сильно), можно сказать: наша элита не рассчитывает вести страну к неведомым рубежам, ширить ее и обогащать. Наоборот: правящий класс рассматривает ее как средство собственного обогащения, как овцу, с которой будут максимально долго стричь шерсть, а потом — что не исключено — зарежут.

В этом смысле, условному министерству образования даже нет особого дела до того, как построен процесс обучения в школах и вузах. Чиновники не пылают ненавистью к обычным детям и их родителям и не строят им козни долгими зимними вечерами. Они просто делают на своем месте то, что должен делать всякий человек в России, дорвавшийся до денежных потоков: обогащаются.



Просто так получается, что обогащение плохо сочетается с высоким уровнем образования. Огрубляя (опять же не сильно): если образование будет мешать чиновнику зарабатывать деньги, то он уничтожит образование.

Попробуйте посмотреть на высказывания наших сограждан в трансляции ИА Красная Весна сквозь эту призму.

Возможно, тогда понятнее станут сетования людей советской закалки на то, что «мегаполисы становятся англизированными» (т.е. ориентируются на глобальную экономику и перенимают ее язык, нормы, стиль). Что образование ориентировано на личность, а не коллектив (т.е. поддерживает капиталистический культ личного успеха).



Что выпускники не идут работать по профессии, не мечтают больше стать космонавтами и пожарными (это рынок диктует: каким профессиям жить, а каким умирать, а не моральные императивы учащихся). Что их натаскивают на тесты, готовые алгоритмы — вместо формирования собственного мышления (не столько политикам, сколько экономике нужны люди-автоматы). И т.д.

Теперь проведем мысленный эксперимент. Допустим, отдельные родители и объединятся для создания частной школы, в которой станут обучать своих детей «как надо». Наверное, они даже получат «конкурентные преимущества» супротив «выпускников обычной школы».



Однако построить советскую систему образования для всех посреди антисоветской общественно-экономической системы — значит обречь большинство молодых людей на жуткое разочарование. Ведь специалисту по классической филологии не найдется места в экономике — и он будет продавать бургеры тем людям, кому такое место нашлось.

Отсюда — вывод. Нет и не будет изменения системы образования без изменения всего общественно-экономического устройства. Сначала — новые задачи общества, новые потребности экономики. И лишь затем — «социалка», образование и т.д. — как инструменты для их исполнения.

Скажут: «Что же нам теперь, снова строить социализм»? Тут решать нам всем. Капитализм живет надеждами каждого отдельного человека, что он-то, именно он попадет в когорту «избранных», достигнет успеха за счет всех остальных.



Но статистика — вещь упорная. Скорее всего, мы находимся в положении, когда система работает против нас. Можно менять систему — или отдаться ей на съедение.



Только не надо думать, что «динозаврик добренький», и капитализм когда-нибудь повернется ко всем своим человеческим лицом. Нет его, этого лица. И с каждым годом, каждым месяцем это будет становиться всё более и более очевидным.



А что вы хотите за эти деньги? Никто не обещал, что будет легко. А если кто и обещал — лукавил.

Дмитрий Буянов