Новости Украины и Новороссии 06 сентября 2017

На трассе М-07 «Киев Ковель Ягодин» случилось жуткое ДТП. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области. Никто бы не обратил на это внимания – ведь Украина недавно заняла десятую строчку среди стран с наибольшим количеством погибших на дорогах.

В результате аварий на дорогах Цэевропы погибает 93 человека на один миллион населения (в 2013 году страна замыкала 20-ку). С учётом того, что реально здесь проживает на четверть меньше людей, чем по официальным данным, все ещё хуже, чем говорит статистика, тем более, что и правила ПДД практически упразднены в угоду революционной целесообразности.

Она же и сыграла с революционерами злую шутку: в аварии на Ровненщине автомобиль «Opel Omega» по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «DAF» с прицепом. Как-то поразительно напоминает случай гибели лидера РУХа Вячеслава Черновола, чьё авто ночью так же влетело в прицеп – как раз накануне президентских выборов 1999 года. Эти параллели неслучайно приходят на ум – Украина снова готовится к электоральной кампании, а «Опель» был набит «свидомыми» журналистами и политологами, которые возвращались в Киев из Польши, чтобы передать майданной биомассе опыт европейского строительства. Уже известно, что в ДТП пострадали четыре политолога: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Сергей Попов. Также известно о гибели журналиста из Черновцов Владимира Карагяура. Он был первым журналистом-стримером арестованным милицией на старте Майдана. Его взяли за поставки бензина для изготовления коктейлей Молотова «мирными митингующими», экс-сотрудники прокуратуры также рассказали, что молодого, но крайне перспективного «неупера» отпустили, несмотря на полную машину оружия, которую «стриммер» вез Автомайдану.

Ещё одна жертва ДТП – преподаватель «Могилянки», политолог, активный представитель нацистской партии «Свобода» Алексей Куринной. Еще недавно на страницах социальной сети Facebook призвал лишать материнских и отцовских прав «украинофобов» и тех, кто ведёт себя «асоциально». Также сотрудник кафедры международного права в Киево-Могилянской академии, которого, кстати, сами студентки обвиняли в сексизме, являлся оголтелым пропагандистом «идеалов Майдана» и распространителем идеологии ВО «Свобода». «Но, учить-то я могу. Будем проводить тренинг: «Пушкина книжку по рукам — вырвите страничку — дружно подняли — сжимаем ладошки превращая страничку Пушкина в мятый комок». Для такого особо и не надо знаний. А чему надо — научу…будем учить вас останавливать. Определять русскую особь зоологически, скажем так…» - писал сей «препод» в соцсетях, обещая зачистить Донбасс от «руссогондонов». Правда, этим угрозам уже не суждено сбыться…

К слову, в соцсетях распространяется мысль о неслучайности данного ДТП, поскольку нынешней власти больше не нужны «онижедети», «неуперы», стримеры Майдана и идеологи неонацизма. Президент Порошенко ещё в День независимости, выступая на параде, пообещал окоротить правых радикалов, и спустя всего пару недель «цвет нации» сталкивается с мощным прицепом.

Примечательно, что даже идеологические противники погибших в ДТП журналистов и политологов, выражают соболезнования семьям погибших – в отличие от «гиднюков», которые танцевали на костях Ирины Бережной, Михаила Чечетова, Олеся Бузины, радуясь их смертям и доказывая, что это проявление высшей справедливости.

Источник: http://antifashist.com/item/po-scenariyu-s-chernovilom-v-zhutkom-dtp-sluchajno-pogibli-ideologi-svobody-i-strimery-s-majdana.html#ixzz4rtmuUu8m