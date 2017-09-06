Новости Украины и Новороссии 06 сентября 2017
- 20:48 Как тупые кугуты из СБУ преступника поймали.
- 17:49 По сценарию с Черновилом: в жутком ДТП «случайно» погибли идеологи «Свободы» и стримеры с Майдана.
- 16:37 ДНР и Южная Осетия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта.
- 13:54 Экономика ДНР: Состояние, проблемы, пути решения.
- 10:08 «Евроинтегрированные» водители перекрыли улицу перед Верховной радой (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 Жизнь в кредит: госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов.
- 01:16 Введение миротворцев в Донбасс может стать шагом к отмене санкций против России, — МИД Германии.
- 01:00 «Фокус не пройдет», — в Совфеде прокомментировали корректировки Украины в резолюции по миротворцам в Донбассе.
- Вчера 23:24 Валютные резервы Украины выросли до уровня 2014 года.
- Вчера 23:15 Украина готова работать на базе российского проекта резолюции о миротворцах в Донбассе.
- Вчера 23:01 Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс?.
- Вчера 23:24 Валютные резервы Украины выросли до уровня 2014 года.
- Вчера 23:15 Украина готова работать на базе российского проекта резолюции о миротворцах в Донбассе.
- Вчера 23:01 Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс?.
Как тупые кугуты из СБУ преступника поймали
Профессиональная спецоперация в центре европейской столицы.
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По сценарию с Черновилом: в жутком ДТП «случайно» погибли идеологи «Свободы» и стримеры с Майдана
На трассе М-07 «Киев Ковель Ягодин» случилось жуткое ДТП. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области. Никто бы не обратил на это внимания – ведь Украина недавно заняла десятую строчку среди стран с наибольшим количеством погибших на дорогах.
В результате аварий на дорогах Цэевропы погибает 93 человека на один миллион населения (в 2013 году страна замыкала 20-ку). С учётом того, что реально здесь проживает на четверть меньше людей, чем по официальным данным, все ещё хуже, чем говорит статистика, тем более, что и правила ПДД практически упразднены в угоду революционной целесообразности.
Она же и сыграла с революционерами злую шутку: в аварии на Ровненщине автомобиль «Opel Omega» по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «DAF» с прицепом. Как-то поразительно напоминает случай гибели лидера РУХа Вячеслава Черновола, чьё авто ночью так же влетело в прицеп – как раз накануне президентских выборов 1999 года. Эти параллели неслучайно приходят на ум – Украина снова готовится к электоральной кампании, а «Опель» был набит «свидомыми» журналистами и политологами, которые возвращались в Киев из Польши, чтобы передать майданной биомассе опыт европейского строительства. Уже известно, что в ДТП пострадали четыре политолога: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Сергей Попов. Также известно о гибели журналиста из Черновцов Владимира Карагяура. Он был первым журналистом-стримером арестованным милицией на старте Майдана. Его взяли за поставки бензина для изготовления коктейлей Молотова «мирными митингующими», экс-сотрудники прокуратуры также рассказали, что молодого, но крайне перспективного «неупера» отпустили, несмотря на полную машину оружия, которую «стриммер» вез Автомайдану.
Ещё одна жертва ДТП – преподаватель «Могилянки», политолог, активный представитель нацистской партии «Свобода» Алексей Куринной. Еще недавно на страницах социальной сети Facebook призвал лишать материнских и отцовских прав «украинофобов» и тех, кто ведёт себя «асоциально». Также сотрудник кафедры международного права в Киево-Могилянской академии, которого, кстати, сами студентки обвиняли в сексизме, являлся оголтелым пропагандистом «идеалов Майдана» и распространителем идеологии ВО «Свобода». «Но, учить-то я могу. Будем проводить тренинг: «Пушкина книжку по рукам — вырвите страничку — дружно подняли — сжимаем ладошки превращая страничку Пушкина в мятый комок». Для такого особо и не надо знаний. А чему надо — научу…будем учить вас останавливать. Определять русскую особь зоологически, скажем так…» - писал сей «препод» в соцсетях, обещая зачистить Донбасс от «руссогондонов». Правда, этим угрозам уже не суждено сбыться…
К слову, в соцсетях распространяется мысль о неслучайности данного ДТП, поскольку нынешней власти больше не нужны «онижедети», «неуперы», стримеры Майдана и идеологи неонацизма. Президент Порошенко ещё в День независимости, выступая на параде, пообещал окоротить правых радикалов, и спустя всего пару недель «цвет нации» сталкивается с мощным прицепом.
Примечательно, что даже идеологические противники погибших в ДТП журналистов и политологов, выражают соболезнования семьям погибших – в отличие от «гиднюков», которые танцевали на костях Ирины Бережной, Михаила Чечетова, Олеся Бузины, радуясь их смертям и доказывая, что это проявление высшей справедливости.
Источник: http://antifashist.com/item/po-scenariyu-s-chernovilom-v-zhutkom-dtp-sluchajno-pogibli-ideologi-svobody-i-strimery-s-majdana.html#ixzz4rtmuUu8m
К оглавлению | Источник: pravosudija.net
ДНР и Южная Осетия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Экономика ДНР: Состояние, проблемы, пути решения
Доклад о состоянии экономики Донецкой Народной Республики к 2017 году подготовленный Институтом Экономических Исследований.
Авторы постарались не разбрасывать чепчики и не заливать все черной краской, показав как определенные достижения по сравнению с 2014 годом. так и существенные проблемы республики, имеющие структурный характер.
Предложены и определенные варианты решения указанных проблем, хотя как представляется, многие из проблем республики невозможно полноценно решить, пока продолжается война.
https://vk.com/doc254822709_450318399?ha
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«Евроинтегрированные» водители перекрыли улицу перед Верховной радой (ФОТО, ВИДЕО)
Утром 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение по ул. Грушевского от Европейской площади до Верховной Рады.
«Евроинтегрированные» водители машин с польскими, литовскими и эстонскими госномерами требуют от властей «незалежной» изменить правила растаможивания автомобилей — сделать их более доступными для украинцев.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жизнь в кредит: госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов
Общая сумма государственного долга Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличилась на 1,39 процента, достигнув отметки в 76,06 миллиарда долларов. Об этом сообщило министерство финансов страны.
Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 триллиона гривен (76,06 миллиарда долларов) против 1,957 триллиона гривен (75,01 миллиарда долларов) месяцем ранее.
Внешний долг страны увеличился до 37,44 миллиарда долларов, прямой внутренний — до 26,60 миллиарда долларов.
В настоящее время на каждого украинца приходится около 1760 долларов госдолга, а по отношению к ВВП уровень долга достиг порядка 80 процентов.
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Введение миротворцев в Донбасс может стать шагом к отмене санкций против России, — МИД Германии
Размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций.
Об этом во вторник, 5 сентября, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире телеканала N-TV.
Его слова приводит ТАСС.
«Если бы у нас получилось с „голубыми касками“, то это стало бы первым значительным шагом к отмене ограничительных мер против Москвы», — сообщил глава немецкого МИД. Он отметил, что в этом случае мог бы начаться «новый этап политики разрядки» с Россией.
Ранее 5 сентября президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел страны внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе. По словам российского лидера, это необходимо для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
При этом Путин отметил, что размещение «голубых касок» возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями республик Донбасса.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Фокус не пройдет», — в Совфеде прокомментировали корректировки Украины в резолюции по миротворцам в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков назвал нереалистичными украинские корректировки российского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе, направленной в Совбез ООН.
«Киев выдвинул нереалистичные „корректировки“ российского проекта резолюции по миротворцам. Эти поправки в корне меняют замысел», — написал он на своей странице в соцсети.
«Сей фокус не пройдет», — добавил сенатор.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Валютные резервы Украины выросли до уровня 2014 года
Международные резервы Украины к 1 сентября 2017 г. выросли до уровня начала 2014 г. и составили $18 млрд (в эквиваленте), сообщил во вторник Нацбанк Украины.
По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и остается достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, отмечает регулятор.
По сравнению с началом 2017 г. резервы выросли на 16%.
По итогам августа резервы выросли на $240 млн, или на 1,3%.
В августе на изменение объемов резервов влияли:
● Поступление в пользу правительства в сумме $351,5 млн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в валюте.
● Валютные интервенции на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты Национальным банком составила $234 млн. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для украинского экспорта, прежде всего продукции металлургии, в течение месяца Национальный банк купил $285,3 млн выручки экспортеров на рынке.
● Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в сумме $448,7 млн.
● Платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) на сумму $50,1 млн, из которых $12,3 млн для обслуживания и погашения ОВГЗ, номинированных в валюте.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Валютные резервы Украины выросли до уровня 2014 года
Международные резервы Украины к 1 сентября 2017 г. выросли до уровня начала 2014 г. и составили $18 млрд (в эквиваленте), сообщил во вторник Нацбанк Украины.
По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и остается достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, отмечает регулятор.
По сравнению с началом 2017 г. резервы выросли на 16%.
По итогам августа резервы выросли на $240 млн, или на 1,3%.
В августе на изменение объемов резервов влияли:
● Поступление в пользу правительства в сумме $351,5 млн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в валюте.
● Валютные интервенции на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты Национальным банком составила $234 млн. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для украинского экспорта, прежде всего продукции металлургии, в течение месяца Национальный банк купил $285,3 млн выручки экспортеров на рынке.
● Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в сумме $448,7 млн.
● Платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) на сумму $50,1 млн, из которых $12,3 млн для обслуживания и погашения ОВГЗ, номинированных в валюте.
Читайте также: Минфин готовится ударить по рублю
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина готова работать на базе российского проекта резолюции о миротворцах в Донбассе
Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта при условии его корректировки с учетом позиции Киева, заявил во вторник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Как ранее сообщала «Русская весна», постпред России при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.
«У нас уже все есть (наработка своей резолюции. — Прим. ред.), оно наработано, оно есть на руках наших партнеров. Я думаю, мы посмотрим и в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, напишем и обнародуем свой, альтернативный проект. Другой вариант — это работать на базе российского проекта, это же не означает, что там должно все остаться так, как они написали», — заявил Ельченко в эфире телеканала «112 Украина».
При этом, по его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с Россией.
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретная модальность вопроса размещения миротворцев в Донбассе не определена, этот вопрос требует обсуждения в рамках «нормандского формата». Он также добавил, что размещать миротворцев, не вступая в контакт с представителями Донбасса, «просто невозможно».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс?
Известный военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой рассказал «Русской Весне» о своём видении ситуации вокруг ввода миротворцев ООН на Донбасс.
После заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, народ переполошился.
Что происходит, как это понимать? Происходит реализация включённого 11 сентября 2014 года алгоритма прекращения войны.
Первый элемент алгоритма — подписание Минских соглашений.
В страхе разгрома и утраты значительной части территорий киевский режим вынужден был их подписать, но соблюдать не намеревался, поскольку МС содержат неприемлемый для Украины пункт — любые в рамках указанных соглашений действия возможны только с согласия Республик.
Камнем преткновения стал вопрос о передаче границы ЛДНР под контроль ВСУ.
Второй элемент — недавнее «проверочное предложение» Александра Захарченко о Малороссии, к коему и украинские, и российские «аналитики» отнеслись с неуместной иронией.
А сказанное Главой ДНР — это вынужденный, простой и внятный месседж Украине и её кураторам: если вы по-прежнему будете нарушать Минские соглашения и пытаться решить проблему Донбасса военным способом, у нас не будет иного варианта, как ответить мощным контрударом.
Но в этом случае, ребята, вместо так пугающей вас Новороссии вы получите Малороссию, то есть лишитесь большей части Украины…
Третий элемент — сегодняшнее заявление Владимира Путина. Присутствие миротворческих сил ООН на линии разграничения сделает ситуацию прозрачной, лишит ВСУ возможности обстреливать территорию республик, обвиняя в обстрелах ВС ЛДНР. Заставит киевский режим искать пути решения конфликта на Донбассе в формате Минских соглашений, то есть все действия предпринимать только с согласия руководства республик.
Мировым сообществом отказ Киева от очередной мирной инициативы Москвы будет истолкован однозначно: инициатором и виновником продолжения войны является украинская власть.
То есть, негласно будет признано, что в случае эскалации конфликта на Юго-Востоке, Москва — во избежание массовых убийств русских жителей Республик — вынуждена будет ЛДНР признать… Ждём реакции Киева.
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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su