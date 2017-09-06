Крах суверенитета: Украина безропотно позволила США провернуть трюк с захватом побережья Черного моря
12:46. 6 сентября 2017 Просмотров - 706 3 коммент. Опубликовал: jackomb
США медленно, но верно превращают украинскую часть черноморского побережья в огромную военную базу, и это наталкивает на раздумья: как же Штатам удается так легко оккупировать территорию суверенного государства, если оно даже не находится в состоянии войны и не состоит ни в НАТО, ни в Евросоюзе? Такая податливость позволяет говорить о крахе суверенитета Незалежной.
Вслед за антиконституционным переворотом в Киеве в 2014 году, Запад пообещал Украине стремительное улучшение качества жизни, - конечно же, если Украина предложит кое-что взамен, пишет globalresearch.ca.
Вот только равноценной эту сделку называть сложно. Райские врата в Евросоюз стали приманкой, которую использовали, чтобы остановить развитие отношений двух стран – России и Украины; теперь МВФ требует от Украины вырубать больше лесов взамен на новые кредиты. По сути, на Украине США применили ту же тактику, что и в Югославии – людей обратили друг против друга на почве «он оскорбил твою мать/предков». Умело перевирая факты истории, такие марионетки Запада, как Владимир Вятрович, внушили народу Украины, что «Советский Союз – это очень плохо, а Дядя Сэм – ваш герой и спаситель».
И это лишь один из примеров того, как США смогли добиться такого сильного влияния на Украине. В арсенале Штатов имеется множество методов и инструментов. Можно выделить три главных направления, по которым усиленно велись работы: СМИ, земля и закон.
Средства массовой информации
Распространение необходимой пропагандистской информации оказалось несложной задачей, учитывая, что множеством крупных СМИ на Украине владеют олигархи, которые также активно выступают за «демократию на Украине». Примерами могут послужить такие телеканалы, как «112», «ZIK», «Эспресо ТВ», «ТСН» и прочие. Кроме того, активную роль играют интернет ресурсы: «Евромайдан Пресс», «СтопФейк», «The Interpreter», «The Moscow Times» и др. Все вместе они каждый день внушают народу Украины один и тот же тезис: «Россия – враг».
Земля
Важную роль играет регулярное передвижение военной техники по различным районам страны. Все это создает иллюзию, что действительно идет война против воображаемого врага, и украинским людям демонстрируют, что боевые действия ведутся прямо рядом с ними, прямо в этот момент, несмотря на то, что никакие войны официально не объявлялись киевскими властями. Танки на поездах можно увидеть в Херсонской области почти каждую неделю, установки «Град» и другие системы ракетного вооружения стоят неподалеку от деревень и населенных пунктов, а военные учения в западной части страны происходят не реже одного раза в месяц. Зачем?...
Очевидно. Ведь такие американские компании, как Lockheed Martin и Raytheon, должны зарабатывать деньги, используя Укроборонпром. А если нет театральных военных действий - нет прибыли. Все просто.
Закон
Очень важно окончательно лишить страну того, что осталось в ней от Советского Союза. Первые изменения в Конституции Украины были инициированы Александром Турчиновым, которого незаконно «посадил» в президентское кресло Джон Тефт сразу после того, как Янукович и его ближайшее окружение бежали из Киева. Теперь любые новые законы, принимающиеся на Украине, направлены либо на то, чтобы еще больше отдалиться от России, либо еще более тесно сблизиться с Западом.
Планы США на будущее
Работа по всем этим трем направлениям дала свои результаты, чем и является нынешняя ситуация в стране. СМИ, земля и закон полностью контролируются альянсом Вашингтон-Лондон-Брюссель. И СМИ, земля и закон гарантируют, что подавляющее большинство украинцев воспринимают присутствие США на украинской земле как «дружественный жест». Эти преобразования происходили медленно - они начались в 2014 году, и не обошлось без настоящих военных столкновений между теми, кто принял переворот, и теми, кто этого не сделал, но после подписания Минских соглашений-2 в феврале 2015 года, эти военные действия стали менее интенсивными. Путин хорошо понимал, что наземные операции на Украине не приведут ни к чему хорошему, и решил направить основные усилия на Сирию - сердце современного противостояния США и России. Это стало одной из причин необходимости США уменьшить финансовую поддержку Украины и направить больше ресурсов в Сирию. Теперь США не только ушли с пустыми руками из Сирии и Ирака, но и рискуют потерять контроль над Украиной. Сейчас украинский кризис находится на самой медленной и наиболее критической фазе, и серьезных перемен не ожидается до тех пор, пока не изменится ситуация в Сирии.
Итак, возвращаясь к вопросу о том, как США удается оккупировать территории суверенного государства, если оно не находится в состоянии войны и не состоит ни в НАТО, ни в Евросоюзе… Можно сказать, что когда США сталкиваются с какими-то проблемами или находятся в нужде (что сейчас определенно можно сказать про Штаты), то такие трюки, как захват украинского побережья Черного моря, совершаются ими все чаще и чаще. Однако Запад прекрасно знает, что Донбасс и Крым для них потеряны, и поэтому, как и любой хороший биржевой трейдер, они понимают, что у них есть время, чтобы оборвать концы, собраться с силами и пойти в другое место - например, в Афганистан!
Олли Ричардсон...
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Пока в любой стране количество дебилов преобладает над количеством всех прочих, всегда приходят евреи и начинают разваливать страну, продавая её оптом и в розницу своим иностранным соплеменникам от имени дебилов. Потом дебилы отдуваются, а евреи приходят в другое место…
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Придет время-и всё . что понастроили американцы, станет российским
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Конечно! А пока всё,что построили при СССР,стало американским.А Татьяна пусть ждёт и надеется.Ждёт у моря погоды.