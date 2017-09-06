Крах суверенитета: Украина безропотно позволила США провернуть трюк с захватом побережья Черного моря

США медленно, но верно превращают украинскую часть черноморского побережья в огромную военную базу, и это наталкивает на раздумья: как же Штатам удается так легко оккупировать территорию суверенного государства, если оно даже не находится в состоянии войны и не состоит ни в НАТО, ни в Евросоюзе? Такая податливость позволяет говорить о крахе суверенитета Незалежной.

Вслед за антиконституционным переворотом в Киеве в 2014 году, Запад пообещал Украине стремительное улучшение качества жизни, - конечно же, если Украина предложит кое-что взамен, пишет globalresearch.ca.

Вот только равноценной эту сделку называть сложно. Райские врата в Евросоюз стали приманкой, которую использовали, чтобы остановить развитие отношений двух стран – России и Украины; теперь МВФ требует от Украины вырубать больше лесов взамен на новые кредиты. По сути, на Украине США применили ту же тактику, что и в Югославии – людей обратили друг против друга на почве «он оскорбил твою мать/предков». Умело перевирая факты истории, такие марионетки Запада, как Владимир Вятрович, внушили народу Украины, что «Советский Союз – это очень плохо, а Дядя Сэм – ваш герой и спаситель».

И это лишь один из примеров того, как США смогли добиться такого сильного влияния на Украине. В арсенале Штатов имеется множество методов и инструментов. Можно выделить три главных направления, по которым усиленно велись работы: СМИ, земля и закон.

Средства массовой информации

Распространение необходимой пропагандистской информации оказалось несложной задачей, учитывая, что множеством крупных СМИ на Украине владеют олигархи, которые также активно выступают за «демократию на Украине». Примерами могут послужить такие телеканалы, как «112», «ZIK», «Эспресо ТВ», «ТСН» и прочие. Кроме того, активную роль играют интернет ресурсы: «Евромайдан Пресс», «СтопФейк», «The Interpreter», «The Moscow Times» и др. Все вместе они каждый день внушают народу Украины один и тот же тезис: «Россия – враг».

Земля

Важную роль играет регулярное передвижение военной техники по различным районам страны. Все это создает иллюзию, что действительно идет война против воображаемого врага, и украинским людям демонстрируют, что боевые действия ведутся прямо рядом с ними, прямо в этот момент, несмотря на то, что никакие войны официально не объявлялись киевскими властями. Танки на поездах можно увидеть в Херсонской области почти каждую неделю, установки «Град» и другие системы ракетного вооружения стоят неподалеку от деревень и населенных пунктов, а военные учения в западной части страны происходят не реже одного раза в месяц. Зачем?...