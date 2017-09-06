Классическая система образования

Почему большевикам пришлось забыть про эксперименты в образовании и воссоздать традиционную гимназию

Очень многие люди убеждены в том, что современные технологии изменят школы и вузы до неузнаваемости.

Образование переедет в онлайн, студенты по интернету будут слушать лекции лучших профессоров планеты, историю заменит игра «Цивилизация», вместо учебников и тетрадок будут планшеты, классно-урочная система уступит место индивидуальному подходу к ученику, причем каждый из них сможет формировать себе учебную программу исходя из желаний, возможностей и потребностей…

Какой бы консервативной не была система образования, однако общественное мнение давит на нее достаточно серьезно. Более того, есть эксперты, которые считают, что традиционная система постсоветского образования будет деградировать и сломается где-то к середине 20-х годов XXI века. Поэтому правительства волей-неволей обратятся к новаторам за советом.

Таким образом, разработка современной образовательной концепции и для России, и для Беларуси стоит на повестке. О чем, кстати, буквально на днях говорил президент Лукашенко на республиканском педсовете. Однако прежде чем заниматься созданием современной системы образования, стоит обратиться не только к футуристическим наброскам теоретиков, но и к вполне конкретному историческому опыту.

После Октябрьской революции советской власти тоже пришлось отстраивать школу заново. И в этом добилась она впечатляющих успехов. Советское образование для своего времени было очень прогрессивным и эффективным. Его заимствовали многие страны – например, Финляндия, общеобразовательная школа которой сегодня считается лучшей в Европе.

Идеи и гаджеты начала XX века

В начале XX века в образовании тоже ждали грандиозных перемен, связанных с техническим прогрессом. Теоретики практически похоронили уже классическую гимназию. Школу XXI столетия представляли приблизительно так:

Учитель и ассистент «загружают» знания ученикам прямо в мозг. Французская открытка 1900

Американский изобретатель Томас Эдисон предполагал, что книги скоро вообще исчезнут из школы, а кинематограф заменит все учебники. А почему бы и нет. Фильм даже на техническом уровне начала XX века вполне может быть средством обучения, а радио позволяло слушать лекции на любом удалении от места учебы.

Австралийская девочка Мэри Джейн с чудо-книжкой, которая проводит радиоуроки и рассказывает сказки на ночь. Фото из журнала «Science and Invention», 1924 г.

То же самое, но в виде схемы:

«Современной» идее о том, что вместо лекций в Бобруйске или Урюпинске, миллиард студентов сможет прослушать курс в Гарварде, на самом деле уже больше ста лет.

Таким образом, большевики (как и мы сегодня) жили в обществе, в котором прогрессивная общественность ожидала поистине революционных реформ в образовательных технологиях и педагогических методах.

В эмиграции Ленин попросил Крупскую систематизировать современные представления о педагогике, чтобы представить себе школу будущего. По исследованию Надежды Константиновны («Народное образование и демократия»), выходило так, что старая школа, в которой учитель линейкой бьет учеников по пальцам и запихивает им в головы устаревшие, не нужные для будущей жизни знания, уже отживает свое. Школа должна давать так называемые «полезные» знания. Короче говоря, поменьше теории и побольше практических навыков.

Подобные идеи очень популярны и сегодня – вот одна, другая, третья из многочисленных статей на эту тему.

В теории эти концепции выглядят интересно. Тот же Ленин очень высоко оценил работу супруги и добился ее публикации в виде книги. А вернувшись из эмиграции, считал «Народное образование» вполне подходящим рабочим планом. Однако Владимир Ильич не имел педагогического опыта. Между тем, практическое осуществление просветительских задач внесло значительные коррективы в первоначальные замыслы советской власти.

Поворот к традиционной школе

Следующим ресурсозатратным проектом оказался ликбез. В каждой деревне, в которой насчитывалось больше 15 неграмотных, нужно было создать так называемый ликвидационный пункт – и давать хотя бы 6 часов занятий в неделю. После ликбеза следующий этап – борьба с малограмотностью. Нужны были миллионы новых учителей, которых тоже потребовалось выучить.

По данным переписи 1939 года в большинстве регионов СССР неграмотность была ликвидирована. До революции умеющие читать и писать составляли приблизительно 45% населения.

Последовательно решая образовательные задачи, шаг за шагом новая советская система волей неволей возвращалась к традиционной гимназии. Однако в отличие от дореволюционной России это была единая школа, для всех, безотносительно социального и национального происхождения.

Элитарная классика

В 30-е годы в школы и вузы вернулось преподавание истории, которую поначалу отбросили как бесполезный пережиток дореволюционного прошлого. Причем вернули в значительно большем объеме, чем раньше.

То же самое произошло с русской классикой. Литературу вернули в качестве предмета, причем это были хорошо продуманные, хронологически выдержанные курсы с нужными акцентами. Трудно поверить, но до революции гимназисты, например, не изучали Пушкина. Составители программ ранее посчитали его творчество не нужным в курсе русской словесности. В советской же школе десятки миллионов мальчиков и девочек, проходя через общеобразовательную систему, читали Пушкина, Толстого, Достоевского.

Советское просветительство знакомило с классической эллинской культурой ДОШКОЛЬНИКОВ. Уникальный эксперимент по приобщению народа к элитарным ценностям. Басни Эзопа в переводе Льва Толстого.

Стандартная школьная программа

Как оказалось, прогресс не сильно меняет содержание образования. К этим выводам пришли советские педагоги. Вероятно, то же самое предстоит понять и нам. Как сто лет назад, так и сейчас в школе ученик должен:

1. Овладеть навыками правильной устной и письменной речи. Не имеет большого значения, пишет он в тетрадке чернильным пером сочинение или же ведет в соцсети блог под контролем учителя. Мыслительная деятельность и критерии оценки – суть одни и те же.

2. Иметь какие-то знания по математике и геометрии.

3. Пройти курс естественных наук: физика, химия, биология. Опять же, неважно чем он пользуется при подготовке школьного реферата. Разница между Википедией и словарем Брокгауза и Эфрона не столь уж существенна. Привычные нам принципы составления энциклопедии сложились еще в XVIII веке.

4. Знать иностранный язык. Раньше для языковой практики ученики часто переписывались со сверстниками за границей. Сейчас благодаря Интернету это делать намного проще, можно общаться на форумах и в соцсетях, но в целом ничего не меняется. Естественно, нужно уметь пользоваться компьютером, но это уже подразумевается само собой.

5. Познакомиться с отечественной и мировой культурой, в первую очередь, литературой и кинематографом. Т.е., читать, смотреть и слушать – другого способа не придумали.

6. История. Она не поменялась.

7. Физкультура, здоровье, география и т.п. «разгрузочные» уроки, чтобы дать мозгам отдых.

Это стандартная «гимназическая» программа. За последние столетия неоднократно пытались выдумать более эффективную, интересную, современную концепцию обучения. Всегда эти отступления вели к падению уровня знаний, школьный материал терял структурность, утрачивалось понятийное мышление. Гаджеты – хорошая вещь для того, чтобы повысить эффективность учебного процесса, однако учебный процесс не может быть превращен в изучение гаджетов.

Москва – Чикаго. Счет 1:0

После запуска первого искусственного спутника Земли в американском руководстве возникла мысль, что такой успех советской космонавтики невозможен без сильной системы образования. Журнал «Лайф» при содействии американских и советских дипломатов провел интересный эксперимент.

Взяли двух шестнадцатилетних ребят. Алексея Куцкова из Москвы и Стивена Лапекаса из Чикаго. К обоим на целый месяц приставили корреспондентов, которые все время были рядом с ними: на уроках, во время досуга, в библиотеке, в бассейне, – в общем, везде. Так они хотели выяснить, что в СССР и в США подразумевают под хорошим средним уровнем школьного образования.

Обложка журнала «Лайф», март 1958 года. После этой публикации в США началась реформа образования

Результаты исследования, мягко говоря, удивили американских читателей:

«Хотя Алексей и Стивен ровесники, Алексей как минимум на два года опережает по образованности. Стивен изучает английский, американскую историю, геометрию и биологию. Для него самый сложный предмет – геометрия, поэтому его матери приходится платить 4 доллара за час дополнительных занятий в неделю. Список предметов у Алексея намного больше, и по всем он одинаково хорошо успевает. Алексей читает Шекспира и Шоу, а Стивен только закончил приключенческую книгу Стивенсона. Оба юноши активно занимаются спортом. Стивен 11 часов в неделю плавает в бассейне. Алексей ходит в волейбольную секцию три раза в неделю и еще пять раз в неделю занимается музыкой. Стивен каждый день встречается со своей девушкой, любит бывать на вечеринках и танцах. У Алексея же почти нет свободного времени, а отношения с девушками явно отстают от американского стандарта. Стивен общительный, с чувством юмора, лидер во всех школьных мероприятиях. Алексей трудолюбивый, целеустремленный, даже агрессивный. Советская школа уделяет большое внимание фундаментальным научным предметам – химии, математике, физике, астрономии, но у Алексея хорошая подготовка и по литературе и языкам. Есть, правда, проблемы с историей, но отнюдь не по вине ученика: после смерти Сталина школьный курс переписывается, и экзамен по современной истории пока отменен. И вообще в России и Восточной Европе у детей больше резона учиться. В СССР ученые и инженеры – представители новой аристократии, и единственный путь влиться в ее ряды – это образование».

Так была выстроена вполне передовая и конкурентоспособная образовательная система. Вполне возможно, что классические «чертежи» не устарели и в XXI веке.

< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Андрей Фурсов – Западная система образования

Муравьева Ольга Сергеевна – Как воспитывали русского дворянина