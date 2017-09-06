Каменные цветы Фаберже

Когда речь заходит о Карле Фаберже, первым делом в памяти всплывают его удивительные шедевры – пасхальные яйца, прославившие этого мастера на весь мир. Но не менее прекрасны и другие его ювелирные изделия, изготовленные из различных самоцветов, особенно это касается удивительных по красоте и изяществу цветов, из которых он больше всего любил скромные полевые…Для этих целей Фаберже использовал палитру самых разных минералов. Он первым, оценив многоцветье уральских, сибирских и кавказских самоцветов, начал с ними работать, научился менять их природный цвет, чтобы добиться требуемого оттенка, умел придавать любой цвет золоту, смело сочетал в своих изделиях благородные материалы и не очень. Великий мастер владел множеством секретов, разгадать которые ювелиры не могут до сих пор.Карл Густавович ФабержеИнтерес к изготовлению цветов возник у Фаберже вскоре после того, как однажды в мастерскую принесли на реставрацию необыкновенной красоты букет хризантем, сделанный в Китае. Фаберже был восхищен работой китайских мастеров, загорелся идеей создать собственный «гербарий» и вскоре совместно со своими мастерами приступил к созданию каменных цветов.В ювелирном доме Фаберже работали настоящие искусники, такие как Михаил Евлампиевич Перхин, Август Вильгельм Хольмстрем, Генрик Эммануил Вигстрем, Эрик Август Коллин, которые и прославили имя Фаберже на всю Европу.В 1896 году купцы из Нижнего Новгорода преподнесли императрице Александре Федоровне в честь коронации необыкновенной красоты подарок – букетик лесных ландышей в золотой корзине, при этом цветы ландышей были сделаны из жемчуга и бриллиантов, а листья, совсем как живые, – из нефрита. Эта работа представляла собой копию украшения из дворца китайского императора.Корзина с ландышами, Фирма Фаберже, мастер Август Хольстрем. 1896 г. Золото, серебро, нефрит, жемчуг, алмазСледует отметить, что чистое копирование Фаберже не приветствовал, он считал, что изделия каждого художника должны быть уникальными.Стоимости изделий Фаберже не придавал особого значения, они могли быть оценены как в один рубль, так и в сто тысяч рублей, в зависимости от используемых материалов. А превыше всего Карл Фаберже ценил идею, художественную фантазию и мастерство ювелиров и камнерезов-виртуозов.Не испытывал он особого благоговения и перед дорогими материалами. Если готовое изделие ему не нравилось, не было в нем того очарования, которое он хотел в итоге увидеть, Фаберже мог без сожаления разбить его.Вазочки для цветов мастера дома Фаберже в основном делали из горного хрусталя с применением особой технологии. Благодаря его прозрачности создавалась иллюзия, что цветы стоят в сосудах с настоящей водой.Одним из самых удивительных цветов, созданных Фаберже, является обыкновенный одуванчик, с золотым стебельком и нефритовыми листьями, который с 1995 года хранится в Оружейной палате Московского Кремля.Одуванчик в вазочке. К.Фаберже, 1914-1917 гг. Оружейная палатаГлядя на этот одуванчик, создается полное ощущение того, что это хрупкое создание только что аккуратно сорвали и поставили в воду. А мастеру удалось остановить мгновение…Самым удивительным в этом цветке является то, что на концах его серебряных тычинок совершенно непостижимым образом закреплен настоящий пух от одуванчиков. Мало того, сверху разбросаны еще мелкие бриллианты, которые при определенном освещении сверкают, подобно каплям росы.Для экспертизы пуха вызывали даже ученых-биологов, и те достоверно установили, что он является настоящим, и возраст пуха соответствует дате создания этого шедевра – около ста лет. Каким образом Фаберже удалось закрепить невесомые пушинки и добиться их сохранности – совершенно непонятно…Еще одно уникальное творение под названием «Анютины глазки», подобного которому нет в мире, было создано в 1904 году.Анютины глазки. Фирма Фаберже, мастер Г. Вигстрем. Горный хрусталь, алмазы, стекло, кость, золото. Музеи М. КремляВнутри него скрыт особый миниатюрный механизм, который срабатывает при нажатии на крохотную кнопочку. Лепестки цветка раскрываются, и внутри него появляются портреты всех детей императорской семьи. Этот цветок Николай II преподнес своей супруге на десятилетнюю годовщину их свадьбы.Мастера и дизайнеры дома Фаберже создали множество цветочных композиций из отдельных цветов и букетов, глядя на которые, невозможно поверить, что они сделаны из камня.Давайте полюбуемся на эти удивительные цветы…Самая большая коллекция каменных цветов работы Фаберже находится сейчас в собственности английской королевы Елизаветы II, 26 работ из 80 изготовленных.Основную часть коллекции собрала в свое время королева Британии Александра, приходящаяся сестрой русской императрице Марии Федоровне.

Источник: nashaplaneta.su