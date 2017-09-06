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Как нацисты хотели создать идеальную женщину

20:55. 6 сентября 2017 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:
Как нацисты хотели создать идеальную женщину

 

В нацистской Германии свято чтили расовую гигиену, веруя в то, что смешение рас дает крайне нежелательные последствия. Браки допускались только между истинными арийцами. В отношении членов СС и НСДАП подобная политика действовала особенно жестко. Мужчины, которые служили в этих организациях, могли жениться только на женщинах, прошедших обучение в специальных «школах подготовки жен». 


Кого принимали в школы? 

Первая «школа невест» открыла свои двери в 1937 году. За несколько месяцев до этого рейхсфюрер СС лично одобрил указ, которым регулировалась программа обучения для женщин, претендующих на брак с «образцовыми немцами». К 1944 году в Германии функционировали уже 32 заведения, а с 1939-го в них стали принимать также и потенциальных мужей. Школы были подведомственны Гертруде Шольц-Клинк, которая на тот момент возглавляла Национал-социалистическую организацию немецких женщин. В это же время срок обучения решили увеличить до двух месяцев. 
Курс лекций был рассчитан на шесть недель и стоил 135 рейхсмарок (около 20 000 рублей). При успешном окончании девушкам выдавали соответствующий сертификат, после чего они со спокойной душой принимали ухаживания «образцовых немцев». Попасть в элитное учебное заведение могла только истинная арийка — за чистотой крови тщательно следили. Исключения делались крайне редко и только для тех, в ком было не больше 1/8 еврейских генов. 
Внешность претенденток на удачное замужество строго соответствовала арийским канонам: светлая кожа, русые волосы, голубые или зеленые глаза и высокий рост (около 180 см). Их физическое и психическое состояние должно было быть идеальным. Даже если девушка подходила на 100%, в обучении могли отказать из-за того, например, что мать или отец болели шизофренией. 

Kinder, küche, kirche 

За основу приняли идеологические принципы, действующие в Германии еще до диктатуры Адольфа Гитлера, а именно принцип трех «К»: kinder, kirche, küche (дети, церковь, кухня). Идеальная женщина, по мнению немцев, была искренне предана семье и уважала ручной труд. Поэтому программа выглядела своеобразно: введение в сельское хозяйство, расширенные курсы рукоделия, обучение домоводству, риторике, светским манерам и воспитанию детей. 
Желание женщин обучаться точным наукам не приветствовалось — фактически им был закрыт вход во все вузы и на любые государственные места работы. «Школа подготовки жен» не стала исключением. В расписании элитных невест оставили только историю и политологию, а отсутствие других предметов предложили компенсировать физкультурой (по два урока каждый день). 
Отказ получать знания по другим специализациям с лихвой окупался денежным вознаграждением. Если выпускница школы выходила замуж за чистокровного немца, государство поощряло это субсидией. Семейной чете выдавали в беспроцентное пользование 1000 марок (примерно 150 000 рублей) на пять лет. За рождение каждого ребенка долг автоматически уменьшался на 250 марок. 

Женщина должна рожать детей, а не работать 

Заинтересованность нацистского режима в приросте населения была крайне велика. Рождаемость стала активно поощряться с 1934 года: многодетным семьям начали предоставлять льготные цены на медицинское обслуживание, массово открывались специальные школы будущих матерей. На каждого ребенка приходилось немалое по тем временам ежемесячное пособие — до 30 марок (более 4200 рублей). 
Желание получить как можно больше чистокровных арийских наследников доходило до абсурда. Немкам официально запретили обучение в вузах и наемный труд под предлогом того, что это препятствует исполнению их основных функций — быть добропорядочными женами и матерями. Чтобы трудящиеся женщины охотнее уходили с рабочих мест и выходили замуж, их поощряли материальными ссудами в размере 600 марок. 
Всячески превозносилось достоинство матери. Женщин, родивших более восьми детей, награждали Золотым материнским крестом. Также им выдавали внушительное ежемесячное пособие в размере 500 марок, что составляет более 70 000 рублей по нынешнему курсу. Пропаганда быстро дала плоды: Германия получила лидерство среди европейских стран по приросту населения. Рождаемость повышалась с впечатляющей скоростью. Если в 1934 году появилось на свет немногим больше одного миллиона детей, то в 1939 эта цифра превысила 1,5 миллиона.

Не вышла замуж — работай 

Выставляя противоестественным желание взрослых женщин вести политическую, профессиональную или академическую деятельность, нацисты не гнушались обязать к трудовой повинности молодых девушек. С 1939 года всех незамужних немок младше 25 лет обязали трудиться на благо страны. Зачастую это был неквалифицированный труд: служанки у многодетных матерей или работа в деревнях. 
Безработных женщин низшего сословия направляли в трудовые лагеря. Им выдавали специальную униформу, обязательным элементом которой были нарукавные повязки с изображением свастики, и устанавливали нормы выработки — не менее 20 часов еженедельно. Со временем таких девушек стали называть аrbeitsmaiden («работницы»), наполняя идеологическим содержанием устаревшее выражение die Maid (в переводе с немецкого — «дева»). 
Отношение к женщинам, работающим на производстве или в сфере услуг, было более лояльным. Продавщиц, так называемых домашних помощниц и немок, которые трудились на схожих должностях неполный рабочий день, к увольнению не принуждали. Наоборот, нацисты объявили эти занятия типично женскими и всячески их поощряли. 


http://russian7.ru/post/kak-nacisty-khoteli-sozdat-id..
 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: история
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