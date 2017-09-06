История рубля: любопытные данные

Источник: http://www.rusday.com/

Старые вши, ефимки, русы, моржовки, думские деньги — чем только не расплачивались на Руси. До наших дней дожили только копейка и рубль. Кстати, рублю уже 700 лет.



Серебряная мера

Впервые рубль фигурирует в берестяных грамотах XIII–XIV веков. Правда, рубль в то время не был, по сути, платежным средством: так называли крупный серебряный слиток. Для мелких расчетов со второй половины XIV века использовали денгу — монетку из расплющенной серебряной проволоки. Неказистые монетки оказались весьма удобны и прожили долго, спустя три с лишним века Петр I называл их «старыми вшами»

На чужой основе

Мастера XVII века, чеканившие первые рубли, сегодня считались бы фальшивомонетчиками: у иноземных талеров они слегка стесывали родное изображение и поверх набивали свои символы — ездеца и дату. Называли такие рубли «ефимками с признаком» (от искаженного названия города Иоахимсталь, где были отчеканены талеры). В таком талере серебра было на 64 копейки. Делать полноценный серебряный рубль начали лишь при Петре I в 1704 году.

Победное копье

До XVI века на монетах были разные изображения: кентавр, дракон, петух, барс… Любимый персонаж — ездец (всадник), но и он выглядел по-разному. Чеканили вручную, каждый мастер по-своему. Навели порядок в 1535 году. После денежной реформы на новые монеты перебрался лишь ездец. На новгородских деньгах он был с копьем, на московских — с саблей.

Военное наследие

Бумажные рубли появились во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Она повлекла такие расходы, что дефицит госбюджета составил 1 млн 800 тыс. рублей. Для его покрытия в 1769 году Екатерина II и выпустила ассигнации.

Царь без власти

В 1825 году появились деньги с профилем несуществующего правителя. После смерти Александра I предполагалось, что из двух его братьев взойдет на престол Константин Павлович. Но тот отрекся, и царем стал Николай Павлович. Однако пробную партию рублей с лицом Константина уже успели напечатать.

Потерянная корона

Корону, державу и скипетр двуглавый орел «потерял» на 250- и 1000-рублевых купюрах Временного правительства в 1917 году. Орел на 250 рублях (уже с опущенными крыльями, а не поднятыми, как при царской России) был изображен поверх… свастики. На 1000 рублях свастика была фоном для обозначения номинала.

Золотые русы

В 1897 году Россия чуть было не лишилась рубля. Министр финансов Сергей Витте планировал заменить рубли золотыми русами. vk.com/anti_maydan Но, побоявшись, что реформа чревата массовыми протестами (золота в русах было меньше, чем в рублях), ограничились введением золотых монет номиналом 15, 10, 5 и 7,5 рублей для медленного перехода на золотой стандарт (имеющиеся бумажные ассигнации можно было свободно поменять на золотые монеты).

Винный привкус

В Гражданскую войну появились суррогаты. В Архангельске выпускали моржовки — купюры с моржами, в Якутии использовали винные этикетки (мадера приравнивалась к 1 рублю, кагор — к 10, а портвейн — к 25).

За колючей проволокой

14 лет ходили деньги с изображением «ГУЛАГа». Дизайн 500-рублевой купюры разработали в 1997 году. Здания Соловецкого монастыря без крестов: их не было, когда Соловки являлись частью «ГУЛАГа». «Дорисовали» кресты лишь в 2010-м.

ЦЕННИК

XV ВЕК

1 руб. — 2 седла или 3 бочки малосольной рыбы

3 руб. — конь

5 руб. — золотой колт (украшение в виде подвески)

10 руб. — золотая цепь

XVI ВЕК

1 руб. — бочка овса или сковорода железная

3 руб. — корова или опонча московской работы (короткая женская шубка-накидка без рукавов)

4 руб. — бочка соли

10 руб. — перстень золотой или наковальня

XVIII ВЕК

1 руб. 30 коп. — бутылка шампанского

3 руб. — жалованье прислуги в год

5 руб. — около 32 кг сахара

10 руб. — 75 кг масла

XIX ВЕК

1 руб. 20 к. — гусь

3 руб. — 5,5 кг окуней или 13 десятков яиц

5 руб. — воз сена или 5 кг постного масла

10 руб. — 8 кг меда

НАЧАЛО XX ВЕКА (1911 ГОД)

1 руб. — блины с икрой и водкой в трактире (до отвала)

3 руб. — овес для лошади на день

5 руб. — мелкая взятка чиновнику за ускорение оформления документов

10 руб. — день проживания в номере гостиницы класса «Империал» (номер с гостиной, ванной и спальней)

НАЧАЛО XXI ВЕКА (2001 ГОД)

1 руб. — коробок спичек

3 руб. — 3 коробка спичек

5 руб. — проезд в метро

10 руб. — литр бензина АИ-95

2016 ГОД

1 руб. — полиэтиленовый пакет в супермаркете

3 руб. — 3 сумки-пакета

5 руб. — коробок спичек

10 руб. — пакетик сока (200 мл)