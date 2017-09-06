Главная » История, Мировоззрение, Экономика

История рубля: любопытные данные

20:54. 6 сентября 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://www.rusday.com/
Старые вши, ефимки, русы, моржовки, думские деньги — чем только не расплачивались на Руси. До наших дней дожили только копейка и рубль. Кстати, рублю уже 700 лет.

Серебряная мера

Впервые рубль фигурирует в берестяных грамотах XIII–XIV веков. Правда, рубль в то время не был, по сути, платежным средством: так называли крупный серебряный слиток. Для мелких расчетов со второй половины XIV века использовали денгу — монетку из расплющенной серебряной проволоки. Неказистые монетки оказались весьма удобны и прожили долго, спустя три с лишним века Петр I называл их «старыми вшами»

На чужой основе

Мастера XVII века, чеканившие первые рубли, сегодня считались бы фальшивомонетчиками: у иноземных талеров они слегка стесывали родное изображение и поверх набивали свои символы — ездеца и дату. Называли такие рубли «ефимками с признаком» (от искаженного названия города Иоахимсталь, где были отчеканены талеры). В таком талере серебра было на 64 копейки. Делать полноценный серебряный рубль начали лишь при Петре I в 1704 году.

Победное копье

До XVI века на монетах были разные изображения: кентавр, дракон, петух, барс… Любимый персонаж — ездец (всадник), но и он выглядел по-разному. Чеканили вручную, каждый мастер по-своему. Навели порядок в 1535 году. После денежной реформы на новые монеты перебрался лишь ездец. На новгородских деньгах он был с копьем, на московских — с саблей.

Военное наследие

Бумажные рубли появились во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Она повлекла такие расходы, что дефицит госбюджета составил 1 млн 800 тыс. рублей. Для его покрытия в 1769 году Екатерина II и выпустила ассигнации.

Царь без власти

В 1825 году появились деньги с профилем несуществующего правителя. После смерти Александра I предполагалось, что из двух его братьев взойдет на престол Константин Павлович. Но тот отрекся, и царем стал Николай Павлович. Однако пробную партию рублей с лицом Константина уже успели напечатать.

Потерянная корона

Корону, державу и скипетр двуглавый орел «потерял» на 250- и 1000-рублевых купюрах Временного правительства в 1917 году. Орел на 250 рублях (уже с опущенными крыльями, а не поднятыми, как при царской России) был изображен поверх… свастики. На 1000 рублях свастика была фоном для обозначения номинала.

Золотые русы

В 1897 году Россия чуть было не лишилась рубля. Министр финансов Сергей Витте планировал заменить рубли золотыми русами. vk.com/anti_maydan Но, побоявшись, что реформа чревата массовыми протестами (золота в русах было меньше, чем в рублях), ограничились введением золотых монет номиналом 15, 10, 5 и 7,5 рублей для медленного перехода на золотой стандарт (имеющиеся бумажные ассигнации можно было свободно поменять на золотые монеты).

Винный привкус

В Гражданскую войну появились суррогаты. В Архангельске выпускали моржовки — купюры с моржами, в Якутии использовали винные этикетки (мадера приравнивалась к 1 рублю, кагор — к 10, а портвейн — к 25).

За колючей проволокой

14 лет ходили деньги с изображением «ГУЛАГа». Дизайн 500-рублевой купюры разработали в 1997 году. Здания Соловецкого монастыря без крестов: их не было, когда Соловки являлись частью «ГУЛАГа». «Дорисовали» кресты лишь в 2010-м.

ЦЕННИК

XV ВЕК

1 руб. — 2 седла или 3 бочки малосольной рыбы

3 руб. — конь

5 руб. — золотой колт (украшение в виде подвески)

10 руб. — золотая цепь

XVI ВЕК

1 руб. — бочка овса или сковорода железная

3 руб. — корова или опонча московской работы (короткая женская шубка-накидка без рукавов)

4 руб. — бочка соли

10 руб. — перстень золотой или наковальня

XVIII ВЕК

1 руб. 30 коп. — бутылка шампанского

3 руб. — жалованье прислуги в год

5 руб. — около 32 кг сахара

10 руб. — 75 кг масла

XIX ВЕК

1 руб. 20 к. — гусь

3 руб. — 5,5 кг окуней или 13 десятков яиц

5 руб. — воз сена или 5 кг постного масла

10 руб. — 8 кг меда

НАЧАЛО XX ВЕКА (1911 ГОД)

1 руб. — блины с икрой и водкой в трактире (до отвала)

3 руб. — овес для лошади на день

5 руб. — мелкая взятка чиновнику за ускорение оформления документов

10 руб. — день проживания в номере гостиницы класса «Империал» (номер с гостиной, ванной и спальней)

НАЧАЛО XXI ВЕКА (2001 ГОД)

1 руб. — коробок спичек

3 руб. — 3 коробка спичек

5 руб. — проезд в метро

10 руб. — литр бензина АИ-95

2016 ГОД

1 руб. — полиэтиленовый пакет в супермаркете

3 руб. — 3 сумки-пакета

5 руб. — коробок спичек

10 руб. — пакетик сока (200 мл)

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хруст купеческой булки
... агент, военный атташе в Дании граф Алексей Игнатьев вспоминал об...самых распространенных объектов мифологизации была история накопления первоначального капитала. Практически ...собрал задатков на 200 тысяч рублей.Любопытно, что на такую колоссальную сумму...
История народных соборов в России
...т.д. Это очень любопытное чтение для современного читателя...по смете, 221 тысяча рублей) привилегированные сословия, «за... на должность царя Данная политическая альтернатива оставалась ... автор монументальной «Социальной истории России» Борис Николаевич Миронов...
«История Пугачева» 1834
...и мира, следует глубже изучить данный период истории... ------------------- «История Пугачева» — повесть Александра ... получил ссуду в 20000 рублей на осуществление издания и ...коснулся Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизод царствования Екатерины "мало ...
Царское село. Метро для Императора
...на работу составляла 15 миллионов рублей золотом. Казенных денег катастрофически ...искать императорскую подземку? У этой истории есть любопытная версия. Известно, что после...залегания. После первой публикации этих данных экстрасенса в прессе Петербурга, ...
Ленский РАСТРЕЛ 1912 г. Витимская эпопея. Минул век со дня расстрела
... находится в доработке: История РУССКИХ приисков, разработанных...поиску золотых самородков. Данные работы повременно не оплачивались...тысяч и более рублей. Непосредственно перед забастовкой...Голоса врагов Для особо любопытных читателей предлагаем вариант ВЕЛИЧИЯ...
«Арисака» русского солдата
...минимум 300 тыс. винтовок. Любопытно, что накануне войны запас ... Остальная часть оружия по данному контракту прибыла в Россию ... к «арисакам» (с данными о поправках прицела в зависимости... млн золотых рублей купили 150 тыс. «арисак». История иногда любит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>