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Горькая судьба альбиносов

20:50. 6 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Горькая судьба альбиносов

К людям, хоть сколько-нибудь отличающимся от окружающих, всегда относились, мягко говоря, с большим интересом. Насмешки проходят через их жизнь “красной строкой”. И если в странах, которые принято считать цивилизованными, худо-бедно действуют какие-то этические нормы, то в Юго-Восточной Африке на первом месте стоят суеверия. Из-за них-то местным альбиносам приходится так туго, как, наверное, приходилось черным кошкам во времена охоты на ведьм.

 

Зверство на Танганьике

Когда-то в семье танзанийских рыбаков родился сын. Он был пятым ребенком в семье, и очень скоро перенял все навыки отца и братьев, обеспечивающих родных тем, что удавалось добыть во время рыбалки на озере. Мальчик стал юношей, юноша — мужчиной. В жены молодой рыбак выбрал первую красавицу деревни, на которую заглядывались многие холостяки. Она ответила взаимностью.

Молодые поселились в отдельной хижине. Жизнь влюбленных была чередой радостей, — случавшиеся преграды не могли омрачить их счастья. Особым событием стала весть о скором пополнении в семье — девушка забеременела. Муж буквально носил ее на руках, и казалось, что нет счастливее людей.

Однако беда всегда приходит нежданно, негаданно. Когда родилась кроха-дочь, счастье закончилось. Дело в том, что малышке крупно не повезло — она была альбиносом. Белая кожа, и такой же белоснежный пушок на крошечной головке вызвали у отца сильнейший приступ ярости. Он жестоко избил жену, обвиняя ее в связях со злыми духами. “Выяснилось”, что над несчастной тяготеет родовое проклятие, и за какую-то серьезную провинность боги послали ей вместо нормального чернокожего ребенка этого белого уродца, этого “зеру” — так называют в Танзании призраков.

Мужчина выгнал жену с новорожденной дочерью, и отказался им в чем бы то ни было помогать. Женщина оказалась отверженной в родной деревне — ее сторонились, и приют молодая мать сумела найти только на окраине, у одинокого старика.

Время шло. Женщина зарабатывала на жизнь тяжелым трудом, а старик целые дни проводил с малышкой. Прошло несколько месяцев, и в один из погожих дней в хижину старика ворвались четверо, — одним из налетчиков оказался отец девочки. Все они были изрядно пьяны, что только способствовало претворению задуманного злодейства в жизнь. Девочку убили на глазах старика, отрезали ей конечности и собрали в заранее подготовленную емкость кровь. Забрав это с собой, налетчики скрылись. То, что осталось от несчастного ребенка, обезумевшая от горя мать похоронила тут же, в земляном полу хижины. Женщина надеялась, что так сумеет уберечь останки дочери от других охотников на альбиносов.

Преисподняя на земле

К сожалению, история, описанная выше, — не выдумка. Имена могут быть любыми, место действия, в принципе, тоже, а вот сценарий — точь-в-точь. В странах Юго-Восточной Африки чрезвычайно много альбиносов, людей, в чьей коже, волосах и радужке глаз отсутствует определенный пигмент. В Европе соотношение альбиносов и обычных людей составляет примерно 1:20000, а в той же Танзании их число резко возрастает, и на каждые 1400 чернокожих танзанийцев приходится один “зеру”. Ученые утверждают, что ребенок-альбинос может появиться на свет только в том случае, если у обоих родителей имеется генетический дефект, из-за которого в организме блокируется синтез нужного пигмента — меланина. В Кении, Бурунди и прочих странах с аномальным числом альбиносов их количество объясняется довольно просто: они там считаются отверженными, и если альбиносу повезло дожить до “брачного возраста”, то он может создать семью только с таким же белокожим. Ребенок, родившийся у такой пары, чаще всего наследует генетическое отклонение родителей. Но наука не в состоянии объяснить тот факт, что альбиносы часто появляются и в чернокожих семьях, в которых из поколения в поколение рождались “стандартные” детишки.

Еще в школе учителя рассказывали, что отличия разных рас, их характерные черты, помогают своим представителям выжить в привычной для них среде обитания. Африканцы, с их темной кожей и жесткими курчавыми волосами, лучше прочих приспособлены к жизни под палящими лучами солнца. Представьте теперь, каково альбиносам: у них нет вообще никакой природной защиты от губительного ультрафиолета, потому что лишенная пигмента кожа, и такие же глаза, очень чувствительны к этому виду излучения. В итоге уже в юном возрасте, примерно к 16-18 годам, альбиносы Юго-Восточной Африки на 80% лишаются зрения, а к 30 годам очень велик шанс заболеть раком кожи. Только 10% из этих отверженных доживают до 50 лет. Казалось бы, куда еще хуже? Но нет, суеверия не дремлют, и не зря я в самом начале статьи сказала, что именно они — настоящий бич для альбиносов.

Часть мира духов

Человеку свойственно бояться того, чего он не понимает. Так и с альбиносами: не зная истинной причины их появления, соплеменники благополучно сочиняют небылицы, в которые с упоением верят. Так, рождение белокожего собрата объясняется карой богов, или тем, что ребенок был зачат в неположенный день/время, или тем, что его отец — злой дух. В итоге население делится на две группы, каждую из которых возглавляют шаманы со своим мнением. Первые считают, что альбиносы — вселенское зло, а потому они прокляты и несут беды всем, кто их окружает, и склоняются к тому, что проще всего уничтожить неугодных на корню. Вторая группа уверена: альбиносы действительно являются детьми духов, а потому их плоть, кровь и некоторые органы содержат в себе нечто, приносящее власть, удачу и богатство. И приносит их, видимо, кому угодно — только не самим альбиносам. Именно из этого суеверия и берет начало беспощадная охота за людьми без пигмента. Охотники получают за свою добычу большие деньги, — одна удачная “охота” позволяет вести безбедную жизнь несколько десятков лет. Неудивительно, что истребление приобрело колоссальные масштабы.

Не последним фактором была полная безнаказанность убийц — чаще всего их жертв просто объявляли пропавшими без вести, и на этом все заканчивалось. Иногда такие “мероприятия” и вовсе проводились с разрешения родственников — о каких жалобах или свидетельствах тут может идти речь? И только с 2009 года, под давлением Запада, возмущенного участившимися случаями каннибализма, танзанийским влястям пришлось смотреть на происходящее с позиции закона, а не суеверий и давно налаженной торговли органами. Первые суды заканчивались смертными приговорами: это же наказание ждало рыбака, убившего свою дочь, и его подельников — о них рассказывалось в начале статьи. Увы — охота не закончилась, а охотники стали изощреннее. Теперь они калечат альбиносов, отрубая им конечности. За такой проступок им грозит максимум 8-10 лет тюрьмы.

“Бесцветным” людям из Юго-Восточной Африки, оказавшимся в столь незавидном положении, стараются оказывать посильную помощь различные европейские организации, включая Красный Крест. Их снабжают средствами от солнечных ожогов и прочими лекарствами, организовывают различные интернаты, в которых альбиносы могут чувствовать себя в безопасности. Но только в Танзании их более 370 тысяч, из почти 52 миллионов населения. Хватит ли мест в интернатах на всех?

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: Жизнь
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