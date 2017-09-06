Эксперты о переходе БРИКС на кредитование в нацвалютах: «Путин готовил это давно»

На девятом саммите БРИКС, который стартовал сегодня в южнокитайском городе Сямэнь, прозвучали традиционные слова о сотрудничестве, необходимости усиливать интенсивность партнёрства. Однако, если опустить рядовые заявления, которые больше считаются признаком этикета, чем призывом к конкретному действию, то было и весьма важное сообщение.

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Оно прозвучало от Путина. Он призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС. «Это позволит ему выпустить ценные бумаги на рынки государств «пятёрки». Кроме того, нужно быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС», – сообщил российский президент.

Насколько такого рода инициатива сегодня реализуема, актуальна ли она при нынешних параметрах мировой торговли и кто получит выгоду, рассказал «Инфореактору» старший консультант Петербургского центра социальных исследований Олег Андреев: «Этот момент назрел. Конечно, его нужно делать было по-хорошему лет 7 назад, но тогда просто не было реальных для этого инструментов и возможностей.

Сегодня же Путин это не спонтанно сказал. Он подготовил почву, чтобы не было возражений. Очевидно, что перед этим сообщением проходили соответствующие консультации на разных уровнях с Индией и Китаем. И если сегодня глава РФ поднял эту тему, значит, Пекин и Нью-Дели это одобряют. Почему? Из-за действия ФРС США, Всемирного банка, Европейского Центробанка. Их действия уже стали выходить за пределы дозволенного. Странам БРИКС нужны свои правила игры, если они хотят развиваться дальше. В первую очередь для этого будут использоваться финансовые возможности Китая. Правда, он больше всего и получит выгоды. Затем по значимости вложения в новую схему взаиморасчётов и сотрудничества стоит РФ, а уже потом Индия, Бразилия и ЮАР. Ресурсы есть, ведь БРИКС – это 45% населения, чуть больше половина всех финансов в мире.

А у США сегодня единственное преимущество – это право вводить эмиссию доллара. Всё, больше реальных рычагов глобального плана сейчас уже нет. Нет, конечно, Вашингтон и «старые игроки-ястребы» вроде Клинтонов, Олбрайт, Райс (как впрочем и большая часть «умеренных) будут стараться не допустить роста влияния БРИКС в мировой экономике.

Но если члены БРИКС продолжат свой курс, событий вроде тех, что произошли с кипрскими банками, будет меньше или вовсе не будет. Рядовой россиянин от таких масштабных событий, как переход на нацвалюты между странами БРИКС, на первое время может почувствовать дискомфорт – это постоянные скачки курса доллара и т. п. Но население РФ пережило 90-е годы, а значит, с такими временными проблемами справится. Что же до Китая, то там аналогичная ситуация. У всей китайской партийной и финансовой элиты уже сложилось мнение, что следует прекращать терпеть убытки Пекина в мировой торговле из-за действий США в разных точках мира».

Журналист, заместитель редактора отдела политики газеты «ВЗГЛЯД.РУ» Михаил Мошкин объяснил «Инфореактору», каким образом всё это примерно будет претворяться в жизнь: «Практические шаги уже предпринимаются – ещё в прошлую пятницу в рамках саммита в Сямэне банки развития стран БРИКС подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в нацвалютах и меморандум о развитии сотрудничества по кредитным рейтингам. Если бы страны-участницы БРИКС не чувствовали отдачи от таких интеграционных процессов, то они, очевидно, не стали бы в них вкладываться. Но на том же саммите председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности Пекина профинансировать программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества на первоначальную сумму 500 миллионов юаней, и «раскошелиться» на развитие проектов Нового банка развития БРИКС.

Что же касается выгоды от кредитования в национальных валютах стран БРИКС, то следует доверять заинтересованным лицам. Например, представителям руководства Внешэкономбанка, которые говорят о том, что это позволит минимизировать риски, связанные с санкционной политикой США.

Дедолларизация экономик как предпочтительный вариант, интересует не только страны БРИКС. Напомню о том, что те же китайцы озвучили идею подключения к «БРИКС+» таких объединений как ЕврАзЭС, зоны свободной торговли Китай – АСЕАН и Южноафрикансого таможенного союза».

Если же перевести тему деятельности Нового банка развития (НБР) БРИКС на уровень применения непосредственной практики по отношению к самой России, то сейчас уже подготовлено несколько крупных инвестиционных проектов. Путин их озвучил – это совершенствование судебной системы, строительство автодороги под Уфой и модернизацию водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волги.

Конечно, нельзя игнорировать и многочисленной критики в адрес БРИКС со стороны целого ряда экспертов (преимущественно Западных), как организации, которая последние годы довольно «вяло» развивается и не имеет серьёзных достижений. Не стоит и списывать со счётов экономическую взаимозависимость Китая с США (Пекин – самый большой держатель американских ценных бумаг), политическую зависимость от Вашингтона ЮАР и Бразилии. Но опять-таки, несмотря на всё это, страны прекрасно понимают, что им нужно переходить на взаиморасчёты в нацвалютах. И если бы влияние США было столь сильным, как его описывают, то такая тема просто не поднималась бы на текущем саммите. Практика применения, пусть и в небольших пока объёмах, торговли в национальных валютах той же РФ с Китаем показывает, что задумка работает, нужно только наращивать масштабы. По всей видимости, на сегодняшнем саммите и будут это обсуждать.

Илья Круглей...