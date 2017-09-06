Армия США только на бумаге оказалась сильнейшей в мире

Россия вновь в тройке сильней армий мира, опередив Китай. Однако мнения военных экспертов сильно разделились по этому поводу.

Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower. Лидером списка признана американская армия, тратящая больше всех в мире на оборону, тройку замыкает крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая. В десятку также вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Украинская армия расположилась на 30-м месте. Всего в рейтинге указаны вооруженные силы 133 стран.

В исследовании учитывались более пятидесяти факторов. Как пояснили составители рейтинга, ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений. Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы. Учитывалось также географическое положение страны и объем природных ресурсов.

Ядерное оружие не принималось во внимание экспертами, однако ядерные державы получили дополнительные баллы. Политическая система и характер военного лидерства при оценке не учитывались.

То, что первую тройку сильнейших армий мира составляют США, Россия и Китай, понятно и без всяких рейтингов, отметил заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Более того, по мнению собеседника газеты «Колокол России», в подавляющем большинстве все подобные рейтинги - обычное шарлатанство, потому что сравнивать такое количество малосравнимых величин нереально и антинаучно.

«Российская армия сильно уступает американской в военно-морском флоте, однако значительно превосходит в сухопутных войсках и наземной ПВО. Все это определяется тем, что перед вооруженными силами России и США стоят принципиально разные задачи, поэтому армии и строятся по разным приоритетам. Главное отличие американской армии в том, что США – это океанская держава, которой на Американском континенте никто не может бросить вызов, поэтому ее армия носит интервенционистский характер, а ее действия распространяются далеко за пределами собственных границ. В свою очередь, Россия – страна континентальная, ориентированная в первую очередь на оборону собственных рубежей», - пояснил эксперт.

Тройка лидеров — США, Россия и Китай — остается неизменной в течение трех лет. Стоит заметить, что важнейшим критерием оценки армии являются боевые действия. И этот параметр Global Firepower Index не учитывает. У России и США здесь также явное преимущество, например, перед Китаем.

«Если сравнивать российскую и китайскую армии, то КНР очень плотно идет за РФ и даже по некоторым параметрам превосходит, и в ближайшие годы этот отрыв может только увеличиться. Что касается сравнения с американской армией, то и здесь Китай уже в чем-то сильнее США. Однако в тройке сильнейших армий мира очень сложно судить объективно о реальном превосходстве и точно определить одной из армий место в первой тройке. Поэтому особой разницы нет в том, какое место страна заняла в тройке сильнейших армий мира, первое или третье», - пояснил военный эксперт.

«Если российская армия не первая, то уж точно не вторая», такую оценку российским вооруженным силамдал военный эксперт Владимир Язиков. Несмотря на то, что военный бюджет у американцев в несколько раз превышает российский, как и мощь морского флота, однако эффективность армии США у многих военных экспертов всегда вызывала большие вопросы.

По словам собеседника газеты «Колокол России», недавний случай, когда северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита американской ПРО, оставил большие сомнения в эффективности всей противовоздушной системы США. Кроме этого, американцы были неоднократно приглашены в Россию на танковый биатлон, однако всегда отказывались от участия, чтобы не опозориться. Ранее военные США участвовали в европейских состязаниях, где было всего четыре команды, и они заняли третье место.

В свою очередь, российские военные стали победителями Армейских международных игр-2017, которые завершились 12 августа в Подмосковье. Военные профессионалы из 28 стран соревновались на полигонах пяти государств. В 28 конкурсах участвовали артиллеристы и летчики, десантники и разведчики, медики и кинологи, военные полицейские и моряки, снайперы и повара.

Что касается военного бюджета, то, по мнению Владимира Язикова, несмотря на колоссальную разницу в затрачиваемых средствах Пентагоном, американцы в разы больше тратят денег, чем РФ, на оружие со схожими боевыми характеристиками.

«Представленный рейтинг базируется на голых цифрах, без конкретной аргументации и реальных фактов. Проверить обороноспособность армии представляется возможным только в реальных боевых действиях. Ранее СССР проверял свое оружие во многих конфликтах, в частности в Корее, Вьетнаме, Анголе и других локальных войнах. Сейчас Минобороны РФ занимается проверкой своего вооружения в сирийском конфликте. Представители оборонных предприятий на месте отслеживают эффективность применения различного вооружения. За время нахождения российских военных в Сирийской Арабской Республике в реальных боевых условиях было проверено свыше 600 образцов оружия; какие-то из них пошли на доработку, а от части образцов вообще пришлось отказаться», - отметил собеседник издания.

Доля военного бюджета Пентагона в 2017 год составляет 582,7 миллиардов долларов, что менее чем на один процент превышает бюджет минобороны в 2016 году — 580,3 миллиардов. Согласно официальным данным, самое большое увеличение военного бюджета приходится на долю ВВС — со 161,8 млрд. долларов до 166,9 млрд. долларов. А бюджет флота попал под сокращение — со 168,8 млрд. до 164,9 млрд.

Что касается России, то согласно ежегодному докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), РФ вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами. Как говорится в сообщении, Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до 69,2 миллиарда долларов, впрочем, значительно отставая от США и Китая.