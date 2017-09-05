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Сводки от ополчения Новороссии 05 сентября 2017

13:09. 5 сентября 2017 Просмотров - 1,081 2 коммент. Опубликовал:

Сводка от представителя НМ ЛНР подполковника Марочко за 05.09.2017 года

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Сводка с фронтов ДНР от Басурина за 05.09.2017 года

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Путин дипломатично предупредил, что на Донбассе ополченцы могут нанести удар на новых направлениях

Путин дипломатично предупредил, что на Донбассе ополченцы могут нанести удар на новых направлениях | Русская весна

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском Сямэне дипломатично намекнул, что ополченцы ДНР и ЛНР вполне могут ответить на поставки американского оружия на Украину ударом на новых направлениях.

«Решение продавать или поставлять бесплатно оружие — это суверенное решение США и той страны, которая является реципиентом (Украины – прим. РВ). Мы на это повлиять никак не сможем.

Но есть определенные мировые правила и подходы — поставка оружия в зону конфликта не идет на помощь умиротворению, а только усугубляет ситуацию», — начал свой ответ Владимир Путин.

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики (ДНР и ЛНР  – прим. РВ), может, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», — прозрачно намекнул российский президент.

В этом контексте Путин напомнил «западным партнерам», что в распоряжении армий Народных Республик находится достаточное количество оружия, в том числе, захваченного у противника.

Читайте также: Путин одобрил отправку миротворцев на Донбасс

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Захарченко: ДНР готова обсуждать идею размещения миротворцев ООН на линии разграничения

фото: Life.ru

Предложение президента РФ Владимира Путина рассмотреть в Совете Безопасности ООН размещение миротворцев на линии разграничения в Донбассе необходимо обсуждать. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

«Народ Донбасса как никто другой заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные. Предложение Президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать, — говорится в комментарии Захарченко.

Глава ДНР подчеркнул, что говорить о миротворцах в Донбассе можно лишь после выполнения украинской стороной части Минских соглашений, которая касается безопасности. В частности, это соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения.

«Только после этого можно говорить о миротворцах как охранниках наблюдателей ОБСЕ предметно. В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на лини разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны», — отметил лидер Республики.

«В любом случае, мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны», — резюмировал Захарченко.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Впечатляющие кадры: Танки ДНР в действии (ВИДЕО)

Впечатляющие кадры: Танки ДНР в действии (ВИДЕО) | Русская весна

На одном из полигонов Донецкой Народной Республики на днях завершились масштабные учения подразделений Вооруженных сил ДНР.

В ходе учений отрабатывались различные тактические нормативы, в том числе — боевые стрельбы в дневных и ночных условиях.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

Читайте также: Украинский шок: Армии ДНР и ЛНР получили 3100 танков, РСЗО и ББМ, став одними из самых мощных в Европе (ИНФОГРАФИКА)

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Продолжаются соревнования танковых экипажей ВС ДНР

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2 коммент.»

  • 19571 6865
    Люся 5 сентября 2017 в 15:09 Ссылка Пометить
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    Когда Путин предупреждает неуёмных в своей жажде грабежа “партнёров” о плачевных последствиях,он не использует громкие эффективные высказывания,а говорит тихо и как бы неуверенно,но последствия всегда для привыкших идти подлыми путями плачевны.В этот раз видимо уверен,что,если сунутся паразиты на республики,то те дойдут не до Киева,до западной границы Украины.А что,в Сирии дело идёт к завершению,почему бы и здесь порядок не навести?

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  • 1884 369
    nikolay 5 сентября 2017 в 18:13 Ссылка Пометить
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    Путин выдал военную тайну врагам ДНР.

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