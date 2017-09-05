Сводки от ополчения Новороссии 05 сентября 2017

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском Сямэне дипломатично намекнул, что ополченцы ДНР и ЛНР вполне могут ответить на поставки американского оружия на Украину ударом на новых направлениях.

«Решение продавать или поставлять бесплатно оружие — это суверенное решение США и той страны, которая является реципиентом (Украины – прим. РВ). Мы на это повлиять никак не сможем.

Но есть определенные мировые правила и подходы — поставка оружия в зону конфликта не идет на помощь умиротворению, а только усугубляет ситуацию», — начал свой ответ Владимир Путин.

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики (ДНР и ЛНР – прим. РВ), может, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», — прозрачно намекнул российский президент.

В этом контексте Путин напомнил «западным партнерам», что в распоряжении армий Народных Республик находится достаточное количество оружия, в том числе, захваченного у противника.

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