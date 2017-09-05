Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 сентября 2017

В результате работы, проведенной российскими офицерами Центра примирения враждующих сторон на территории САР, сирийские граждане стали возвращаться в свои дома, ранее оставленные с началом боевых действий.

Об этом в небольшом репортаже «Русской Весны» с места событий.

Мирные жители в течение войны целыми семьями эвакуировались из районов, где начинались бои, в безопасные регионы. Специально для этого правительство Сирийской Арабской Республики развернуло лагеря для временно переселенных лиц. Там мирные жители вынуждены были оставаться до окончания вооруженных столкновений, продолжающихся в их родных селениях.

В результате переговоров с командирами «Курдских отрядов самообороны» (YPG), российским военнослужащим удалось добиться ряда соглашений о возвращении перемещенных граждан в населенные пункты провинции Алеппо.

В рамках тех же договоренностей курдские отряды оставили ряд занимаемых ранее селений и передислоцировались в другие районы.

Благодаря этому 51 семья уже вернулась в свои дома: 26 семей в Телль-Рифъат, 4 семей в Кафер-Антун, 5 семей в Ахрас, 3 семьи в Джуба, 3 семьи в Вахшия, 10 семей в Хлиса. В период активных боевых действий эти граждане проживали на территории лагерей для беженцев «Робар» (1300 чел.) и «Шахба» (2000 чел.).

Безопасность в районе, оставленном курдами, теперь обеспечивают военнослужащие военной полиции ВС РФ. Гарантами безопасности являются соглашения, заключенные между представителями Вооруженных Сил Российской Федерации и лидерами курдских формирований.

Возвращение в свои дома 51 сирийской семьи — это лишь начало программы по возврату мирных жителей Сирии на свою землю. В настоящее время готовится следующая группа сирийских граждан, желающих вернуться в оставленные ими ранее населенные пункты провинции Алеппо.

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