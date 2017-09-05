Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 сентября 2017
- 19:53 Корреспондент «Звезды» показал пуски «Калибров» из рубки «Адмирала Эссена».
- 17:04 Впечатляющая мощь: «Калибры» разнесли в пыль объекты ИГИЛ в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО+КАРТА).
- 16:13 СРОЧНО: Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГИЛ.
- 15:42 Наблюдение за точностью попаданий крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии.
- 15:33 БПЛА заснял момент пуска крылатых ракет «Калибр» фрегатом «Адмирал Эссен».
- 15:02 Кадры пуска крылатых ракет «Калибр» по боевикам в Сирии.
- 14:12 Дейр-эз-Зор. 05.09.2017. День.
- 13:45 Фрегат «Адмирал Эссен» обстрелял объекты ИГИЛ* в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».
- 05:30 Российские военные договорились с курдами об оставлении силами YPG ряда посёлков в Алеппо (ФОТО).
- 00:44 Сирия побеждает! — Сотни немцев вышли на митинг в поддержку Асада во Франкфурте (+ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 21:54 МОЛНИЯ: Российские военные погибли под Дейр эз-Зором.
- Вчера 21:29 Разгром ИГИЛ в Акербатском котле: ВКС РФ и Армия Сирии захватили главную базу террористов (ВИДЕО).
- Вчера 20:13 Дейр-эз-Зор. 04.09.2017. Вечер.
Корреспондент «Звезды» показал пуски «Калибров» из рубки «Адмирала Эссена»
Поддержка ракетным ударом позволила сирийским войскам развить успех наступления, прорвать оборону террористов и войти на улицы Дейр-эз-Зора, где сейчас ведутся бои за освобождение города.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Впечатляющая мощь: «Калибры» разнесли в пыль объекты ИГИЛ в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО+КАРТА)
Министерство обороны России обнародовало кадры поражения целей ИГИЛ крылатыми ракетами «Калибр» в Дейр эз-Зоре.
Беспилотники ВКС РФ зафиксировали моменты точных попаданий и их результаты — буквально превращенные в пыль здания.
Как ранее со ссылкой на Минобороны сообщала «Русская Весна», фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен» нанёс удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор.
Пуски были произведены сегодня утром из акватории Средиземного моря. Ракеты поразили вражеские цели в районе оккупированного террористической группировкой города Эш-Шол, который удерживают боевики из России и стран СНГ.
«Пуски крылатых ракет „Калибр“ произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГИЛ», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Позже «Русская Весна» опубликует полное видео ракетных ударов в провинции Дейр эз-Зор.
Читайте также: СРОЧНО: Армия Сирии приближается к американской базе Танф, боевикам США предложено сдаться (+ВИДЕО, ФОТО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГИЛ
Президент Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с командующими обороной Дейр-эз-Зора поздравил защитников города со снятием трёхлетней осады, организованной террористами ИГИЛ, передаёт пресс-служба президента лидера САР.
Ранее стало известно, что передовые отряды Вооруженных сил Сирии и союзные им формирования при поддержке ВКС России прорвали окружение ИГИЛ* на юго-западном направлении, соединившись с защитниками Дейр-эз-Зора в районе базы 137-й механизированной бригады САА.
«Президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с бригадным генералом Рафиком Шахада, командующим отделом безопасности, генералом Хаманом Мохаммедом, командующим 17-й бригадой, и генералом Исамом Захреддином, командующим 104-й бригадой республиканской гвардии, защитниками авиабазы: вы доказали своей стойкостью, что вы ответственны перед будущими поколениями», — говорится в заявлении на официальном сайте сирийского лидера.
«В истории будет записано, как вы, несмотря на свою малочисленность, пожертвовали самым ценным ради мирных граждан… Сегодня вы со своими друзьями плечом к плечу сражались ради снятия осады города», — подчёркивается в сообщении.
Читайте также: Разгром ИГИЛ в Акербатском котле: ВКС РФ и Армия Сирии захватили главную базу террористов (ВИДЕО)
* Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Наблюдение за точностью попаданий крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
БПЛА заснял момент пуска крылатых ракет «Калибр» фрегатом «Адмирал Эссен»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кадры пуска крылатых ракет «Калибр» по боевикам в Сирии
Кадры пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дейр-эз-Зор. 05.09.2017. День
Утром 5 сентября основные силы северной группировки САА преодолели последние 2 километра до позиций САА в районе 137-й базы и теперь уже официально объявилено о деблокировании анклава, хотя спецназ к анклаву подходил еще 2 дня назад, когда и начались празднования. При этом как и ранее сам город в значительной степени находится под контролем Халифата и его освобождение по-прежнему представляет собой отдельную и весьма сложную задачу. Также пока не деблокирован и аэродром.
Сегодня в расположение обороняющихся зашла наступающая бронетехника 17-й дивизии САА. Продвижение к северной части анклава и бои южной группировки продвигающейся к авиабазе Дейр-эз-Зор сопровождались мощными авиаударами ВКС РФ, а также пусками "Калибров" с фрегата "Адмирал Эссен" из Восточного Средиземноморья.
Пуски с "Адмирала Эссена".
Стоит также отметить, что вчера МО РФ подтвердило гибель двух российских военнослужащих при нападении "халифатчиков" на одну из колонн сирийской армии продвигавшихся к анклаву.
Контрудары Халифата к югу от трассы Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор в течении последних двух суток особого профита боевикам не принесли. Они смогли лишь затянуть сопротивление к западу от города, но не предотвратить деблокаду.
К вечеру должно появиться немало материалов из северной части анклава.
Наши под Дейр-эз-Зором.
Южный Фронт указывает https://southfront.org/russian-special-o
Сирийская пехота в пустыне в нескольких километрах от анклава.
Официальное заявление по сирийскому ТВ.
Захреддин и сирийский журналист ожидают подхода танков 17-й дивизии.
Марат Мусин и военкоры Anna-News о командировке в Дейр-эз-Зор.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Фрегат «Адмирал Эссен» обстрелял объекты ИГИЛ* в Сирии крылатыми ракетами «Калибр»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Российские военные договорились с курдами об оставлении силами YPG ряда посёлков в Алеппо (ФОТО)
В результате работы, проведенной российскими офицерами Центра примирения враждующих сторон на территории САР, сирийские граждане стали возвращаться в свои дома, ранее оставленные с началом боевых действий.
Об этом в небольшом репортаже «Русской Весны» с места событий.
Мирные жители в течение войны целыми семьями эвакуировались из районов, где начинались бои, в безопасные регионы. Специально для этого правительство Сирийской Арабской Республики развернуло лагеря для временно переселенных лиц. Там мирные жители вынуждены были оставаться до окончания вооруженных столкновений, продолжающихся в их родных селениях.
В результате переговоров с командирами «Курдских отрядов самообороны» (YPG), российским военнослужащим удалось добиться ряда соглашений о возвращении перемещенных граждан в населенные пункты провинции Алеппо.
В рамках тех же договоренностей курдские отряды оставили ряд занимаемых ранее селений и передислоцировались в другие районы.
Благодаря этому 51 семья уже вернулась в свои дома: 26 семей в Телль-Рифъат, 4 семей в Кафер-Антун, 5 семей в Ахрас, 3 семьи в Джуба, 3 семьи в Вахшия, 10 семей в Хлиса. В период активных боевых действий эти граждане проживали на территории лагерей для беженцев «Робар» (1300 чел.) и «Шахба» (2000 чел.).
Безопасность в районе, оставленном курдами, теперь обеспечивают военнослужащие военной полиции ВС РФ. Гарантами безопасности являются соглашения, заключенные между представителями Вооруженных Сил Российской Федерации и лидерами курдских формирований.
Возвращение в свои дома 51 сирийской семьи — это лишь начало программы по возврату мирных жителей Сирии на свою землю. В настоящее время готовится следующая группа сирийских граждан, желающих вернуться в оставленные ими ранее населенные пункты провинции Алеппо.
Читайте также: Разгром ИГИЛ в Акербатском котле: ВКС РФ и Армия Сирии захватили главную базу террористов (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия побеждает! — Сотни немцев вышли на митинг в поддержку Асада во Франкфурте (+ВИДЕО, ФОТО)
По случаю Всемирного дня Мира Франкфуртский комитет Солидарности с Сирией (SKFS) провёл демонстрацию в поддержку Президента Башара Асада.
Несмотря на последовательную и сильнейшую «антиасадовскую» пропаганду в Германии, участники Комитета Солидарности, воодушевленные победами САА и российских ВКС в Сирии, вышли на улицу с «проасадовским» лозунгом: «Сирия побеждает!»
Организаторы мероприятия постарались донести до немецкой общественности идею о том, что сирийский народ «за президента и доктора Башара Асада».
Участники митинга осудили Запад за антисирийские экономические санкции и вмешательство в конфликт и военные действия на сирийской территории, а также призывали к «борьбе с ИГИЛ* и фанатиками Персидского залива».
Читайте также: Разгром ИГИЛ в Акербатском котле: ВКС РФ и Армия Сирии захватили главную базу террористов (ВИДЕО)
*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МОЛНИЯ: Российские военные погибли под Дейр эз-Зором
Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате обстрела со стороны террористов ИГИЛ. Об этом только что сообщило Министерство обороны РФ.
«Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ*. В результате обстрела 1 российский военнослужащий погиб, еще 1 получил тяжелые ранения», — передаёт пресс-служба российского оборонного ведомства.
Раненый контрактник был оперативно доставлен в военный госпиталь, где российские врачи боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
В Минобороны добавили, что оба погибших бойца уже представлены командованием к государственным наградам.
Как ранее сообщала «Русская Весна», при поддержке ВКС России Сирийская Арабская Армия приближается к Дейр эз-Зору, уничтожая боевиков и технику ИГИЛ.
Читайте также: Грядёт победа САА и ВКС! — Сирийские офицеры рассказали о скорой победе над ИГИЛ и «Аль-Каидой» (ВИДЕО)
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Разгром ИГИЛ в Акербатском котле: ВКС РФ и Армия Сирии захватили главную базу террористов (ВИДЕО)
Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС Российской Федерации продолжает громить оставшихся в котле под Акербатом боевиков ИГИЛ.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта.
«Укрываясь на подготовленных ранее позициях с хорошо оборудованными опорными пунктами и складами боеприпасов, террористы пытаются сопротивляться. Несмотря на тактическое преимущество позиций боевиков, подразделения правительственных войск и российские пилоты успешно уничтожают технику и живую силу противника», — рассказал офицер.
«В окрестностях населенного пункта Хамеде Эль-Омар огнем сирийской артиллерии и ударами ВКС России было уничтожено только за один вечер 3 огневых точки, 9 опорных пунктов, 3 склада с боеприпасами, 2 минометных расчета. В результате нанесения ударов по районам сосредоточения террористов убито порядка 40 и ранено около 65 боевиков ИГИЛ*», — добавил собеседник «Русской Весны».
«Одновременно с этим наземные подразделения ежечасно продвигаются вперед и тем вносят панику в ряды боевиков ИГИЛ. На отдельных участках в населенных пунктах ведутся городские бои, где каждое строение с подвалом представляет собой тяжело укрепленный опорный пункт. От отчаяния и безысходности боевики массово используют террористов-смертников», — подытожил военнослужащий.
Сегодня Сирийская арабская армия сделала ещё один значительный шаг в разгроме окруженной группировки ИГИЛ на востоке провинции Хама, взяв под контроль основную базу террористов в регионе и выбив врага еще из двух посёлков.
Армейцы атаковали главный штаб ИГИЛ на востоке Хамы, который расположен недалеко от города Тахмаз. Было найдено, что верхняя командная база была захоронена на холме Забиб, к югу от поселения.
Видеокадры ниже были опубликованы сегодня медиа-крылом «Хезболлы». На них показано, что сирийские войска обследуют внутреннюю часть подземной базы.
Также проправительственные силы смогли освободить н.п. Масуд и Ум Раммал к западу от Акербата после недолго боя с боевиками ИГИЛ.
Читайте также: Российские военные впервые усадили за стол переговоров боевиков и сирийских офицеров (ФОТО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дейр-эз-Зор. 04.09.2017. Вечер
К вечеру 4 сентября основные силы САА расположились в 2 километрах от позиций гарнизона анклава в районе 137-й базы и базы "Панорама".
Южная группировка отстоит от "Панорамы" примерно на 10 километров. ВКС РФ наносят мощные авиаудары в этом районе.
Попытки боевиков контраатковать с юго-востока были отбиты, а САА в свою очередь укрепила контроль над поселками расположенными у трассы Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор.
Владение этой дорогой имеет стратегическое значение с точки зрения обеспечения действий группировки наступающй на Дерй-эз-Зор со стороны Сухны.
По неподтвержденным сообщениям, часть административного руководства ИГ эвакуирована из Дейр-эз-Зора в направлении Маядина и Абу-Кемаля. Также по пока неподтвержденным сообщениям, боевики отводят войска из района между наступающими группировкамми САА.
На видео середины дня https://twitter.com/miladvisor/status/90
Боевики заявляют, что в бою у деревни Кабаиб уничтожили 1 БМП и 3 тачанки сирийцев. Сирийские источники более абстрактно говорят о существенных потерях боевиков за последние сутки, хотя отмечают, что было уничтожено 7 шахид-мобилей.
МО РФ заявляют, что в течении суток армия установила контроль над ключевыми высотами к западу от Дейр-эз-Зора.
После 7 часов вечера сирийские источники сообщают, что на южных воротах христаинского кладбища пролегающего между основным анклавом и авибазой водружен сирийский флаг. Фото пока нет.
В твиттере Джуилана Репке царит забавная истерика фанатов боевиков, да и в целом идет соревнование в стиле "придумай самое нелепое оправдание очередной неудаче ИГИЛ".
САА в районе Кабаиба.
Сирийский солдат, который 4 года оборонял Дейр-эз-Зор.
Если не ошибаюсь, то на заднем плане виднеется российский бронеавтомобиль "Выстрел". Скорее всего наши ЧВК.
В районе перекрестка к западу от Дейр-эз-Зора.
Продвижение к 137-й базе.
Бои с контратакующими частями Халифата к юго-западу от Дейр-эз-Зора.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com