Россия медленно, но уверенно, приближает конец американской империи

На протяжении нескольких последних недель некоторые драматические события и угроза атомной войны отвлекли внимание американских СМИ от выдуманного вмешательства России в президентские выборы в США. Однако, в то время как скандал вокруг хакерских взломов, за которыми якобы стоит Москва, постепенно уходит из фокуса общественного внимания, почему западные медиа практически полностью игнорируют подлинные факты, касающиеся растущего влияния России в мире?

Россия медленно, но верно, отрывает небольшие, но важные части, от американской империи. Мало того, что Москве удалось сорвать план военного ведомства США по обеспечению доминирования в Сирии, начав собственную военную кампанию и создав в стране квази-бесполетную зону, Россия также постепенно устанавливает свой контроль над самыми разными участками глобальной шахматной доски с помощью других средств.

Начнем издали. Горячий и решительный союзник Вашингтона и региональная энергетическая держава, Саудовская Аравия, в течение последнего года явно набивалась в друзья России на фоне очевидных успехов последней в сирийской войне.

В конце мая заместитель наследного принца Мохаммед бин Салман отправился в Россию, чтобы обсудить с президентом Владимиром Путиным ситуацию на нефтяном рынке и положение в Сирии. В Москве он заявил, что «отношения между Саудовской Аравией и Россией переживают один из лучших моментов за всю историю».

Через два месяца Москва и Эр-Рияд подписали предварительное соглашение о военном сотрудничестве на сумму 3,5 миллиарда долларов. Важность этого шага для Кремля очевидна. Россия крайне заинтересована в заключении соглашения о создании зон деэскалации, реализация которого невозможна исключительно в рамках трехсторонней инициативы России, Ирана и Турции.

Это подводит нас к следующему пункту. Турция, член НАТО, была на протяжении некоторого времени одним из самых важных сторонников и покровителей сирийской оппозиции в их попытках свергнуть сирийское правительство, которое является союзником Москвы. Турция настолько глубоко увязла в своем стремлении свергнуть режим Башара аль-Асада любой ценой, что даже поддерживала, как утверждают, боевиков ДАИШ в большей степени, чем можно было бы предполагать. В настоящее время правительство Турции тесно сотрудничает как с Тегераном, так и с Москвой чтобы обеспечить спорный и вызывающий сомнения процесс деэскалации в Сирии. Как утверждают российские СМИ, Турция намерена прекратить поддержку крупных группировок сирийской оппозиции.

А где же находились все это время Соединенные Штаты? Проще говоря, их вообще не было видно на мировой арене. Неудивительно, что Турция даже выразила желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, политическому блоку, в котором доминируют Россия и Китай, тем самым оскорбляя Соединенные Штаты и НАТО.

Россия в настоящее время имеет мощное присутствие в Ливии, богатой нефтью стране, которую дестабилизировали и разрушили Соединенные Штаты, чтобы не позволить ее лидеру добиться независимости региона от США и НАТО. Россия оказывает политическую и военную помощь ливийскому генералу Халифе Хафтару, который контролирует значительную часть территории Ливии. Москва также участвует в качестве посредника в дипломатическом урегулировании между Хафтаром и поддерживаемым США правительством Ливии, активно пытаясь наладить хорошие отношения с обеими сторонами конфликта.

Однако, каким образом и почему, Россия оказалась в Ливии? Вот что по этому поводу пишет независимый британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House: «Реальные движущие силы, стоящие за вмешательством России в Ливии, представляют собой смесь амбиций, оппортунизма и антизападных настроений». В этом контексте гораздо более важно, что западные державы внезапно проявили такую заинтересованность в сотрудничестве с генералом Хафтаром, что он превратился в значительную политическую фигуру в Ливии и потенциального клиента России.

Разумеется, не имеет смысла говорить о Ливии, не упоминая о Египте, еще одной крупной ближневосточной стране, с которой Россия укрепила связи в последние годы. Эксперты Chatham House предполагают, что Россия смогла утвердить свои позиции в Ливии только благодаря помощи Египта и рекомендациям, чтобы Москва поддерживала в первую очередь Хафтара. Россия и Египет также улучшают свои отношения в области торгово-экономического сотрудничества и на протяжении последних лет проводят совместные военно-морские и сухопутные учения. Кроме того, Россия, согласно некоторым сообщениям, якобы развернула свои силы специального назначения на территории Египта с особым прицелом на ливийский конфликт.

Россия также подчеркнуто дистанцируется от обычной практики Соединенных Штатов, что позволяет ей стать более благоприятным вариантом союзника для многих государств региона, которые хотели бы, чтобы их внутреннюю политику поменьше контролировали. Forbes отмечает: «Военное сотрудничество с Москвой имеет большое значение для Египта. В американских контрактах на поставку оружия не допускается возможности вторичной перепродажи – то, что покупает Египет, должно оставаться в Египте. Ничего подобного не требует Россия, а это в контексте кланового египетского капитализма может оказаться более привлекательным вариантом для Каира. Кроме того, некоторые из российских вооружений лучше подходят для нужд Египта, чем американские. Так, с точки зрения египтян, российский истребитель МиГ-29 более прост в обслуживании, чем американский аналог».

США также обеспокоены активностью России в Афганистане и укреплением ее военного сотрудничества с Пакистаном. Еще одним примером растущего присутствия России в регионе является тот факт, что несмотря на сильную американскую поддержку, Ирак, как сообщается, намеревался обратиться к России за воздушной поддержкой его наземных операций против боевиков группировки ДАИШ.

Впрочем, влияние России распространяется гораздо дальше, чем Ближний Восток и соседние страны, такие как Украина. Всего несколько дней назад она перебросила, согласно сообщениям, свои ядерные бомбардировщики к Корейскому полуострову, почти в то же время, когда США и Южная Корея проводили там свои ежегодные совместные военные учения.

Россия также активно распространяет свое влияние в Южной Америке, что, возможно, является одной из причин, почему США столь отчаянно хотят «вмешаться» в обостряющийся внутренний конфликт в Венесуэле. Сетевой ресурс Anti-Media писал пару недель назад: «Как это обычно бывает, страстное стремление Вашингтона разрушить еще одну страну подтолкнуло ее в распростертые объятия соперника Америки по холодной войне – России».

Присутствию России в Венесуэле в значительной степени способствовал покойный Уго Чавес, который в 2006 году подписал сделку «оружие в обмен на нефть» на 4 миллиарда долларов с Россией, категорически отклонив предложения американских корпораций.

Южная Америка, некогда часть всемогущей империи США, медленно, но неумолимо выскальзывает из рук американской элиты и начинает играть по собственным правилам. Эквадор также уже давно стремится установить более близкие отношениям с Россией и будет продолжать стремиться к этому в ближайшем будущем.

У России имеются полувоенные связи с Перу, Аргентиной и Никарагуа, а также тесные экономические связи с Мексикой и Бразилией. Все это вызвало в последние несколько лет волну антироссийской паранойи в Соединенных Штатах.

Это всего лишь несколько примеров, свидетельствующих о том, что американская империя медленно распадается на части, которые постепенно переходят на сторону соперника Соединенных Штатов по холодной войне – России. Самым известным из примеров является, несомненно, тот факт, что Россия – одна из ведущих стран так называемой коалиции БРИКС, которая стремится создать буфер против американского господства в мировой финансовой системе.

В следующий раз, когда американские СМИ решат заполнить эфир трескотней по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы 2016 года, помните, что на самом деле поставлено на карту. Истинные мотивы конфронтации с Россией не имеют ни малейшего отношения к тревоге за судьбу демократии в каком-либо виде или форме. Причина в том, что сильные мира сего стремятся поддержать разрушающуюся империю, которой Россия постоянно бросает вызов во всех уголках планеты.