Российские ученые разработали материал для космолетов
12:22. 5 сентября 2017 Просмотров - 603 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Данный материал водонепроницаемый и не поддается огню.
В Министерстве обороны Российской Федерации представили уникальный материал, который станет пригодным для строения космолета и других целей. Представители ведомства выступили со своей презентацией в рамках форума «Армия-2017».
По словам научных сотрудников из России, новые композитные материалы не имеют аналогов и позволяют сооружать летательные аппараты для отправки в Космос, которые не будут подвергаться наружным факторам, имеющим возможность повредить структуру аппарата.
Материал водонепроницаемый, а также не поддается возгоранию, и может воздействовать с необычно высокими температурами в пределах 400 градусов по Цельсию. Сообщается, что данные материалы вполне могут использовать при строительстве корабля «Федерация», что намечено Роскосмосом в ближайшие годы.
Также, по словам представителей ведомства, из компонентов уникального вещества можно будет создавать хранилища для боеприпасов, чтобы защитить их от внешних факторов и различного воздействия.