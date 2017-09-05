Российские ученые разработали материал для космолетов

Данный материал водонепроницаемый и не поддается огню.

В Министерстве обороны Российской Федерации представили уникальный материал, который станет пригодным для строения космолета и других целей. Представители ведомства выступили со своей презентацией в рамках форума «Армия-2017».

По словам научных сотрудников из России, новые композитные материалы не имеют аналогов и позволяют сооружать летательные аппараты для отправки в Космос, которые не будут подвергаться наружным факторам, имеющим возможность повредить структуру аппарата.