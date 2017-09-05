О качестве советской продукции

Среди распространяемых антисоветчиками мифов об ужасах и упадке Советского Союза особое место занимают рассказы о том, что в СССР не выпускали качественной продукции.

Якобы пользовались советскими товарами и продуктами лишь потому, что не было никаких других, а стоило появиться импортным и все советское перестали покупать и как следствие производить.

Не стану ударяться в обратную крайность и утверждать, что прямо вся советская продукция была хорошего качества, но качественные товары и продукты были. И их было не так уж мало.

Приведу примеры:

1. Продукты питания.

Вареная колбаса, молочные сосиски, мороженое, хлеб, сыры, масло и многое другое, в том числе конфеты и шоколад. Все это было качественным, потому что колбасу и сосиски делали из мяса, сыр и масло – из молока, хлеб – из качественной муки, а шоколад – из какао.

Молочную продукцию не бодяжили пальмовым маслом, его в СССР вообще не применяли. Муку не бодяжили низкими сортами и так называемыми улучшителями, которые на самом деле ничего не улучшают, кроме прибыли производителя. И даже колбасу не бодяжили соей до упора, как считают некоторые – ее выпускали по ГОСТу.

Сегодня производители, пытаясь снизить себестоимость, идут на самые разные ухищрения, в результате которых на выходе получаются сплошные суррогаты.



Колбасу можно не только разбодяжить соей, но и сделать из импортного мороженого мяса, которое плыло из какой-нибудь Аргентины. И получится, что мясо в колбасе есть, указать в составе можно, однако это мясо само по себе некачественное. А в СССР использовалось качественное.

Пальмовое масло, которое начали использовать после ввода санкций на европейскую сельхозпродукцию – вообще вредно для здоровья. А его нынче используют повсеместно – не только в производстве сливочного масла, но и в производстве выпечки и кондитерских изделий.

Хлеб в СССР был качественным не только потому, что муку не бодяжили чем попало, но еще и потому, что использовали лучшие сорта муки. И дополнительно закупали зерно определенных сортов за рубежом – специально, чтобы печь качественный хлеб.

Зерно закупали не потому, что своего мало выращивали, а потому, что нужны были определенные сорта, которые в России то ли вообще плохо растут, то ли исторически не культивировались.

Сегодня ровно наоборот – наиболее качественное зерно Россия направляет на экспорт, а хлеб пекут из муки низких сортов, да еще и бодяжат «улучшителями». Потому что так получается выгоднее.

И советский шоколад был качественным, потому что какао не экономили. А знаете, почему какао не экономили? Потому что страны Латинской Америки, которым СССР поставлял технику и вооружение, рассчитывались с Союзом поставками какао. Это был своего рода бартер.

Поэтому миф о том, что СССР кормил папуасов – именно миф, все было ровно наоборот – страны Латинской Америки кормили СССР, поставляя какао и фрукты, а СССР поставлял им «железо». И оттого, что советская власть поставляла «папуасам» железо, мы беднее не становились. Зато становились здоровее оттого, что были качественные продукты питания, фрукты, шоколад, какао.

То, что советские продукты питания были качественнее современных – подтверждается тем, что кругом можно обнаружить старые советские названия продуктов, стилизованные под СССР этикетки и даже местами советские ГОСТы.

Ранее я уже писал, что одно из центральных мест в Торговой площади (новосибирская сеть мясных магазинов) занимает колбаса с говорящим названием «как тогда». В супермаркетах продается хлеб с названиями «советский» и «16 копеек». Продается пломбир, этикетка которого стилизована под советскую и тушенка «сделано в СССР» (хотя случай с тушенкой несколько комичный – ее этикетка хоть и стилизована под советскую, но дизайн откровенно компьютерный и банка с ключом, каких в СССР не было).

Почти все шоколадные фабрики продолжают выпускать конфеты и шоколад старых названий, несмотря на то, что эти фабрики давно уже принадлежат корпорациям Nestle и всяким «юнионфудам». И конфеты как правило разбодяжены, однако названия и фантики – прежние, что говорит о многом.

Масса продуктов, выпускаемых сегодня, стилизуется под советские – это делается именно потому, что в памяти людей остались качественные советские продукты и они до сих пор отдают предпочтение всему, что напоминает советскую колбасу, хлеб, мороженое и шоколад.

И пример с продуктами питания я привел не только потому, что он один из самых наглядных и показательных. Продукты питания занимают центральное место в системе потребления. Большая часть населения тратит на продукты питания половину своего дохода. И кушать мы привыкли каждый день, по три раза. Даже телевизор и тот смотрим реже. К тому же, без телевизора можно обойтись, а без продуктов питания – нельзя.

Качественные продукты питания – это не только вкус и хорошее настроение, это еще и здоровье, а здоровье – важнейшая составляющая качественной жизни.

Человек, у которого нет айфона – может жить качественно, а человек, у которого нет здоровья – не может. Поэтому качественные продукты питания совершенно необходимы для качественной жизни. И они в СССР были. А вот сейчас их… не то, чтобы нет совсем, но их стало меньше и они стали менее доступны.

Однако не только продукты питания в СССР отличались высоким качеством.

2. Советское кино.

Про это я уже неоднократно писал – советское кино успешно конкурирует с современным и мы продолжаем смотреть старые добрые фильмы – комедии, трагедии, фильмы про войну. Место встречи, Семнадцать многвений, Ирония судьбы, Приключения Шерлока Холмса, Батальоны просят огня и далее-далее. Список советских фильмов, которые до сих пор показывают по телевидению, можно составить на несколько страниц.

А почему телевидение продолжает крутить советские фильмы, причем некоторые по несколько раз в год?

Да потому, что их смотрят!

Современное телевидение целиком и полностью коммерческое. Даже Первый канал является частной компанией. Все каналы, кроме Вестей и Звезды являются частными. При этом Вести и Звезда (канал Минобороны) тоже крутят рекламу, что означает наличие коммерческой составляющей.

А что важно для коммерческого канала?

Число зрителей, их внимание, потому что от этого зависит доход от рекламы.

Ни один коммерческий канал не будет показывать то, что не привлекает внимание зрителя и не удерживает его у экрана. Поэтому если современные коммерческие каналы показывают советские фильмы, значит они привлекают внимание, удерживают зрителей у экрана, значит их смотрят.

Советские фильмы показывают, потому что зрители смотрят их с большим удовольствием – смотрят охотнее, чем современную кинопродукцию. Большинство современных фильмов смотрится один раз, а советские смотрятся из года в год. Это и есть показатель качества.

Мне могут возразить, что кино – это не совсем товар.

Товар! Очень даже товар! Медиа-продукт!

Даже термин такой есть – кинопродукция.

Если бы кино не было продуктом, в его производство не вкладывались бы деньги, а они вкладываются. Причем в США кинопродукция – очень важная статья дохода.

Заодно можно вспомнить старую римскую концепцию – хлеба и зрелищ.

Кино – это зрелище, один из двух ключевых продуктов наряду с хлебом.

Таким образом, получается, что оба основных вида продукции согласно римской концепции «хлеба и зрелищ» в СССР были очень даже качественными. Хлеб был очень качественным, причем не только хлеб как мучная продукция, но и хлеб в широком смысле, вместе с другими продуктами питания. И кино тоже было очень качественным.

Советские хлеб и кино были более качественными, чем большая часть современных, производимых «рыночной экономикой», включая зарубежную. Более качественный хлеб, чем советский, даже за рубежом не везде пекут, во всяком случае не пекут в промышленных масштабах. И более качественное кино тоже нечасто снимают, даже в Голливуде. Более дорогое – да, снимают. А такое, чтобы можно было в-охотку смотреть каждый год на протяжении многих лет, как мы смотрим Иронию судьбы, Семнадцать мгновений, Место встречи, Джентльменов удачи и многие другие советские фильмы – снимают очень редко, далеко не в тех объемах, что снимали в СССР.

Отдельного разговора заслуживают мультфильмы, которые являются не просто зрелищем для детей, но и выполняют образовательно-воспитательную функцию, которая тоже очень важна для повышения качества жизни.

Если человек не будет хорошо воспитан и образован с раннего детства, то он и сам не будет качественно жить и другим не даст – превратится в наркомана и антисоциального элемента, отравляющего жизнь окружающим. Поэтому мультфильмы, воспитывающие в детях лучшие человеческие качества – это залог высокого качества жизни не только для них самих, но и для их родителей, а также для всех, с кем они будут пересекаться на жизненном пути.

Кто-нибудь наверняка подумает, что на этом-то список качественной советской продукции и закончится – козыри про хлеб и кино я выложил, добавить к этому нечего, все остальное в СССР было ужасно и отвратительно.

А вот и нет!

Продолжаем список:

3. Образование.

Некоторые обязательно заявят, что я жульничаю и образование уже точно не продукт.

Продукт! Очень даже продукт! Если не верите – спросите любого дипломированного менеджера или экономиста – вам подтвердят, что образование – это тоже продукт. Любые тренинги, курсы, семинары – образовательные продукты. И высшее образование – это тоже продукт, комплексный образовательный продукт. И профессионально-техническое образование – тоже продукт. И среднее образование продукт.

Любая услуга в современной экономике и бизнесе трактуется как разновидность продуктов, только эти продукты не всегда выражены в материальной форме. Собственно кинопродукция тоже относится к разряду нематериальной, равно как и компьютерные игры, электронные книги, музыка и многое другое.

Образование – это продукт и продукт очень важный.

От качества образования опять же зависит качество жизни человека, потому что тот, кто получил хорошее образование, имеет больше возможностей найти хорошую работу, получать более высокую зарплату, переехать в Москву или Европу, найти работу на новом месте.

Качество образования самым непосредственным образом влияет на качество жизни человека, причем на протяжении всей жизни. И выражается не только в удовольствии заниматься интересной работой, но и в денежной форме, в виде более высокой зарплаты со всеми вытекающими в виде других качественных продуктов, которые можно на эту зарплату купить.

Поэтому образование – это продукт продуктов.

Это продукт, качество которого определяет качество всех остальных продуктов, которые человек сможет покупать и… которые он будет производить для других.

А качество советского образования было очень высоким – это признавали даже в США. Дипломы советских ВУЗов принимались в США и Европе без пересдачи экзаменов. И президент Кеннеди открытым текстом заявил, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой – этим американский президент отметил высокий уровень советской физматшколы.

Советское образование было качественным на всех уровнях – школьном, профессионально-техническом и высшем.

Все, кто после ликвидации СССР благополучно уехали в Европу и США, устроились там и пишут, как им стало хорошо – доказывают своим примером высокое качество советского образования. Если бы советское образование было плохого качества, никто из уехавших в США и Европу не писал бы оттуда восторженных писем, а помер бы где-нибудь на панели или вернулся в полном разочаровании.

Итак:

Хлеб, кино и образование перебрали – есть ли что-нибудь еще?

Есть!

4. Книги и журналы.

Печатная продукция – тоже продукция.

Книги и журналы в зависимости от тематики выполняют как образовательную, так и развлекательную функцию. Но при этом стоят несколько особняком.

К этому классу продукции относятся и учебники, которые до сих пор используются во многих ВУЗах. Даже в школах постепенно возвращаются к советским учебникам, потому что современные уступают им именно по качеству – качеству содержания. Современная полиграфия, конечно, ушла далеко вперед, а вот содержание советских учебников осталось на высоте, которая пока никем не достигнута.

Кстати, многие советские учебники и художественные произведения переведены на другие языки и выпускаются за рубежом, поэтому советские книги – не просто продукция для внутреннего пользования, а еще и экспортный товар, причем один из самых успешных.

Если советский хлеб остался в прошлом, а советское кино смотрят в основном на постсоветском пространстве, то книги и учебники советских авторов до сих пор издаются в разных странах.

Конечно, сегодня тоже есть интересные авторы, но как и в случае с кинематографом – новых хороших книг и тем более учебников не так много, как было в советское время.

Хотите примеры советских писателей?

Стругацкие, Булгаков, Ильф и Петров, Шолохов.

И этот список можно продолжать.

Можно добавить к нему советских поэтов, которых тоже было немало.

Самое интересное, что даже Солженицын был советским писателем. Конечно, он был антисоветским, но при этом и советским тоже. Потому что центральной темой в творчестве Солженицына была критика советской власти и не будь советской власти – не было бы этой темы.

Кстати, большая часть зарубежной литературы, которую мы с вами читали – это результат труда советских переводчиков. Вы же наверное читали эту литературу в переводе, на русском языке, а не на языке оригинала. Поэтому зарубежная литература, переведенная на русский язык, тоже отчасти советская продукция.

И не только советские книги и учебники отличались высоким качеством содержания, но и журналы. Или вы хотите сказать, что Техника Молодежи и Наука и жизнь были некачественными? Много ли сегодня выпускается более интересных журналов, пусть даже сетевых?

Впрочем, перейдем к следующему продукту.

Или вы думаете, что на образовании и книгах список иссякнет?

5. Футбол, хоккей и прочий спорт.

Скажете, что это не продукт?

Если футбол – это не продукт, тогда с какого перепугу ПСЖ заплатил Барселоне 220 миллионов долларов за трансфер Нани?

Это тоже продукты!

И не просто продукты, а суперпродукты!

Это продукты, которые продаются сразу в нескольких видах – в виде билетов, прав на телетрансляции, рекламы на стадионах и майках игроков, в виде самих маек, шарфиков и прочей символики, а также в виде трансферов, один из которых я упомянул. Трансферный рынок – это тоже рынок, причем довольно объемный.

Правда в СССР не было трансферного рынка, однако билеты на стадионы продавались. И по телевизору футбол с хоккеем показывали. Спортивные матчи по телевизору показывали бесплатно, но это не отменяет того, что трансляция была продуктом. Трансляции футбольных и хоккейных матчей были таким же продуктом, как и кино – медиапродуктом.

А названия клубов – Спартак, Динамо, ЦСКА – были брендами, если определять их современным термином. В советское время термина «бренд» не было, но суть от этого не меняется.

При этом высокий уровень советского спорта опять же влиял на качество жизни, причем сразу несколькими способами. Во-первых, как и всякий качественный медиапродукт, спортивные трансляции поднимали настроение и способствовали отдыху. Во-вторых, спортивные успехи клубов и сборных способствовали привлечению в спорт детей и молодежи, а это здоровье и понижение уровня преступности, что опять же влияет на качество жизни.

Был ли советский спорт качественным?

Конечно, был. Причем не только хоккей.

Даже футбол в СССР был намного качественнее, чем сегодня. Наивысшие достижения отечественной сборной по футболу приходятся именно на советское время – победа на Олимпиаде 1956 года и ЧЕ 1960 года.

На советское время приходится игра нашего знаменитого вратаря Льва Яшина – единственного голкипера в истории футбола, получившего Золотой мяч.

Конечно, успехи советского футбола были не так велики и продолжительны, как у Германии и Бразилии, однако они были. Не каждая европейская страна выигрывала Олимпиаду и ЧЕ по футболу хотя бы один раз, а СССР выигрывал.

В любом случае, успехи были побольше, чем сегодня, поэтому качество советского футбола было однозначно выше. И качество хоккея тоже.

Вот так интересно получилось – денег в советском футболе и хоккее было меньше, чем нынче, трансферного рынка не было вовсе, а качество продукта на выходе было выше. Впрочем, с книгами и кино точно такая же история – советские писатели и режиссеры получали меньше, чем Федор Бондарчук и Дарья Донцова, однако снимали и писали лучше.

Так что, были в СССР качественные продукты или нет?

Кто-нибудь наверняка скажет, что про советское кино и образование все и так было понятно, с качеством этой советской продукции никто не спорит, равно как и с качеством советского хлеба, хоккея и шоколада.

Но других-то качественных продуктов не было, скажут мне некоторые – не было качественных телевизоров, магнитофонов, айфонов и айпадов, одежды и обуви, автомобилей и отделочных материалов, не было других качественных вещей.

А правда ли, что в СССР не было качественных вещей и техники?

Может быть это вы их поспешили забыть, поддавшись популярной точке зрения, что советская техника никогда не была конкурентоспособна?

Может быть вы просто забыли о качественной советской технике, потому что ее давно не выпускают и она элементарно вышла из обращения, уступив свое место современным моделям?

Давайте я вам напомню про некоторые интересные образцы вполне качественной советской продукции, относящейся к категории техники и вещей.





amfora



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Продолжение обещано…

Источник: ss69100.livejournal.com