В нашем мире еще очень много непознанного, например, до сих пор ученые не могут дать однозначный ответ на вопрос: почему некоторые люди не горят в огне и не боятся кипятка. Это что-то невероятное!Подобные аномальные явления периодически происходили в разные века и в разных странах, история знает удивительные факты из жизни реальных людей, для которых поговорка «Не шути с огнем — обожжешься» неактуальна, поскольку они способны пить кипяток, ходить в огне и при этом не получить ни малейшего термического ожога. Называют таких поистине несгораемых людей людьми-саламандрами…Почему же этих огнеупорных людей называют «саламандрами»? На нашей планете есть небольшая черно-желтая ящерица саламандра, которую в древности и в средние века считали таинственным животным, драконом, обладающим способностью жить в огне. Даже в расцветке ящерки люди видели огненные блики, полагая, что пламя — это пляска шустрых огненных ящериц. Люди считали, что у саламандры очень холодное тело, способное охладить пламя и потушить его.Прототипом этого мифического дракона и послужила ящерица — огненная саламандра. Она, конечно же, не живет в огне и, как и все живое, может в нем сгореть. Почему же люди наградили ее такими способностями, почему считали, что она несгораемая? Все очень просто.Огненные саламандры не способны жить в сухих, засушливых местах, плюс ко всему они очень пугливые и осторожные. Поэтому ящерки ищут небольшие влажные укрытия, которыми зачастую становятся части сломанного дерева. Человек берет этот хворост и подбрасывает его в горящий огонь, влажное дерево начинает шипеть, а из «деревянного укрытия» выскакивает саламандра. Вот и все, а древние люди полагали, что ящерица выскочила из огня, и наделили ее несуществующими талантами.Но, как бы то ни было, уникальные люди, не боящиеся очень высоких температур, получили название — люди-саламандры. Поговорим немного о них и попробуем понять, как же им это удается.В древности таких людей очень боялись, церковники считали их одержимыми бесами, доносили на них инквизиции, и их казнили. Наверное, первым, дошедшим до нас случаем, стал случай со святым Поликарпом Смиренским, жившим во 2 веке нашей эры. Его приговорили к сожжению, но он невредимым вышел из костра, чем смертельно напугал свидетелей. Тогда его пронзили копьем.В 18 веке в годы правления французского короля Людовика XV, в деревушке, недалеко от Парижа, жила Мария Сонне, девушка-саламандра. Узнав о ней, король велел привезти девушку в Париж, где комиссия церковников, врачей и ученых изучит ее феномен и решит, как с ней быть. 12 мая 1781 года Марию привезли в Сорбонну, разожгли в одном из залов костер, и на глазах членов комиссии Мария по собственной воле ступила в огонь…Она почти час находилась в костре, изредка меняя положение тела, но огонь так и не сжег ее. Опешившие члены комиссии разрешили девушке выйти их пламени, врачи осмотрели ее и составили протокол, в котором констатировали, что никаких ожогов на теле нет, более того, даже волосы, ресницы, брови и одежда не тронуты огнем. Священники из комиссии вынесли свой вердикт: девушка не горит, поскольку безгрешна. Мария вернулась в деревню, но вскоре таинственно исчезла (предположительно ее спрятал Папа Римский).В 18 веке в университете итальянского города Падуя учился Бруно Кассиоли, который не только абсолютно не чувствовал боли от огня, но и не получал при этом ожогов. О его такой «нечувствительности» знали многие его приятели и пользовались этим. Однажды молодые люди решили подшутить над хозяином мыловарни, хорошо, что эта шутка не закончилась для мужчины сердечным приступом. Шутники тайком пробрались в мыловарню, нашли котел с кипящей щелочью, куда и нырнул раздевшийся Кассиоли. Увидевший это хозяин мыловарни обезумел от страха, но смеющиеся молодые люди с трудом убедили беднягу, что с их приятелем не случится ничего страшного. Бруно Кссиоли вылез из котла и показал всем необожженную кожу. Один из приятелей бросился к нему с полотенцем, капли с тела Бруно попали тому на кожу, и молодой человек получил серьезные ожоги. Бруно Кассиоли очень любил шокировать публику, особенно ему нравилось, выпив стакан раскаленного масла, показывать всем свое неповрежденное кипятком горло.Понятно, что прославившемуся Бруно было уже не до учебы, да и в Падуе ему стало тесно, поэтому он бросил университет и уехал в Германию, где также показывал свои представления. Но продолжалось это недолго. Слухи о нем дошли до религиозных фанатиков, которые сочли его одержимым бесами. В итоге Бруно арестовали, жестоко пытали и казнили.В начале 19 века у одного зажиточного горожанина Пернела, жившего в округе Дентон (США), был чернокожий раб Натан Коукер. Он был еще ребенком, но хозяин заставлял его работать на тяжелых работах, в основном кузнецом. Сил и калорий тратилось много, а кормили очень плохо. Однажды голод подтолкнул Натана к ужасному: он решил своровать на кухне клецки, варившиеся в огромном котле. Варево еще не сняли с огня, оно кипело и булькало, а времени искать какой-нибудь черпак у мальчика не было, поскольку вот-вот должна была вернуться кухарка. Натан, недолго думая, быстро сунул руку в котел и, схватив клецки, стал с жадностью их глотать. И вдруг ему в голову пришла мысль, заставившая его остолбенеть. Мальчик понял, что не чувствует боли ни в руке, ни в горле, ожогов также не было. Когда первый шок прошел, Натан понял, какой подарок дает ему судьба! Отныне он мог есть и пить огненную еду и вытаскивать голыми руками раскаленный металл из горна! Более того, Натан понял, что его телу больше нравится прикосновение очень горячих вещей, нежели холодных.После отмены рабства Натан Коукер стал работать кузнецом, об его удивительных способностях стало известно очень многим, и Натан понял, что может этим зарабатывать. Он стал устраивать небольшие представления, на которых демонстрировал свои таланты: он брал руками раскаленный металл, ходил по нему и лизал его, а также выливал в ладонь расплавленный свинец и пил крутой кипяток. Кульминацией представления был трюк, когда он набирал полный рот огненного жидкого свинца, не глотая, держал его во рту, до тех пор пока он не остынет. В 1871 году свидетелями этого шоу случайно стали два врача. После каждого «номера» они тщательно осматривали Натана и не нашли у него никаких признаков ожогов или хотя бы легкого повреждения кожи и слизистой рта.В конце 20 века в Индии рабочие варили гудрон для заливки крыши, когда один из них потерял равновесие и нырнул в огромную лохань с кипящим месивом. Испуганные свидетели быстро вызвали скорую и боялись посмотреть в сторону котла, опасаясь увидеть картину сваренного заживо человека. Как вдруг услышали из котла какое-то хлюпанье, а обернувшись, увидели своего товарища, целого и невредимого, пытающегося вылезти наружу. Врачи приехавшей скорой помощи не нашли никаких ожогов, хотя человек с ног до головы был вымазан жидким гудроном.Ученые пытались разгадать причины такой феноменальной способности некоторых людей, но однозначного ответа так и не нашли. Существует несколько гипотез происходящего. Согласно первой, у человека-саламандры в организме особый белковый состав, устойчивый к высоким температурам. Согласно второй, вокруг человека-саламандры образуется прочная аура, не пропускающая огонь к телу. Согласно третьей, не горят люди, владеющие гипнозом.Как известно, любую гипотезу нужно проверять и подтверждать экспериментально.В Аргентине живет человек-саламандра Антонио Акоста, который согласился стать «подопытным». Он работает в мастерской по ремонту печного оборудования. Многие, конечно, знали о его способностях, но Антонио хотелось мировой славы — он хотел, чтобы его случай был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. В конце лета 2005 года, в присутствии прессы, ученых, нотариуса и врачей, он залез в хлебопекарную печь, температура в которой была почти 300 градусов, и просидел в ней 20 минут.Известны еще несколько имен людей, которых можно причислись к людям-саламандрам.Африканец Бартон Курчак показывал такой номер: его клали в металлический ящик, который подвешивали над горящим костром; когда костер догорал, ящик открывали, и из него вылезал здоровый Бартон, говорящий фразу: «Кто должен быть повешен, тот не сгорит.»В Новокузнецке (Россия) на сталеплавильном заводе работает Александр Силин, который запросто может сунуть руку под струю расплавленного металла и не получить травму.А ульяновец Раиль Булатов делает то же самое, только с расплавленным пластиком.В конце июня 1993 года в Москве произошел страшный случай, когда опрокинулся бензовоз, и из него вылилось несколько тонн бензина. В эпицентре оказались пассажирский автобус и троллейбус, которые моментально были охвачены огнем. Более десяти человек сгорели заживо, десятки поступили в больницы со страшными ожогами. Но было несколько таких, которые смогли выйти из огня невредимыми. Они были внутри, помнят это, но не получили никаких травм. Медики полагают, что люди каким-то непостижимым образом смогли включить такие защитные функции организма, которые их спасли.Это только несколько случаев из длинного списка, произошедших с людьми, которые случайно обнаружили у себя такие способности. Но ведь есть и другие люди, способные ходить босыми ногами по горящим поленьям и не получать травм. Речь идет о последователях древней китайской религии — даосизма, которые считают, что возможности человека бесконечны, что, работая над собой, можно стать совершенным и бессмертным. Еще с первого века до нашей эры известны случаи огнехождения, считается, что это укрепляет волю, снимает грехи, повышает настроение и жизненный тонус, а также избавляет «ходящего» от болезней.В 2004 году продемонстрировать широкой публике свои способности согласился монах одного малайзийского монастыря, пятидесятишестилетний Лим Бун Хва. На поляне перед монастырем был установлен котел для варки обеда, разожжен костер и, когда вода закипела, в него запустили все продукты и… монаха. Все закрыли крышкой и оставили вариться, через полчаса крышку сняли и попробовали продукты. Все они были мягкие и сварившиеся, а монах сидел в центре котла в позе лотоса и как ни в чем не бывало медитировал. Когда Лим Бун Хва вылез из «кастрюли», зрители не увидели на нем ни малейших следов ожога. Затем всем желающим предложили по порции только что сваренного супчика, дабы те убедились в правдивости всего происходящего.

Источник: nashaplaneta.su