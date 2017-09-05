Ликвидация Российской Федерации идет полным ходом
Ну, наконец-то они перестали это скрывать! Российская Федерация под руководством Д. А. Медведева, как юридическое лицо просуществует до начала февраля 2018 года. Далее — будет ликвидирована королевой Елизаветой II, о чем уже передано соответствующее уведомление.
Американский двойник РФ — накроется медным тазом еще раньше — в конце декабря 2017 года. Обыски в наших «дипломатических представительствах» на территории США — косвенное тому доказательство. Визг, который раздается по этому поводу из МИД РФ, говорит лишь о том, что некие структуры под прикрытием МИДа пока не готовы отказаться от получения на халяву доходов РФ, но их мнение уже никого не волнует.
И вот, наконец, главное: все функции РФ-торговой управляющей компании решено официально передать структурам Сбербанка.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1040868/sbierbank_nachniot_vydavat_pasporta_i_voditielskiie_udostovierieniia
Сбербанк начнёт выдавать паспорта и водительские удостоверения
Сотрудники финансовой организации будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.Сбербанк будет выдавать паспорта граждан РФ, загранпаспорта и водительские удостоверения в 2019 году. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил вице-президент кредитного учреждения Андрей Шаров. Он пояснил, что тем самым сотрудники финансовой организации будут выполнять функции представителей МФЦ.— Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдёт в 2019 году, — сообщил вице-президент Сбербанка. Пилотный проект будет тестироваться в течение следующего года. Шаров добавил, что этот срок нужен в связи с тем, что для банка это совершенно новая модель обслуживания.
Насчет внедрения «цифровой экономики» в структурах Сбербанка у меня была прекрасная возможность составить свое собственное впечатление: пустяшная справка (о начислении зарплаты сотрудникам), которую раньше юридическое лицо получало в день обращения в том отделении, в котором оно обслуживалось, теперь, со слов сотрудников «надо заказывать в головном офисе и ждать месяц». Фактически — заказывать нам пришлось эту справку дважды, и прождали мы ее полтора месяца, так как за месяц она не была готова.
Историями о хищениях денежных средств со счетов или карточек клиентов в Сбербанке переполнен интернет, не буду здесь повторяться. Теперь им передадут еще и паспортные данные. А где, кстати, я, как учредитель своей собственной персоны могу отказаться от данной услуги? Кому и каким образом я могу запретить передавать мои личные данные сотрудникам Сбербанка и любым другим коммерческим структурам, имеющим иностранных учредителей и владельцев? Или опция отказа от навязываемых мне «самых передовых технологий» не предусмотрена?
В других местах внедрение цифровой экономики идет аналогичным образом, – более всего, напоминая саботаж. Недавно знакомый заказал через МФЦ справку об отсутствии судимости, которая ранее выдавалась в день обращения в отделе полиции, либо на следующий день. Теперь срок ожидания — месяц. Зачем нужна такая «цифровая экономика»? (Ну, кроме распила бюджета, разумеется…)
Верните бумажную справку, тетку в окне и живую очередь!
Источник: pravosudija.net
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По-моему бред собачий…
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про тетку в окне – этточно бред.
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По-моему никто не отменял получения паспорта в МВД или МФЦ.
Каждый может выбрать там, где ему удобнее.
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Наполеон хотел захватить мир, и он потерял Францию.
Гитлер хотел захватить мир, и он потерял Рейх.
Александр Македонский хотел захватить мир, он потерял Македонию.
Рим пытался захватить весь мир, и он потерял всё.
Греция – то же самое. Потому что ту же Италию, ту же Грецию кто освобождал? Русские войска. Советский Союз пытался тоже устроить всемирную революцию, чтоб прибрать мир к рукам, и где теперь Советский Союз? Нету. Это говорит о чем? Америка: экспансия, захватить весь мир! Ну, и не будет тогда Америки. И мы тогда спокойно заберем Аляску, Русскую Америку, назад. И Калифорнию вернем и неграм позволим совершить благостное дело – вернуться на земли праотцов своих, в Африку…
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“Россия – карлик, я поставлю её на колени”. Карл XII, XVIII век.
Швеция навсегда лишилась статуса великой державы.
“Я покорю отсталую Россию”. Фридрих, середина XVIII века.
В 1759 году русская армия вошла в Берлин.
“Россия – колосс на глиняных ногах”. Наполеон, XIX век.
В 1814 году русская армия взяла Париж.
“Я завоюю СССР к концу года”. Гитлер, 1941 год.
В 1945 году он покончил с собой, когда
советская армия вошла в Берлин.
“Россия – всего лишь региональная держава”.
Обама, 26 марта 2014 года…
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Отто фон Бисмарк: “Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью”.
«Никогда люди не врут так много, как перед выборами, во время войны и после рыбалки”. Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.
«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)
«Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…», – Отто фон Бисмарк.
«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». – Отто фон Бисмарк.
“Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.
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Вячеславу – моё почтение! Вполне согласен: существует проект превратить Россию в страну рабов. Но не всякий проект подлежит реализации. Русы сильно возражают!
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Вы не только сами заблудились, но и других путаете. Объясняю.
Слово «патриотизм» означает СПОСОБНОСТЬ нации к охране своего СУВЕРЕНИТЕТА и генофонда от внешнего ВРАГА. Слово «национализм» означает СПОСОБНОСТЬ нации к охране своего СУВЕРЕНИТЕТА и генофонда от внутреннего ВРАГА. Прежде всего речь идет о паразитической структуре народа «ИЗРАИЛЬ», коя сегодня завладела почти всем достоянием русского народа и прочих народов России.
Наполеон предпринял военную экспедицию не только в Россию, но и в Египет. Обе провалились, и обе на самом деле, были направлены против Британской империи. Адольф Гитлер был вынужден совершить удар на упреждения, ибо иначе ему пришлось бы вести войну на два фронта, плюс преимущество первого удара, кое получала КА.
* Единственная нация, которая имеет своей целью мировое господство и упорно к этой цели стремится – это евреи.
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Аффффтар, пришей на лоб пуговицу. Очень полезно для слишком раскатанных губ. Пристёгнутые ко лбу губы обычно ходить не мешают.
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Цифровая экономика в колонии? Бред.
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Верните бумажную справку☻☻☻
http://psihoanaliz-msk.ru/o-nas/tatyana-gunar/publikatsii/627-kakovo-eto-byt-sadistom.html
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лажа какая-то!