Ликвидация Российской Федерации идет полным ходом

Ну, наконец-то они перестали это скрывать! Российская Федерация под руководством Д. А. Медведева, как юридическое лицо просуществует до начала февраля 2018 года. Далее — будет ликвидирована королевой Елизаветой II, о чем уже передано соответствующее уведомление.

Американский двойник РФ — накроется медным тазом еще раньше — в конце декабря 2017 года. Обыски в наших «дипломатических представительствах» на территории США — косвенное тому доказательство. Визг, который раздается по этому поводу из МИД РФ, говорит лишь о том, что некие структуры под прикрытием МИДа пока не готовы отказаться от получения на халяву доходов РФ, но их мнение уже никого не волнует.

И вот, наконец, главное: все функции РФ-торговой управляющей компании решено официально передать структурам Сбербанка.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1040868/sbierbank_nachniot_vydavat_pasporta_i_voditielskiie_udostovierieniia

Сбербанк начнёт выдавать паспорта и водительские удостоверения Ольга Янковская Сотрудники финансовой организации будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.Сбербанк будет выдавать паспорта граждан РФ, загранпаспорта и водительские удостоверения в 2019 году. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил вице-президент кредитного учреждения Андрей Шаров. Он пояснил, что тем самым сотрудники финансовой организации будут выполнять функции представителей МФЦ.— Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдёт в 2019 году, — сообщил вице-президент Сбербанка. Пилотный проект будет тестироваться в течение следующего года. Шаров добавил, что этот срок нужен в связи с тем, что для банка это совершенно новая модель обслуживания.

Насчет внедрения «цифровой экономики» в структурах Сбербанка у меня была прекрасная возможность составить свое собственное впечатление: пустяшная справка (о начислении зарплаты сотрудникам), которую раньше юридическое лицо получало в день обращения в том отделении, в котором оно обслуживалось, теперь, со слов сотрудников «надо заказывать в головном офисе и ждать месяц». Фактически — заказывать нам пришлось эту справку дважды, и прождали мы ее полтора месяца, так как за месяц она не была готова.

Историями о хищениях денежных средств со счетов или карточек клиентов в Сбербанке переполнен интернет, не буду здесь повторяться. Теперь им передадут еще и паспортные данные. А где, кстати, я, как учредитель своей собственной персоны могу отказаться от данной услуги? Кому и каким образом я могу запретить передавать мои личные данные сотрудникам Сбербанка и любым другим коммерческим структурам, имеющим иностранных учредителей и владельцев? Или опция отказа от навязываемых мне «самых передовых технологий» не предусмотрена?

В других местах внедрение цифровой экономики идет аналогичным образом, – более всего, напоминая саботаж. Недавно знакомый заказал через МФЦ справку об отсутствии судимости, которая ранее выдавалась в день обращения в отделе полиции, либо на следующий день. Теперь срок ожидания — месяц. Зачем нужна такая «цифровая экономика»? (Ну, кроме распила бюджета, разумеется…)

Верните бумажную справку, тетку в окне и живую очередь!