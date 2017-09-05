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Ликвидация Российской Федерации идет полным ходом

12:59. 5 сентября 2017 Просмотров - 1,669 8 коммент. Опубликовал:

Ну, наконец-то они перестали это скрывать! Российская Федерация под руководством Д. А. Медведева, как юридическое лицо просуществует до начала февраля 2018 года. Далее — будет ликвидирована королевой Елизаветой II, о чем уже передано соответствующее уведомление.

Американский двойник РФ — накроется медным тазом еще раньше — в конце декабря 2017 года. Обыски в наших «дипломатических представительствах» на территории США — косвенное тому доказательство. Визг, который раздается по этому поводу из МИД РФ, говорит лишь о том, что некие структуры под прикрытием МИДа пока не готовы отказаться от получения на халяву доходов РФ, но их мнение уже никого не волнует.

И вот, наконец, главное: все функции РФ-торговой управляющей компании решено официально передать структурам Сбербанка.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1040868/sbierbank_nachniot_vydavat_pasporta_i_voditielskiie_udostovierieniia

Сбербанк начнёт выдавать паспорта и водительские удостоверения

Ольга Янковская

Сотрудники финансовой организации будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.Сбербанк будет выдавать паспорта граждан РФ, загранпаспорта и водительские удостоверения в 2019 году. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил вице-президент кредитного учреждения Андрей Шаров. Он пояснил, что тем самым сотрудники финансовой организации будут выполнять функции представителей МФЦ.— Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдёт в 2019 году, — сообщил вице-президент Сбербанка. Пилотный проект будет тестироваться в течение следующего года. Шаров добавил, что этот срок нужен в связи с тем, что для банка это совершенно новая модель обслуживания.

Насчет внедрения «цифровой экономики» в структурах Сбербанка у меня была прекрасная возможность составить свое собственное впечатление: пустяшная справка (о начислении зарплаты сотрудникам), которую раньше юридическое лицо получало в день обращения в том отделении, в котором оно обслуживалось, теперь, со слов сотрудников «надо заказывать в головном офисе и ждать месяц». Фактически — заказывать нам пришлось эту справку дважды, и прождали мы ее полтора месяца, так как за месяц она не была готова.

Историями о хищениях денежных средств со счетов или карточек клиентов в Сбербанке переполнен интернет, не буду здесь повторяться. Теперь им передадут еще и паспортные данные. А где, кстати, я, как учредитель своей собственной персоны могу отказаться от данной услуги? Кому и каким образом я могу запретить передавать мои личные данные сотрудникам Сбербанка и любым другим коммерческим структурам, имеющим иностранных учредителей и владельцев? Или опция отказа от навязываемых мне «самых передовых технологий» не предусмотрена?

В других местах внедрение цифровой экономики идет аналогичным образом, – более всего, напоминая саботаж. Недавно знакомый заказал через МФЦ справку об отсутствии судимости, которая ранее выдавалась в день обращения в отделе полиции, либо на следующий день. Теперь срок ожидания — месяц. Зачем нужна такая «цифровая экономика»? (Ну, кроме распила бюджета, разумеется…)

Верните бумажную справку, тетку в окне и живую очередь! 

Источник: pravosudija.net

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8 коммент.»

  • 0 0
    Сергей 5 сентября 2017 в 13:25 Ссылка Пометить
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    По-моему бред собачий…

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  • 2050 1756
    Руса 5 сентября 2017 в 14:23 Ссылка Пометить
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    По-моему никто не отменял получения паспорта в МВД или МФЦ.
    Каждый может выбрать там, где ему удобнее.

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  • 4043 3617
    Вячеслав 5 сентября 2017 в 14:29 Ссылка Пометить
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    Наполеон хотел захватить мир, и он потерял Францию.
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    «Никогда люди не врут так много, как перед выборами, во время войны и после рыбалки”. Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.

    «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)

    «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…», – Отто фон Бисмарк.

    «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». – Отто фон Бисмарк.

    “Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.

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    • 1983 1890
      Леонид Петрович Плотников Вячеслав 5 сентября 2017 в 14:49 Ссылка Пометить
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      Вячеславу – моё почтение! Вполне согласен: существует проект превратить Россию в страну рабов. Но не всякий проект подлежит реализации. Русы сильно возражают!

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    • 0 0
      Marseille Bouches du Rhone Вячеслав 5 сентября 2017 в 19:12 Ссылка Пометить
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      Вы не только сами заблудились, но и других путаете. Объясняю.

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      Наполеон предпринял военную экспедицию не только в Россию, но и в Египет. Обе провалились, и обе на самом деле, были направлены против Британской империи. Адольф Гитлер был вынужден совершить удар на упреждения, ибо иначе ему пришлось бы вести войну на два фронта, плюс преимущество первого удара, кое получала КА.

      * Единственная нация, которая имеет своей целью мировое господство и упорно к этой цели стремится – это евреи.

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  • 1146 947
    Юрий Чалый 5 сентября 2017 в 17:36 Ссылка Пометить
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    Аффффтар, пришей на лоб пуговицу. Очень полезно для слишком раскатанных губ. Пристёгнутые ко лбу губы обычно ходить не мешают.

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  • 1884 369
    nikolay 5 сентября 2017 в 18:04 Ссылка Пометить
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    Цифровая экономика в колонии? Бред.

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    Ответы на вопросы 5 сентября 2017 в 18:27 Ссылка Пометить
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    Верните бумажную справку☻☻☻
    http://psihoanaliz-msk.ru/o-nas/tatyana-gunar/publikatsii/627-kakovo-eto-byt-sadistom.html

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  • 16 2
    Виктор Кондратьев 5 сентября 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
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    лажа какая-то!

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