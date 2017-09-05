“Гоу хоум! Что неясно?!” – американские военные базы начинают изгонять по всему миру

Процесс расширения Североатлантического Альянса на восток осуществляется не так гладко, так представлялось начальникамПентагона в их фантазиях — трудности преследуют американцев даже там, где, как предполагалось, все должно было пройти гладко. Например — в Чехии, власти которой собираются убрать американские военные базы с территории своей страны.

Владимир Ремек, посол Чехии в России, говорит, что в Праге есть стойкие настроения, которые могут привести к передислокации военных баз США с территории государства. Официальная Прага, как уверен Ремек, не нуждается в иностранных военных базах на своей территории.

Если войскам Соединенных Штатов Америки придется покинуть Чехию, то американские генералы будут просто в бешенстве — еще бы, ведь таким образом нарушается выверенный, как всем казалось, план, который предусматривает разворачивание американских противоракетных систем на территории Старого Света.

"Чешский посол в России Владимир Ремек сделал соответствующее заявление не на ровном месте — его слова действительно отражают ту точку зрения, которой придерживается, например, президент Чехии Милош Земан. Да и премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, в общем-то, тоже так считает", — говорят компетентные эксперты.

Ситуация, впрочем, создалась не просто так — осенью в Чехии будут проведены парламентские выборы, в победе в которых очень заинтересована правящая партия социал-демократов. Им требуется поддержка со стороны коммунистов, которые традиционно высказываются за сближение с Российской Федерацией.

Размещение элементов американских противоракетных систем в Чехии — это, как необходимо отметить, один из краеугольных камней во взаимоотношениях России и Чехии, поэтому тот факт, что чехи решили пойти на уступки, является, в контексте политической ситуации внутри страны, вполне закономерным.

Необходимо отметить, что социологические исследования, которые регулярно проводятся в Чехии представителями самых разнообразных международных организаций, неизменно показывают, что чехи не очень-то поддерживают идеи о военном сотрудничестве с США.

И тут все логично — граждане Чехии вполне справедливо опасаются, что присутствие американских военных в их стране повлечет за собой исключительно возросшие риски, но не принесет Праге никакой выгоды. И правильно. Ведь если НАТО и РФ вступят в полномасштабный конфликт, то Чехия, которая окажется, что называется, между жерновами войны, будет просто уничтожена.

Нормализация отношений с Российской Федерацией, которая будет трудноосуществимой, если Прага поддержит размещение американской ПРО на своей территории — это процесс, который интересует чехов в гораздо более выраженной степени, чем укрепление военного сотрудничества с Вашингтоном — говорят специалисты, которые отмечают, что чехи уже и так потеряли значительные денежные средства из-за европейских экономических санкций, направленных против России.

В общем, чем скорее Чехия повернется лицом к России и отвернется, соответственно, от Штатов, тем быстрее чехи получат экономические бонусы, которые подразумевает сотрудничество с Москвой.

Инициативы, направленные на избавление от американских военных баз, что интересно, существуют не только в Чехии — с американской военщиной окончательно попрощалась Киргизия.

Плюс, нечто подобное может повториться и в Японии — потомки гордых самураев вдруг осознали, что не стоит все-таки дружить с тем, кто однажды стер их города в пыль атомными бомбами. В общем, близится тот день, когда американские военные базы станут весьма редким явлением в мире.