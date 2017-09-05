Бессмертие души — эксперименты доктора технических наук Константина Короткова.

Коротков Константин Георгиевич (1952) - доктор технических наук, зам. директора СПб НИИ физической культуры, профессор Санкт-Петербургского государственного Университета информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО), профессор университета Холос (США-Австралия), президент международного союза медицинской и прикладной биоэлектрографии, президент фирмы «Kirlionics Technologies International», член редколлегии журнала «Journal of Alternative and Complementary Medicine» (USA).

Коротков К.Г. является автором 6 книг, переведенных на английский, немецкий и итальянский языки, более 200 статей, опубликованных в физических и биологических журналах, 15 патентов. Его работы признаны в мире, переводятся на иностранные языки и публикуются в печатных изданиях за рубежом. Коротков К.Г. ведет научно-исследовательскую работу более 25 лет, сочетая точный научный подход с философским осмыслением, основанным на восточных учениях о душе и сознании.

Профессор Коротков читает лекции, проводит семинары и тренинги в десятках стран мира. Он участвовал более чем в 50 российских и международных конференциях.

Разработанный профессором Коротковым метод газоразрядной визуализации (ГРВ) и созданный программно-аппаратный комплекс «ГРВ-камера» дали новое развитие эффекту Кирлиан. Метод позволяет наблюдать изменение эмиссионной структуры человека в реальном масштабе времени, количественно измерять уровень здоровья и индекс стресса, обнаруживать дисбалансы в энергетике человека, что дает возможность диагностировать функциональные отклонения задолго до их проявления, анализировать психоэмоциональное состояние пациента. Метод ГРВ позволяет исследовать состояние отдельных органов и систем организма и находить наиболее эффективные методы терапии.

Петербургский ученый Константин Коротков попытался доказать методом точных наук бессмертие души. — Константин Георгиевич, то, что вы сделали, и невероятно, и одновременно естественно. Всякий разумный человек в той или иной мере верит или хотя бы втайне надеется на то, что его душа бессмертна.

«Не верит в бессмертие души; — писал Лев Толстой, — лишь тот, кто никогда серьезно не думал о смерти». Однако наука, половине человечества заменившая Бога, вроде бы не дает повода для оптимизма. Так что сделан долгожданный прорыв: перед нами забрезжил свет вечной жизни в конце тоннеля, которого никому не миновать?

— Я бы воздержался от столь категоричных утверждений. Проведенные мной эксперименты скорее повод для других исследователей точными методами нащупать порог между земным существованием человека и загробной жизнью души. Насколько односторонен переход через этот порог? В какой момент еще возможно возвращение? — вопрос не только теоретический и философский, но и ключевой в повседневной практике врачей-реаниматологов: им чрезвычайно важно получить отчетливый критерий перехода организма за порог земного существования.

— Вы отважились целью своих экспериментов сделать ответ на вопрос, которым прежде себя озадачивали лишь теософы, эзотерики и мистики. Какой же арсенал современной науки позволил вам в такой форме поставить задачу?

— Мои эксперименты стали возможны благодаря методу, созданному в России больше столетия назад. Он был забыт, а в 20-х годах вновь возрожден изобретателями из Краснодара супругами Кирлиан. В электромагнитном поле высокой напряженности вокруг живого объекта, будь то зеленый лист или палец, возникает лучистое свечение. Причем характеристики этого свечения напрямую зависят от состояния энергетики объекта. Вокруг пальца человека здорового, жизнерадостного свечение яркое и ровное. Любые расстройства организма — что принципиально важно, не только уже выявленные, но и грядущие, еще не проявленные в органах и системах, — разрывают светящийся ореол, деформируют его и делают более тусклым. Уже сформировано и признано специальное диагностическое направление в медицине, позволяющее по неоднородностям, кавернам и затемнениям на кирлиан-снимке делать актуальные заключения о приближающихся болезнях. Немецкий доктор П. Мандель, обработав огромный статистический материал, даже создал атлас, в котором различным особенностям свечения соответствуют определенные погрешности состояния организма.

Так вот, двадцать лет работы с эффектом Кирлиан подтолкнули меня к идее посмотреть, как меняется свечение вокруг живой материи по мере того, как она становится неживой.

— Неужели вы, подобно академику Павлову, который диктовал ученикам дневник собственной смерти, фотографировали процесс умирания?

— Нет, я поступил иначе: стал исследовать с помощью кирлиан-фотографий тела только что умерших людей. Через час — три часа после смерти неподвижно зафиксированная кисть покойного ежечасно фотографировалась в газоразрядной вспышке. Потом снимки обрабатывались на компьютере с тем, чтобы определить изменение интересующих параметров во времени. Съемка каждого объекта велась от трех до пяти дней. Возраст умерших мужчин и женщин колебался от 19 до 70 лет, характер смерти у них был различным.

И это, как ни покажется кому-то странным, отразилось на снимках.

Множество полученных газоразрядных кривых естественным образом разбилось на три группы:

а) относительно небольшая амплитуда колебаний кривых;

б) тоже небольшая амплитуда, но имеется один хорошо выраженный пик;

в) большая амплитуда очень продолжительных колебаний.

Это различия чисто физические, и я бы не стал вам о них упоминать, если бы изменения параметров не увязывались так отчетливо с характером смерти фотографируемых. А такой взаимосвязи у танатологов - исследователей процесса умирания живых организмов — никогда прежде не было.

Вот чем отличалась смерть людей из трех названных выше групп:

а) «спокойная», естественная смерть старческого организма, выработавшего свой жизненный ресурс;

б) «резкая» смерть — тоже естественная, но все-таки случайная: в результате несчастного случая, тромба, черепно-мозговой травмы, не вовремя подоспевшей помощи;

в) «неожиданная» смерть, внезапная, трагическая, которой, сложись обстоятельства более счастливо, можно было бы избежать; к этой же группе относятся самоубийства.

Вот он, совершенно новый для науки материал: характер ухода из жизни в буквальном смысле слова высвечивается на приборах.

Самое поразительное в полученных результатах то, что колебательные процессы, в которых подъемы чередуются со спадами в течение нескольких часов, характерны для объектов с активной жизнедеятельностью. А я-то фотографировал умерших.. Значит, принципиального отличия мертвых от живых при кирлиан-фотографировании нет! Но тогда и сама смерть не обрыв, не мгновенное событие, а процесс постепенный, медленный переход.

— И сколько же времени длится этот переход?

— В том-то и дело, что длительность в разных группах тоже различна:

а) «спокойная» смерть обнаружила в моих экспериментах колебания параметров свечения на протяжении от 16 до 55 часов;

б) «резкая» смерть приводит к видимому скачку либо через 8 часов, либо в конце первых суток, а через двое суток после смерти колебания сходят к фоновому уровню;

в) при «неожиданной» смерти колебания наиболее сильны и длительны, их амплитуда уменьшается от начала к концу эксперимента, свечение тускнеет в конце первых суток и особенно резко — в конце вторых; кроме того, каждый вечер после девяти и примерно до двух-трех часов ночи наблюдаются всплески интенсивности свечения.

— Ну просто какой-то научно-мистический триллер получается: по ночам мертвецы оживают!

— Легенды и обычаи, связанные с покойниками, обретают неожиданное экспериментальное подтверждение.

Кто бы знал, что это за рубеж — сутки после наступления смерти, двое суток? Но раз эти интервалы читаются на моих диаграммах, значит, что-то им соответствует.

— А девять и сорок дней после смерти — особо значимые интервалы в христианстве — как-то у вас выявлены?

— Я не имел возможности ставить столь длительные эксперименты. Но убежден, что срок от трех до 49 дней после смерти — ответственный для души умершего период, отмеченный ее расставанием с телом. То ли она путешествует в это время между двумя мирами, то ли Высший Разум решает ее дальнейшую судьбу, то ли душа проходит круги мытарств — различные вероучения описывают разные нюансы одного и того же, по-видимому, процесса, который отобразился и на наших компьютерах.

— Значит, посмертная жизнь души доказана научно?

— Поймите меня правильно. Я получил экспериментальные данные, использовал для этого метрологически проверенную аппаратуру, стандартизированные методики, обработку данных проводили на разных этапах разные операторы, я позаботился о доказательствах отсутствия влияния метеорологических условий на работу приборов... То есть я сделал все зависящее от добросовестного экспериментатора, чтобы результаты оказались максимально объективны. Оставаясь в рамках западной научной парадигмы, я в принципе должен избегать упоминаний о душе или отделении астрального тела от физического, это понятия, органичные для оккультно-мистических учений восточной науки. И хотя, как мы помним, «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», но вот они сходятся в моих исследованиях. Если же говорить о научной доказанности загробной жизни, неизбежно придется уточнять, западную или восточную науку мы имеем в виду.

— Может, как раз такие исследования и призваны объединить две науки?

— Мы вправе надеяться, что в конце концов так и произойдет. Тем более что древние трактаты человечества о переходе от жизни к смерти принципиально совпадают у всех традиционных религий.

Поскольку живое тело и тело недавно умершего очень близки по характеристикам газоразрядного свечения, не совсем понятно, что же такое смерть. В то же время я специально проводил цикл подобных экспериментов с мясом — как свежим, так и замороженным. Никаких колебаний в свечении этих объектов не отмечалось. Выходит, тело человека, умершего несколько часов или дней назад, гораздо ближе к живому телу, чем к мясу. Скажите это патологоанатому — думаю, он удивится.

Как видно, энерго-информационная структура человека не менее реальна, чем его материальное тело. Эти две ипостаси связаны между собой в течение жизни человека и разрывают эту связь после смерти не сразу, а постепенно, по определенным законам. И если неподвижное тело с остановленным дыханием и сердцебиением, неработающим мозгом мы признаем мертвым, это вовсе не означает, что мертво астральное тело.

Более того, разделение тел астрального и физического способно несколько разводить их в пространстве.

— Ну вот уже мы договорились до фантомов и призраков.

— Что делать, в нашей беседе это не фольклорные или мистические образы, а зафиксированная приборами реальность.

— Неужели вы намекаете на то, что мертвец лежит на столе, а его мерцающий призрак обходит оставленный умершим дом?

— Не намекаю, а говорю об этом с ответственностью ученого и непосредственного участника экспериментов.

В первую же экспериментальную ночь я почувствовал присутствие некой сущности. Оказалось, для врачей-патологоанатомов и санитаров морга это привычная реальность.

Периодически спускаясь в подвал для замеров параметров (а именно там проводились эксперименты), в первую ночь я испытал безумный приступ страха. Для меня, закаленного в экстремальных ситуациях охотника и альпиниста со стажем, страх не самое характерное состояние. Усилием воли я пытался его перебороть. Но в этом случае не получалось. Страх улегся только с наступлением утра. И во вторую ночь было страшно, и в третью, но при повторениях страх постепенно ослабевал.

Анализируя причину своего испуга, я понял, что она объективна. Когда, спускаясь в подвал, я направлялся к объекту исследований, еще не дойдя до него, явственно ощущал на себе взгляд. Чей? В комнате, кроме меня и покойника, никого. Направленный на себя взгляд ощущает всякий. Обычно, обернувшись, встречает чьи-то устремленные на него глаза, В данном случае взгляд был, а глаз не было. Перемещаясь то ближе к каталке с телом, то дальше от нее, я опытным путем установил, что источник взгляда находится метрах в пяти-семи от тела. Причем всякий раз ловил себя на ощущении, что невидимый наблюдатель находится здесь по праву, а я — по собственному произволу.

Обычно работа, связанная с периодическими замерами, требовала нахождения вблизи тела порядка двадцати минут. За это время я сильно уставал, причем сама работа не могла вызвать этой усталости. Повторные ощущения того же толка натолкнули на мысль о закономерной потере энергии в подвале.

— Фантом отсасывал вашу энергию?

— Не только мою. С моими помощниками происходило то же самое, что лишь подтверждало неслучайность моих ощущений. Хуже того, врач экспериментальной группы — опытный профессионал, много лет производивший вскрытие трупов, — в нашей работе задел за обломок кости, порвал перчатку, но не заметил царапины, а на другой день был увезен «скорой» с заражением крови.

Что за внезапный прокол? Как он мне потом признался, впервые врачу-патологоанатому пришлось находиться возле трупов подолгу, причем по ночам. Ночью сильней усталость, слабей бдительность. Но помимо этого, как мы теперь достоверно знаем, и выше активность мертвого тела, особенно если это самоубийца.

Правда, я не сторонник взгляда, что мертвые отсасывают энергию у живых. Возможно, процесс не столь однозначен. Тело недавно умершего находится в сложном состоянии перехода от жизни к смерти. Идет еще нам неизвестный процесс перетекания энергии от тела в иной мир. Попадание другого человека в зону этого энергетического процесса может быть чревато поражениями его энергоинформационной структуры.

— Поэтому покойного отпевают?

— В отпевании, молитвах о душе новопреставленного, в только добрых словах и мыслях о нем заложен глубокий смысл, до которого рациональная наука еще не добралась. Душе, совершающей трудный переход, следует помогать. Если же мы вторгаемся в ее владения, пусть даже с простительными, как нам кажется, исследовательскими целями, видимо, подвергаем себя неизученной, хотя интуитивно угадываемой опасности.

— И нежелание церкви хоронить самоубийц в освященной земле подтверждается вашими исследованиями?

— Да, возможно, те бурные колебания в первые двое суток после добровольного ухода из жизни, что зафиксировали наши компьютеры, обсчитывая кирлиан-фотографии самоубийцы, подводят рациональную базу под этот обычай. Ведь мы пока ничего не знаем, что потом происходит с душами умерших и как они между собой взаимодействуют.

Но наш вывод об отсутствии ощутимого рубежа между жизнью и смертью (по данным проведенных экспериментов) позволяет предположить истинность суждения о том, что душа после смерти тела продолжает в загробном мире ту же судьбу того же самого живущего в иной реальности человека.

Мы не умираем насовсем

Российская газета

Есть ли ответ на вопрос, интересующий большинство людей: что там, за гранью жизни? Новые исследования приводят к открытиям, но тайн меньше не становится

Коллеги называют изыскания профессора Константина Короткова "исследованиями сознания". Оппоненты обвиняют в спекуляциях на извечную тему материализации души. Сам он утверждает, что не гонится за сенсациями.

Человека, как известно, окружает слабое электромагнитное поле, и его можно фиксировать различными приборами. Принцип работы камеры, созданной Коротковым, таков. На палец человека, который профессор считает мощным информационным фактором, связанным со всеми системами организма, подается электрический импульс. Под действием электрического поля из кожного покрова эмитируются электроны и фотоны, которые ионизируют молекулы воздуха, вызывая слабое голубоватое свечение. Его механизм подобен слаботочному электрическому разряду, хорошо известному физикам. Приборы это свечение регистрируют, преобразуя в визуальные образы. После математической обработки появляется картина: силуэт человека в окружении цветной ауры.

Эффект имеет практическое значение. У здорового человека силуэт ровный, свечение яркое. Функциональные расстройства, воспалительные процессы, сильный стресс вызывают в свечении разрывы и провалы. Грядущая болезнь, даже еще не проявившаяся, также сигнализирует о себе определенным изменением свечения.

Называется метод "газоразрядная визуализация". Люди, избегающие научных терминов, метод профессора называют просто: фотография души.

Рентген и фотографии души

Российская газета | Константин Георгиевич, с точки зрения обывателя чем снимок моего биополя лучше, скажем, чем традиционный рентген?

Константин Коротков | Рентген снимает морфологические особенности ткани, а мы своими аппаратами фиксируем информацию о физических полях. Но одно другому не мешает. Дело в том, что наши разработки связаны с решением важных государственных задач. В Советском Союзе была система всеобщей диспансеризации, она работала и давала определенный результат. Потом по ряду известных причин рухнула. Сегодня полное УЗИ-обследование стоит 7-8 тысяч рублей. Томография - только одна зона - 3-4 тысячи. Наш прибор объединяет целый комплекс методик от измерения давления до газоразрядной визуализации, и при этом эксплуатация не требует запредельных ресурсов. Что очень важно - снять показания может не какой-то суперспециалист, а простой врач.

РГ | Давайте наглядно. Я пришел в кабинет. Раздеваться?

Коротков | Нет, раздеваться не надо. Пришли, сели, на вас закрепили датчики. И за 20-25 минут сняли показания.

РГ | Меня чем-то облучают?

Коротков | Нет! Пассивно снимается электрическая активность организма. Очень важный момент: когда вы приходите делать рентген, УЗИ и томографию - с вас снимают картинку, то есть мгновенный слепок активности организма. Это, безусловно, важная информация. Но, чтобы у врача была полная картина развития болезни, нужно эти данные получать в динамике. В крупных больницах это уже делают, но многие традиционные исследования отнюдь не безвредны. Сегодня считается, что и УЗИ-исследования следует ограничить.

РГ | Я прошел обследование на вашем приборе. И что?

Коротков | Врач смотрит распечатки, и если надо - отправляет вас к специалисту на дополнительное обследование. Допустим, если есть вероятность онкологического процесса, то вас пошлют в специализированное учреждение. Многие онкологические болезни на первой стадии лечатся с высокой вероятностью успеха. В то время как на третьей стадии вероятность излечения низкая. Таким образом, наша аппаратура может применяться в системе ранней диагностики.

РГ | Допустим, через 10 лет вы довели ваш прибор до совершенства. А что дальше?

Коротков | Полное изменение подхода к здоровью. Через 10 или 15 лет каждому человеку можно будет выдать небольшой прибор, анализирующий состояние его здоровья. Прибор может быть где угодно - в телефоне, в ушах, под кожей - он будет постоянно анализировать состояние здоровья. Выявив проблемы на ранней стадии, соответственно получаем эффективное решение.

Спорт и биоэнергетика

РГ | Вы сегодня активно работаете со спортсменами. Почему?

Коротков | Мы разработали методику, позволяющую давать оценку вероятности успешности выступления спортсмена на соревнованиях. Несколько лет отрабатывали ее на спортсменах как олимпийского, так и среднего уровня - училищах олимпийского резерва.

РГ | А что, собственно, вы меряете у спортсмена? Объем бицепсов?

Коротков | Изучаем трансформацию биоэнергетического поля спортсменов под влиянием мотивов, эмоций и упражнений. Снимаем характеристики, даем тренерам рекомендации - что нужно сделать, чтобы улучшить результаты. Ведь что такое результат в спорте? Он складывается из технической, физической и психической подготовки, степени готовности на момент соревнования. При этом на определенном уровне физической подготовленности энергетика и психологический настрой становятся довлеющими.

Иногда слышишь: наша команда плохо выступила, потому что спортсмены волновались перед соревнованиями. Абсурд! Если команда выходит на мировой уровень, вопрос психологической подготовки спортсменов должен быть решен задолго до этого.

Вот выходят несколько спортсменов с примерно равным уровнем физподготовки. И только один ставит мировой рекорд, показывает результаты, которые никогда раньше не показывал. О чем это говорит? Он сумел в момент выступления реализовать психофизиологический резерв.

РГ | И какова точность прогнозов?

Коротков | В Краснодаре в команде по пулевой стрельбе точность прогноза составила более 85 процентов. В Сочи на протяжении нескольких лет врачи обследовали больше 500 пациентов по нашей методике. Пациенты сначала были обследованы с использованием стандартных методик, потом нашим методом. Результат: уровень совпадения от 79 до 85 процентов. Достаточно высокий на сегодняшний день показатель.

РГ | Проект по Сочи не связан с предстоящей Олимпиадой?

Коротков | Ну, естественно, связан! Там сейчас работает группа врачей, есть соответствующий приказ Госкомспорта о применении наших методик в училищах олимпийского резерва.

РГ | Не боитесь, что ваш метод используют не по назначению? Например, дельцами спортивного тотализатора?

Коротков | Знаете, любой, даже самый хороший метод, можно использовать где угодно. Это как нож: им можно убивать и хирургические операции делать. Мы работаем с профессиональными командами, тренерами. Потому мы уверены, что большую часть методик правильно используют.

Законы биополей не предусматривают

РГ | Говорят, вы своим прибором террористов вычисляете...

Коротков | Да нет, речь - о диагностике стрессовых состояний. На постах ГАИ наш метод был в качестве эксперимента применен для выявления уровня тревожности людей. Останавливали и предлагали: не желаете ли пройти обследование? Процедура исключительно добровольная. Провели в Питере эксперимент, обследовали 58 человек. Выявили 26 человек с высоким уровнем стресса, и 10 - с очень высоким. К 33 из них мы порекомендовали отнестись повнимательнее. И что вы думаете - 9 человек было задержано. У них нашли оружие, наркотики, поддельные документы.

Мы сотрудничали с криминалистами и по определению насильственной смерти. Эксперименты привели к удивительным результатам. В случае насильственной смерти свечение очень сильно меняется в течение нескольких суток: то затухает, то разгорается. Если человек умер естественной смертью, свечение затухает постепенно, без резких колебаний, в течение трех суток. Эти феномены еще требуют объяснения.

РГ | Народные целители предлагают те же услуги и без приборов...

Коротков | С целителями вы никогда не знаете, кто перед вами - шарлатан или гений. Прибор дает объективные измерения.

Все наши приборы имеют сертификаты миндзрава. Как и любая новая методика, она прошла медицинскую апробацию. Такую работу мы проводим уже десять лет вместе с врачами высшего уровня: в Военно-медицинской академии, Медицинском университете имени академика И. П. Павлова, в других городах. Результаты хорошие, ни одного отрицательного отзыва.

РГ | Почему же приборы не приняты на вооружение в милиции?

Коротков | Есть чисто юридическая сложность: эти результаты нельзя использовать в качестве доказательств в суде. Таков закон.

Они летают по ночам

РГ | Изучая биополе, вы используете термины "газоразрядная визуализация" или "биоэлектрография". Однако ваши работы называют также фотографированием души. Тут уже рукой подать до мистики!

Коротков | Здесь нет никакой мистики, а есть нормальный комплекс физических полей. А называют их биополями потому, что их излучает биологический объект. Свечение вокруг тела человека - это комплекс физических полей, включая гравитационное, электромагнитное, молекулярное, эти поля взаимодействуют с окружающим пространством. А вот домыслы и вымыслы вокруг всего этого как раз и есть мистика.

РГ | Ваш метод и религиозные представления о человеке, о его ауре - тут есть какая-то связь?

Коротков | Я сам исхожу из того, что религиозные чувства - настолько тонкий и индивидуальный момент, что вмешиваться в них с помощью каких-то измерений неэтично.

РГ | Но некоторым кажется, что цветной силуэт на мониторе вокруг очертаний тела - это и есть душа.

Коротков | Мы можем измерить только реакцию на душевное волнение. Влияние молитвы на энергетику человека тоже можно, конечно, оценить. Но ни в коем случае я не говорю при этом, что измерил душу. Все, что имеет отношение к душевности, к психике, - процессы другого уровня. Есть вещи, которые вообще находятся за пределами прямых физических измерений.

РГ | Наверное, большинство людей волнует вопрос: что же все-таки происходит с биополем человека после смерти?

Коротков | В течение нескольких дней свечение пальцев продолжается. Как при жизни. А потом оно становится таким, какое характерно для неживого объекта: не мерцающим и лучистым, а монотонно стабильным. Связь физического тела и сознания разрывается, физическое тело теряет форму и переходит в естественный круговорот элементов, а информационное тело - на другие уровни.

РГ | По христианским представлениям, на 9-й и 40-й дни после смерти с душой человека происходят изменения. Ваши приборы что-то фиксировали?

Коротков | Отвечу так: кое-что выявляли. Но данными о том, что происходит нечто, соответствующее традициям определенной религии, мы не располагаем.

РГ | А чем располагаете?

Коротков | Например, происходят такие удивительные вещи, как подъем энергетики мертвого тела по ночам. Активность того, что вы называете душой (сам я предпочитаю использовать термин "тонкое тело") умерших, повышается. Это зафиксировано.

РГ | Ваши версии: куда и почему души умерших по ночам летают?

Коротков | Я ученый и оперирую фактами. Могу только сказать, что энергетика (душа, тонкое тело) человека не умирает одновременно с костным телом. А вот почему - мы пока не знаем.

РГ | Вы - верующий?

Коротков | Да.

http://sam-celitel.ru/news/bessmertie_dushi_ehksperimenty_doktora_tekhnicheskikh_nauk_konstantina_korotkova/2017-07-16-20422