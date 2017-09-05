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Альтернатива городской цивилизации

11:22. 5 сентября 2017 Просмотров - 355 Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Перетолчин и автор книги “Как поднять нашу глубинку. Локальная экономика в Росиии и мире” Глеб Тюрин рассказывают о том, как выжить в эпоху глобализации. За последние годы исчезли десятки тысяч населённых пунктов, а средний возраст в деревне достиг 49 лет, можно ли переломить эту тенденцию, что делать людям, которые хотят покинуть мегаполисы. Как организовать производство в деревне.

Источник: www.kramola.info

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