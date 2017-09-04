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Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса

16:29. 4 сентября 2017 Просмотров - 816 4 коммент. Опубликовал:

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Удивительное рядом. Главные разжигатели и спонсоры украинского процветания заставляют своих киевских слуг вывести войска с Донбасса.

Администрация Белого дома требует от Порошенко полного подчинения и заставляет протянуть в украинском парламенте все законопроекты необходимые для реализации изменений в конституции, предусмотренных Минскими договорённостями. Таким мнением с журналистами поделился украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
По его словам, спецпредставитель США на Украине Курт Волкер доступно объяснил киевским политикам, что ни о каких досрочных выборах они могут и не думать. Верховная Рада должна чётко выполнять все поручения Вашингтона и заниматься только законопроектами предусмотренными Минскими соглашениями. Готовность Киева подчиниться новым приказам прекрасно демонстрирует скорость, с которой депутаты вдруг вернули из небытия законопроект о реинтеграции Донбасса. Под каким бы соусом его сейчас политики не подавали и как бы ни кричали о признании российской агрессии, главная цель этого проекта, по мнению Корнейчука, — подвести законодательную базу под выполнение Минска.
 
Поэтапно Киев мог растянуть голосование за условия соглашений на годы. Вашингтон это не устраивает, поэтому администрация Трампа и поручила Волкеру заняться настоящим перемирием. Его показательные выступления перед украинцами ровным счётом ничего не значили. Главной его задачей был Минск и, судя по тому, как заметались народные депутаты, свою миссию он выполнил. Верховная Рада в течение ближайшего времени примет закон о реинтеграции без лишних и ненужных провокационных дописок. Тем самым Волкер заставит ВСУ покинуть Донбасс.
 
Во всяком случае так изначально и задумано. Если Киев «легализует» Минск, ему придётся отвести войска и приструнить своих вооружённых радикалов из националистических батальонов. Естественно, вряд ли этот процесс пройдёт для Порошенко и компании гладко, но американских друзей такие нюансы не волнуют. Приказ отдан – марионетки взяли под козырёк и приступили к исполнению.
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4 коммент.»

  • 2025 1731
    Руса 4 сентября 2017 в 17:24 Ссылка Пометить
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    В принципе, если это так, то разумное решение.
    В Вашингтоне очевидно поняли, что массовое наступление ВСУ и бандеровских
    банд на ДНР и ЛНР может обернуться взятием ополченцами Киева. А пиндосам оно
    надо? Стоит ли такая игра свеч.
    Другое дело- устроит ли Москву и Донбасс закон “о реинтеграции” и о чем
    там будет идти речь.
    ” План Лаврова” весной 2014 года предусматривал принятие новой Конституции
    Украины и ее федерализацию, а также русский язык как второй государственный.
    Сейчас ситуация иная, возможен и выход ДНР и ЛНР из состава Украины или
    другие варианты.

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  • 19551 6847
    Люся 4 сентября 2017 в 17:58 Ссылка Пометить
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    Верится во что-то хорошее от США с трудом,видно какую-то подлянку уже придумали для России.Просто так не отступят в этой игре.

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  • 1165 781
    Владислав 4 сентября 2017 в 21:48 Ссылка Пометить
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    Чтобы укры утёрлись и ушли с Донбасса? Что-то здесь не так. При выполнении Минских соглашений федерализация Украины не избежна. Зачем США помогать России и гасить очаг напряжённости на её границе? Обострение с КНДР отвлекает внимание от Украины? Зная характер англосаксов, логичнее был бы противоположный вариант. Поживём-увидим.

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  • 1582 1092
    Владимир 4 сентября 2017 в 22:33 Ссылка Пометить
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    Думаю, что США интересует контроль границы. Выполнив минские соглашение, придётся отдать контроль на границе – Украине. И после чего спокойно наращивать военную мощь у предателей славянского мира.

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