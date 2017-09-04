Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса

Удивительное рядом. Главные разжигатели и спонсоры украинского процветания заставляют своих киевских слуг вывести войска с Донбасса.

Администрация Белого дома требует от Порошенко полного подчинения и заставляет протянуть в украинском парламенте все законопроекты необходимые для реализации изменений в конституции, предусмотренных Минскими договорённостями. Таким мнением с журналистами поделился украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, спецпредставитель США на Украине Курт Волкер доступно объяснил киевским политикам, что ни о каких досрочных выборах они могут и не думать. Верховная Рада должна чётко выполнять все поручения Вашингтона и заниматься только законопроектами предусмотренными Минскими соглашениями. Готовность Киева подчиниться новым приказам прекрасно демонстрирует скорость, с которой депутаты вдруг вернули из небытия законопроект о реинтеграции Донбасса. Под каким бы соусом его сейчас политики не подавали и как бы ни кричали о признании российской агрессии, главная цель этого проекта, по мнению Корнейчука, — подвести законодательную базу под выполнение Минска.

Поэтапно Киев мог растянуть голосование за условия соглашений на годы. Вашингтон это не устраивает, поэтому администрация Трампа и поручила Волкеру заняться настоящим перемирием. Его показательные выступления перед украинцами ровным счётом ничего не значили. Главной его задачей был Минск и, судя по тому, как заметались народные депутаты, свою миссию он выполнил. Верховная Рада в течение ближайшего времени примет закон о реинтеграции без лишних и ненужных провокационных дописок. Тем самым Волкер заставит ВСУ покинуть Донбасс.

Во всяком случае так изначально и задумано. Если Киев «легализует» Минск, ему придётся отвести войска и приструнить своих вооружённых радикалов из националистических батальонов. Естественно, вряд ли этот процесс пройдёт для Порошенко и компании гладко, но американских друзей такие нюансы не волнуют. Приказ отдан – марионетки взяли под козырёк и приступили к исполнению.