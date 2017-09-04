В.И. Ленин: Навредить Путину в 2016 г.





…Но вернемся к «бомбам», которые достались Ленину и Сталину на момент захвата власти большевиками и которые они большей частью обезвредили.

В 1865 году площадь Российской империи достигла своего максимума – 24 миллиона квадратных километров. Именно с этого момента началась история уменьшения площади государства, история территориальных потерь.



Первой крупной утратой стала Аляска, которую продали в 1867 году. Далее империя теряла территории только в ходе военных конфликтов, но в 1917 году после февраля столкнулась с новым явлением – сепаратизмом.

1. Русская Калифорния (Форт-Росс). Продана в 1841 году мексиканцу Саттеру за 42 тысячи рублей серебром. Получено от Саттера в виде поставок продовольствия всего 8 тысяч рублей.



2. Аляска. Продана США в 1867 году. Деньги от продажи в казну не поступили. Были ли они украдены, утонули или потрачены на паровозы – до сих пор вопрос открыт.

3. Южный Сахалин, Курильские острова. Отошли к Японии по итогам войны 1904-1905 гг.

4. Польша. 5 ноября 1916 года, создание Королевства Польского, признано Временным правительством 17 марта 1917 года.

5. Финляндия. 2 марта 1917 года – расторжение Личной унии с княжеством Финляндским. В июле 1917 года обьявлено о восстановлении независимости Финляндии. Окончательное признание факта выхода Финляндии в ноябре 1917 года.

6. Украина. 4 марта 1917 года – образование Украинской Центральной Рады, 2 июля 1917 года Временное правительство признаёт право Украины на самоопределение.

7. Белоруссия. Июль 1917 года, в Белоруссии сформирована Центральная Рада и оформлена Декларация об автономии.

8. Прибалтика. Февраль 1917 года, Прибалтика полностью оккупирована немецкими войсками. На территории Эстонии, Литвы и Латвии формируются органы государственного управления.

9. Башкирия (Уфимская губерния). Июль 1917 года, Всебашкирский курултай создает Башкирское правительство, которому поручается оформить автономию края.

10. Крым. 25 марта 1917 года в Симферополе был созван Всекрымский мусульманский съезд, в работе которого приняли участие 1500 представителей населения Крыма. На съезде был избран Временный Крымско-Мусульманский Исполнительный Комитет, который получил признание Временного правительства как единственный полномочный и законный административный орган, представляющий всех крымских татар.

11. Татарстан (Казанская губерния). 1-й Всероссийский мусульманский съезд в начале мая 1917 года в Москве принял резолюцию о территориальной автономии и федеративном устройстве.

12. Кубань и Северный Кавказ. Май 1917 года. Создание территориальных органов самоуправления в рамках автономии.

13. Сибирь. Конференция в Томске (2—9 августа) 1917 года приняла постановление «Об автономном устройстве Сибири» в рамках федерации с самоопределением областей и национальностей. 8 октября 1917 года создано Первое сибирское правительство во главе с Потаниным и объявлено об автономии.

С 21 сентября по 28 сентября 1917 года по инициативе Украинской Центральной Рады в Киеве прошёл Съезд народов России, представленный в основном сепаратистскими движениями. На съезде обсуждались вопросы будущих форм раздела территории России.

Вот это и была та самая «атомная бомба». А чтобы она не взорвалась прямо в 1922 году было принято, в качестве компромисса с националистически настроенными окраинами бывшей империи, федеративное устройство СССР.



И пока правящая элита страны занималась своим делом по-настоящему, никто и пикнуть не мог о том, что бомбу следует взорвать.

Эту бомбу взорвала сама сгнившая и предавшая свой народ позднесоветская правящая элита. Она была взрывателем в этой «атомной бомбе развала».



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Источник: ss69100.livejournal.com