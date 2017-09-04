Сводки от ополчения Новороссии 04 сентября 2017

Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное на юге ДНР утром попал в зону обстрела со стороны ВСУ, наблюдатели эвакуированы в бомбоубежище.

«В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие», — цитирует ДАН представителя ДНР в СЦКК.

По его данным, огонь велся из минометов калибра 120 мм и гранатометов. Пострадавших в результате обстрела нет.

Позже стало известно, что удары по району размещения наблюдательного пункта СЦКК в селе Безыменное были нанесены из танков и артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, ночным обстрелом ВСУ в поселке Зайцево на северной окраине Горловки повреждены два домостроения.

«В результате обстрелов со стороны украинских военных повреждены два дома в Зайцево по улице Карбышева, 92, 94», — сообщил журналистам и. о. мэра Горловки Иван Приходько.

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