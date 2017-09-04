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Сводки от ополчения Новороссии 04 сентября 2017

11:12. 4 сентября 2017 Просмотров - 705 Один комментарий Опубликовал:

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 04.09.2017

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Боевую стрельбу отрабатывают ВС ДНР на тактических учениях

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О самом страшном на войне говорит боец Вооруженных Сил ДНР

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Басурин со сводкой по обстановке в ДНР за 04.09.2017 года

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Официальная сводка НМ ЛНР за 04.09.2017 года

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Позиции ВСУ под Авдеевкой

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Вооруженные силы ДНР доставили гуманитарную помощь для жителей Горловки (ВИДЕО)

Вооруженные силы ДНР доставили гуманитарную помощь для жителей Горловки (ВИДЕО) | Русская весна

В четверг, 31 августа 2017 года, при поддержке Вооруженных сил ДНР, в Горловку была доставлена гуманитарная помощь от волонтерской группы «Москва-Донбасс» и благотворительного фонда «Руспомощь». 

Руководитель группы — Романенко Елена, лично передала гуманитарную помощь, согласно заявкам, которые были получены от администрации города Горловка.

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ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР 

ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР  | Русская весна

Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное на юге ДНР утром попал в зону обстрела со стороны ВСУ, наблюдатели эвакуированы в бомбоубежище.

«В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие», — цитирует ДАН представителя ДНР в СЦКК.

По его данным, огонь велся из минометов калибра 120 мм и гранатометов. Пострадавших в результате обстрела нет.

Позже стало известно, что удары по району размещения наблюдательного пункта СЦКК в селе Безыменное были нанесены из танков и артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, ночным обстрелом ВСУ в поселке Зайцево на северной окраине Горловки повреждены два домостроения.

«В результате обстрелов со стороны украинских военных повреждены два дома в Зайцево по улице Карбышева, 92, 94», — сообщил журналистам и. о. мэра Горловки Иван Приходько.

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Пушечное сало: украинские военные вместо собак используют “боевых кабанов”

Украинские военнослужащие используют для патрулирования территорий в Донбассе “боевых” кабанов. Об этом сообщает “Военное телевидение Украины”.

Участники боевых действий рассказали, что кормят двух кабанят армейскими пайками наравне с военными. Сообщается, что мать детенышей была убита.

Поросят назвали Тимон и Пумба. Зачастую они предупреждают военных о том, что поблизости есть люди. “Если кто-то ходит рядом, они начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть”, — рассказал украинский военный.

Его сослуживец, в свою очередь, сообщил, что поросятам “ничего не угрожает” — их решили использовать как собак, поскольку на них нет сала.

Отгородиться от чумных

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил в эфире “Польского радио”, что Варшава построит забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от украинских кабанов, зараженных африканской чумой свиней.


По его словам, строительство заградительного сооружения обойдется Варшаве в 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро — ред.). Польский Минфин готов выделить на эти цели необходимую сумму. Длина забора составит порядка 729 километров.

Польскую охотничью организацию обязали до 30 ноября снизить количество диких кабанов на территории, где есть риск возникновения вспышек АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.

Ситуация в Донбассе

Между тем обстрелы в Донбассе не прекращаются. В субботу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики за сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив более 30 мин и снарядов.

“С момента начала так и не наступившего “школьного перемирия” наблюдается угрожающая тенденция увеличения количества нарушения режима прекращения огня украинской стороной”, — рассказал он.

По словам Басурина, из-за бездействия украинского военного руководства активность силовиков в Донбассе увеличивается.

“Школьное перемирие”

О “школьном” перемирии лидеры “нормандской четверки” договорились в ходе телефонных переговоров 23 августа. “Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года”, — сообщили в пресс-службе Кремля. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить “режим тишины” к Дню знаний.

Тем не менее, по словам Басурина, украинские силовики используют “школьное перемирие” для наращивания сил в Донбассе.

“Активно стягивается вооружение и военная техника в направлении Старогнатовка и Марьинка. Под видом проведения сборов в Артемовск свозятся резервисты общей численностью до полутора тысяч человек. Ими планируется доукомплектовать соединения и воинские части в зоне АТО”, — заявил Басурин.

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Пылающая Бахмутка – специальный репортаж из ЛНР, в которой «нет войны…»

Бои в районе бахмутской трассы не утихают. Желобок, Донецкий, Фрунзе, Голубовка и многие другие н.п. ЛНР находятся под огнем. Страдают мирные жители. Пожары, сгоревшие дома, раненные люди, бои, обострение на передовой.

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Жительница Крутой Балки попала в больницу из-за обстрелов ВСУ

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