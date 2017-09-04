Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 сентября 2017
- 09:33 Дейр-эз-Зор. 04.09.2017. Утро.
- 02:51 СРОЧНО: Отряд спецназа прорвался к Дейр эз-Зору (КАРТА).
- 00:24 СРОЧНО: Тяжелые бои вблизи Дейр Зора, боевики бегут, жители вышли на улицы праздновать скорое освобождение (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:48 Дейр-эз-Зор деблокирован.
- Вчера 22:30 Грядёт победа САА и ВКС! — Сирийские офицеры рассказали о скорой победе над ИГИЛ и «Аль-Каидой» (ВИДЕО).
- Вчера 21:23 МОЛНИЯ: «Тигры» и ВКС РФ прорвали фронт ИГИЛ и оказались в 15 км от базы Дейр Эз-Зора (+ВИДЕО, КАРТА).
Дейр-эз-Зор. 04.09.2017. Утро
На утро 4 сентября после ночных боев https://colonelcassad.livejournal.com/36
Группировка наступающая по трассе Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор находится примерно в 7-9 километрах от позиций САА на отсеченной от анклава авиабазе.
Сообщения о проникновении отрядов палестинцев и САА на "Панораму" и 137-й базу скорее всего связаны с деятельностью спецподразделений, которые действительно доходили https://www.roguemoney.net/blog/deirezzo
Гарнизон анклава за последние часы укрепил свои позиции в районе кладбища, госпиталя Аль-Ассад. Армия с утра продолжила наступление, также как ВКС РФ продолжили авиаудары в районе "Панорамы" и кладбища разделяющего анклав на 2 части.
Источники связанные с Халифатом сообщают, что боевики не намерены сдаваться и обещают мощные контрудары по подходящим к городу сирийским войскам с опорой на занимаемую "черными" часть города. Боевики спешно перебрасывают подкрепления с юга от Маядина, чтобы попытаться удержать блокаду и организовать контратаки против группировки наступающей от Сухны.
У поклонников боевиков с ночи запущена срочная версия, для объяснения причин очередной неудачи ИГИЛ. Оказывается, осада Дейр-эз-Зора была не настоящей, так как в анклав по воздуху доставлялись подкрепления.
По этой логике и блокада Ленинграда была не настоящей, так как существовала "Дорога жизни", которой для Дейр-эз-Зора в течении всей осады являлись доставки через авиабазу Камышли.
Кадры наступления 03.09.2017
Ночные празднования.
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СРОЧНО: Отряд спецназа прорвался к Дейр эз-Зору (КАРТА)
Сирийская Армия при поддержке ВКС РФ продолжает стремительное продвижение к городу Дейр эз-Зор в ходе операции по его деблокированию.
Как ранее сообщала «Русская Весна», во главе с «Тиграми» САА выбила террористов с объектов нефтяного месторождения Аль-Харрата западнее Дейр эз-Зор. После этого армейцы продолжили движение в направлении города и оказались на расстоянии около 10 км от него.
Только что сирийские военкоры сообщили, что отряду специального назначения удалось прорваться к 137-й артиллерийской базе САА, расположенной на западной окраине Дейр эз-Зора.
Бойцы спецназа совершили прорыв под прикрытием массированных ударов сирийской артиллерии и российской авиации.
Весь прошлый вечер и этой ночью ВКС России наносят мощные авиаудары по обороне ИГИЛ* в этом регионе.
При этом губернатор провинции Дейр эз-Зор сделал заявление, в котором сообщил, что Сирийская армия войдёт в осажденный город Дейр-эз-Зор не позже, чем через 48 часов.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Тяжелые бои вблизи Дейр Зора, боевики бегут, жители вышли на улицы праздновать скорое освобождение (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская Армия при поддержке ВКС РФ приблизилась к городу Дейр эз-Зор в ходе операции по его деблокированию.
Как ранее сообщала «Русская Весна», во главе с «Тиграми» САА выбила боевиков с объектов нефтяного месторождения Аль-Харрата, после того как прорвала оборону ИГИЛ* в западной части провинции Дейр эз-Зор.
Войска приближаются к 137-й артиллерийской базе САА, расположенной на западной окраине Дейр эз-Зора.
Военный источник сообщил РВ, что, по последним данным, Tiger Force находятся на расстоянии около 10 км от окраин города.
ВКС РФ прямо сейчас наносят мощные удары по обороне ИГИЛ вблизи Дейр эз-Зора.
В то же время жители вышли на улицы Дейр эз-Зора и начали праздновать скорое освобождение (см. фото и видео) после того, как губернатор провинции объявил о прорыве Вооруженными силами САР обороны террористов.
Напомним, что быстрое продвижение САА вынудило боевиков оставить значительные территории на западе пров. Дейр эз-Зор, в результате чего большая часть этого региона перешла под контроль армейцев и их союзников.
В то же время новостное агентство «Дейр эз-Зор 24» сообщает, что главари ИГИЛ* не могут больше сдерживать бегство боевиков. Несмотря на то, что группировка усилила «подразделения безопасности» в городе и окрестностях, она не может предотвратить побег элементов.
«Большое количество террористов отказалось от борьбы в рядах группировки, несмотря на повышение зарплат. Несмотря на угрозу попасть в тюрьмы и выплаты значительных сумм, полученных от ИГИЛ, всё чаще члены группировки предпочитают эвакуироваться», — пишет издание.
«Подконтрольная ИГИЛ территория быстро сужается, многие боевики бегут в районы, где установлена власть Асада.
Крах ИГИЛ в Дейр эз-Зор является вопросом времени, учитывая большие трудности группировки, теряющей контроль над своим военным и охранным аппаратом, большими потерями, понесенными в городе, потерю Мосула — самого важного оплота в Ираке», — говорится в сегодняшней статье «Дейр эз-Зор 24».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Дейр-эз-Зор деблокирован
Город деблокирован. Армия вышла к 137-й армейской базе в северной части анклава.
Событие с одной стороны ожидаемое, но произошло они неожиданно быстро.
Это очень символичный день для сирийской войны. Гарнизон отбил десятки атак и штурмов, и даже находясь в рассеченом на две части анклаве, лишившись полноценного снабжения, посрамил всех скептиков дождавшись подмоги.
Разумеется, это пока только формальная деблокада. Нужно подтянуть снабжение, нужно соединиться с гарнизоном отрезанной авиабазы. Нужно очистить районы к северу и югу от кишки протянувшейся к городу и нужно готовиться к тяжелым боям по освобождению той части города, которую удерживают боевики.
UPD: К началу 4 сентября основные силы наступающих с востока сирийских частей находятся в 5-6 километрах от анклава. Официально о деблокаде скорее всего будет объявлено завтра в течении дня.
UPD: К 1 часу ночи сообщается, что передовые подразделения палестинцев пробились в Дейр-эз-Зор в районе базы "Панорама".
Для точности, в сам город САА еще не заходили. Бои сейчас идут к югу от 137-й базы.
Противник пытается контратаковать, чтобы недопустить полноценного соединения наступающих с анклавом. В районе города сильная артиллерийская стрельба, а также авиаудары по районам между северной частью анклава и аэродромом.
Противник наоборот попытается в течении ночи за счет контратак (возможно, с применением смертников) нанести потери атакующей группировке и недопустить полного соприкосновения наступающих частей с запада с гарнизоном 137-й базы.
К утру тактическая ситуация должна проясниться. Губернатор провинции предложил немного подождать до завершения боев с атакующими частями ИГ.
Сидорееко сообщает, что племенные отряды находятся в 8 километрах от авиабазы, с которой видно артиллерийский огонь частей наступающих со стороны Сухны.
К северо-западу от Дейр-эз-Зора племенные отряды подошли к городу на 18 километров.
В Сирии уже начинают праздновать даже не дожидаясь завершения боев на подступах к городу.
https://twitter.com/IvanSidorenko1/statu
Официальное заявления по поводу выходу частей САА и союзников к городу скорее всего последует уже завтра, когда определиться исход боев с контратакующими частями Халифата.
На начало 4 сентября, передовые позиции САА находятся в 6 километрах от 137-й базы, бои с "черными" продолжаются, ВКС РФ наносит интенсивные авиаудары.
Войска продвинулись от Харрата через газовую станцию и сейчас ведут бои в пустыне между газовой станцией и 137-й армейской базой.
Сидоренко с ссылкой на источники Лива-аль-Кудс сообщает, что освобожден госпиталь Аль-Ассад.
Официальные сирийские источники заявляют, что город будет деблокирован в самое ближайшее время.
Дневные бои в направлении Дейр-эз-Зора.
Сирийские солдаты о Дейр-эз-Зоре и Акербате.
Плюс видео из Акербата, куда вошли части 4-й танковой дивизии САА.
Плюс "ISIS Hunters" про освобождение Акербата (видео + текст на английском) https://www.facebook.com/OfficialISISHun
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Грядёт победа САА и ВКС! — Сирийские офицеры рассказали о скорой победе над ИГИЛ и «Аль-Каидой» (ВИДЕО)
Правительственные войска и их союзники при поддержке российских ВКС все ближе к ключевому городу на востоке Сирии — Дейр эз-Зору.
Освобождение этого города на Евфрате фактически ознаменует разгром ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике, поэтому для сирийцев деблокирование Дейр эз-Зора в этой войне сопоставимо по значимости с битвой за Берлин в ходе Великой Отечественной войны.
Поэтому сейчас все жители Сирии с надеждой смотрят на успехи своей армии. Сами военнослужащие Сирийской Арабской армии выражают готовность приложить все усилия для скорейшей победы над террористами ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*).
«Русская Весна» предлагает вниманию своих читателей эксклюзивное видео с несколькими обращениями сирийских офицеров о важности наступления на Дейр эз-Зор и скорой победе над террористами:
«В результате решительных действий бойцов Сирийской Арабской армии и отрядов народного ополчения, а также при поддержке ВКС РФ нам удалось осуществить освобождение ряда территорий практически во всех регионах сирийской земли.
Мы готовы к выполнению любых задач на направлении Дейр эз-Зор. Мои бойцы всегда в готовности выполнить боевую задачу на любом направлении, в том числе если они проходят на территории Алеппо.
Сейчас продолжается военная операция САА по освобождению территорий в провинции Дейр эз-Зор. Мы готовы, это наш долг, к выполнению любых задач на территории провинции Дейр эз-Зор. Готовы защищать Сирию и вершить суд над всеми террористами ИГИЛ, «Джебхат-ан-Нусры» и других террористических организаций на всей Сирийской земле до полного освобождения народа Сирии».
«Скоро будет победа Сирийской Арабской армии совместно с ВВС России. На направлениях Дейр аз-Зор и Акербата. Скоро будет достигнута победа. Наши силы стойки и непоколебимы, готовые противостоять террористам также в провинции Алеппо и полностью освободить ее, сотрудничая с российскими друзьями».
«Силы Сухопутных войск Сирийской Арабской армии совместно с ВВС России готовы поразить противника на направлениях Дейр эз-Зор, Акербат, на западе провинции Алеппо, прийти к победе, освободив эти районы и поставив точку в войне».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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МОЛНИЯ: «Тигры» и ВКС РФ прорвали фронт ИГИЛ и оказались в 15 км от базы Дейр Эз-Зора (+ВИДЕО, КАРТА)
Только что Сирийская Армия и ВКС РФ освободили новое нефтяное месторождение в сельской местности Дейр эз-Зор в ходе операции по деблокированию административного центра этой провинции.
Во главе с отрядами Tiger Force САА взяла под полный контроль нефтяное месторождение Аль-Харрата, после того как рухнул фронт ИГИЛ* в западной части провинции Дейр эз-Зор.
Нефтяное месторождение Аль-Харрата находится всего в 15 км от 137-й артиллерийской базы, расположенной на западной окраине Дейр эз-Зор. Этот военный объект многократно становился целью нападений со стороны боевиков ИГИЛ.
В то же время другое подразделение Сирийской Арабской Армии штурмовало последние позиции террористической группировки к западу от Аль-Шулы, в результате чего армейцам удалось подвинуться к окраинам города.
Российская авиация оказывает большую поддержку наступающим войскам, уничтожая технику и объекты ИГИЛ. На видео ниже показаны авиаудары ВКС РФ по вражеским пикапам, опорным пунктам и складам вооружения.
Быстрое продвижение правительственных войск вынудило террористов отказаться от значительных территорий на западе Дейр эз-Зора, в результате чего большая часть этого пустынного региона перешла под контроль САА.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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