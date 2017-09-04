Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 сентября 2017

Сирийская Армия при поддержке ВКС РФ продолжает стремительное продвижение к городу Дейр эз-Зор в ходе операции по его деблокированию.

Как ранее сообщала «Русская Весна», во главе с «Тиграми» САА выбила террористов с объектов нефтяного месторождения Аль-Харрата западнее Дейр эз-Зор. После этого армейцы продолжили движение в направлении города и оказались на расстоянии около 10 км от него.

Только что сирийские военкоры сообщили, что отряду специального назначения удалось прорваться к 137-й артиллерийской базе САА, расположенной на западной окраине Дейр эз-Зора.

Бойцы спецназа совершили прорыв под прикрытием массированных ударов сирийской артиллерии и российской авиации.

Весь прошлый вечер и этой ночью ВКС России наносят мощные авиаудары по обороне ИГИЛ* в этом регионе.

При этом губернатор провинции Дейр эз-Зор сделал заявление, в котором сообщил, что Сирийская армия войдёт в осажденный город Дейр-эз-Зор не позже, чем через 48 часов.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация