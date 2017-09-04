С.В. Лавров обвинил Польшу в развязывании Второй Мировой войны





Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отказался присутствовать на встречах с высшим руководством Польши до тех пор, пока Варшава не прекратит «промывание мозгов» своим гражданам в русофобской тональности.



Глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО.

Лавров отметил, что в настоящий момент обстановка в Польше представляется ему как неправильная и нездоровая.



По его словам, Варшава активно поддерживает антироссийскую пропаганду в пределах страны, не скрывая этого, и параллельно настаивает на встречах с российскими представителями на самом высоком уровне.



Министр отметил, что в нынешней ситуации такие встречи невозможны.