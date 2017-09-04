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С.В. Лавров обвинил Польшу в развязывании Второй Мировой войны

09:02. 4 сентября 2017 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

Сергей Лавров обвинил Польшу в развязывании Второй Мировой войны

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отказался присутствовать на встречах с высшим руководством Польши до тех пор, пока Варшава не прекратит «промывание мозгов» своим гражданам в русофобской тональности.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО.

Лавров отметил, что в настоящий момент обстановка в Польше представляется ему как неправильная и нездоровая.

По его словам, Варшава активно поддерживает антироссийскую пропаганду в пределах страны, не скрывая этого, и параллельно настаивает на встречах с российскими представителями на самом высоком уровне.

Министр отметил, что в нынешней ситуации такие встречи невозможны.


Он напомнил, что не так давно правительство Польши приняло закон о сносе памятников советским воинам. Национализм в этой европейской стране с каждым годом все больше и больше «поднимает голову», а в последнее время и вовсе дошел до своих крайних проявлений.

Лавров также подчеркнул, что ранее Варшава пыталась извратить суть исторического факта договора Молотова-Риббентропа, назвав его «причиной Второй мировой войны».

Однако в таком случае, Польше стоило бы вспомнить и свою роль в разделе Чехословакии после мюнхенского сговора. Страна фактически являлась одним из зачинщиков многонационального противостояния.

Глава МИД РФ добавил, что сейчас Варшава делает все для дестабилизации и без того непростой европейской ситуации….


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P.S.:




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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, Европа, история, лавров, польша, правительство, пропаганда, Россия
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