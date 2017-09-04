С.В. Лавров обвинил Польшу в развязывании Второй Мировой войны
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отказался присутствовать на встречах с высшим руководством Польши до тех пор, пока Варшава не прекратит «промывание мозгов» своим гражданам в русофобской тональности.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО.
Лавров отметил, что в настоящий момент обстановка в Польше представляется ему как неправильная и нездоровая.
По его словам, Варшава активно поддерживает антироссийскую пропаганду в пределах страны, не скрывая этого, и параллельно настаивает на встречах с российскими представителями на самом высоком уровне.
Министр отметил, что в нынешней ситуации такие встречи невозможны.
Он напомнил, что не так давно правительство Польши приняло закон о сносе памятников советским воинам. Национализм в этой европейской стране с каждым годом все больше и больше «поднимает голову», а в последнее время и вовсе дошел до своих крайних проявлений.
Лавров также подчеркнул, что ранее Варшава пыталась извратить суть исторического факта договора Молотова-Риббентропа, назвав его «причиной Второй мировой войны».
Однако в таком случае, Польше стоило бы вспомнить и свою роль в разделе Чехословакии после мюнхенского сговора. Страна фактически являлась одним из зачинщиков многонационального противостояния.
Глава МИД РФ добавил, что сейчас Варшава делает все для дестабилизации и без того непростой европейской ситуации….
P.S.:
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Источник: ss69100.livejournal.com