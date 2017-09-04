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Российские учёные испытали новый материал для нейрокомпьютеров

12:49. 4 сентября 2017 Просмотров - 420 2 коммент. Опубликовал:

Ученые кафедры физики твердого тела и наносистем Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ в сотрудничестве со специалистами из Института физики твёрдого тела РАН, а также Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН предложили новые материалы, в которых может быть реализован биполярный эффект резистивных переключений.

Эти материалы могут стать основой для разработки компьютера на основе мемристоров, которые не только хранят, но и обрабатывают информацию подобно нейронам мозга человека. Результаты опубликованы в журнале 

Исследования этого явления сегодня ведутся во всем мире, причем как в фундаментальной области науки, так и в свете прикладных задач: биполярный эффект резистивных переключений может быть использован для создания энергонезависимых двухтерминальных ячеек памяти, а также мемристора — четвертого фундаментального элемента электроники. Мемристоры могут стать основой для нового подхода к обработке информации, — так называемого мемкомпьютинга.

Мемкомпьютингом называют новый способ обработки информации, когда оперативная память и “долговременная” (жесткий диск) осуществляется одними и теми же элементами, — подобно нейронам головного мозга.

Эффект резистивных переключений проявляется в том, что под действием внешнего электрического поля проводимость материала может меняться на несколько порядков величины. Таким образом, реализуются два метастабильных состояния — высокорезистивное и низкорезистивное. Если характер переключения зависит от направления электрического поля, эффект называется биполярным. Сам физический механизм переключения зависит от типа материала — это может быть образование проводящих каналов за счет миграции ионов металла, формирование барьеров Шоттки, фазовые переходы металл-диэлектрик и другие.

Мемристивный чип в корпусе, размещенный в стандартном контактирующем устройстве (для тестирования параметров мемристивных наноструктур) © Е.Емельянова (НИФТИ ННГУ)

В НИЯУ МИФИ ведут поиск новых материалов, в которых может быть реализован биполярный эффект резистивных переключений. Ранее было показано, что он наблюдается в системах с сильными электронными корреляциями, к ним относятся, например, материалы с колоссальным магнетосопротивлением, а также высокотемпературные сверхпроводники.

В результате научных исследований, ученые остановили свой выбор на эпитаксиальных пленках, которые образуются на поверхности монокристаллической подложки из титаната стронция (эпитаксия — это закономерное  и упорядоченное нарастание одного кристаллического материала на другом). Ученые доказали возможность использования этих пленок для создания мемристоров для компьютеров нового поколения.

“Новизна нашей работы состоит в применении метода литографии, который позволяет разработать технологию миниатюризации элементов резистивной памяти”, – прокомментировал доцент кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ Андрей Иванов.

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Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 2313 1680
    любопытный 4 сентября 2017 в 15:18 Ссылка Пометить
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    Когда смотришь новости науке по каналу “Культура”, то обычно говорят, а вот наши разработали. А потом на западе это уже внедрено. Обидно.

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  • 3936 2817
    Антон 4 сентября 2017 в 19:57 Ссылка Пометить
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    Здесь интересны последствия, прежде всего социальные:
    - Хорошо: сеть опуститься “на этаж ниже” (сам себе сервер, локалки, http://ftp...);
    - Плохо: на порядки возрастают возможности составить ваш психологический портрет, по контент-анализу электронных документов (делать это может не только ФСБ, но и любая криминальная организация, так что навыки защиты отрабатывайте, даже если никогда не думали о терроризме и наркотрафике).

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