Рамзан Кадыров возмущен тем, что российские СМИ не освещают события в Мьянме

В Мьянме убивают людей. Убивают массово, жестоко. Расстреливают, перерезают горло, закапывают живьем в ямы. Убивают мусульман-рохинджа, проживающих в основном на территории штата Ракхайн. СМИ молчат. Видимо считают данную тему не интересной. Если бы не массовая акция протеста, которую вчера провели мусульмане Москвы у стен посольства Мьянмы, мы бы так и не узнали о внутренней напряженности в этой далекой и малоизвестной нам стране. Данным однобоким подходом к освещению ситуации в мире совершенно искренне возмутился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который одним из первых заявил о поддержке мусульман Мьянмы и осудил действия правительства страны, приведшие к столь многочисленным жертвам.

Рамзан Ахматович, как политик довольно серьезного уровня, должен понимать, что по-настоящему российских СМИ у нас осталось раз-два, и обчёлся. Нет, далеко не все СМИ заняли антиправительственную позицию и продвигают редакционную политику с позиции, как повлияют те или иные публикации на рейтинг Владимира Путина или «Единой России». Часть изданий просто ушла в коммерческое поле и пишет о том, о чем писать выгодно. В денежном эквиваленте, разумеется.

Писать о событиях в Мьянме с точки зрения коммерческой успешности данной затеи – бесперспективно. Для этого нужно вникнуть в суть конфликта, понять его предпосылки и сделать правильные выводы. Писать с точки зрения влияния на рейтинг Путина – еще более бесперспективно. Мьянма граничит с Китаем, Лаосом, Таиландом, Индией и Бангладеш, не имея общей границы с Россией. В Мьянме нет российских военных баз, мы не сотрудничаем с Мьянмой в рамках различных международных проектов, а руководство Мьянмы не прилетает в Москву на парад 9 мая. В общем, страна однозначно не входит в зону геополитических интересов России.

Нет, некоторые СМИ, буквально единицы, написали о событиях в Мьянме исключительно для того, чтобы пояснить своим читателям анатомию протеста, стихийно возникшего вчера под стенами посольства данной страны в городе-герое Москве. Написали довольно интересно. Одни утверждают, что события в Мьянме – последствия жесткой политики, проводимой местным руководством по отношению к мусульманскому населению страны, которая местами граничит с геноцидом. Другие СМИ делают акцент на то, что мусульмане виноваты сами, так как именно они являются источником напряжённости в Мьянме, постоянно провоцируя коренное население и устраивая этнические погромы, преследуя одну лишь цель – расчистить для себя жизненное пространство. Как правило, правда где-то посередине, и даже наличие протестно настроенных масс не дает руководству Мьянмы никакого морального права закапывать людей живьем и убивать детей, которые вряд ли участвуют в повстанческих отрядах по причине своей исключительной недееспособности. Да и стоит ли упрекать местных мусульман в том, что они бунтуют, учитывая то, что уже несколько поколений их соотечественников живет на территории Мьянмы фактически не имея никаких прав? У них нет гражданства Мьянмы, и им не позволяется свободно перемещаться по стране без официального разрешения. Мусульманам-рохинджа запрещено иметь более двух детей, а доступ к высшему образованию для них закрыт. Более того, военный режим проводил реквизиции их земельных владений в пользу буддистов, и наложил на рохинджа принудительную трудовую повинность.

И самое удивительное, что руководит страной легендарная Аун Сан Су Чжи, получившая в 1991 году Нобелевскую премию мира. Приход к власти демократической коалиции во главе с вышеупомянутой гражданкой вселил в представителей цивилизованного общества, отслеживающего хронологию событий, развивающихся в Мьянме, надежду на то, что постепенно гонения на мусульман в стране сойдут на нет. Но, увы. Мусульман стали притеснять с еще большим рвением, а почетная гражданка Канады, признанная в 2006 году «Героем нашего времени» по версии журнала «New Statesman», награжденная в 2008 году высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса, лишь разводит руками и повсеместно говорит о том, что сегодня в мире практически невозможно найти государство, которые бы не имело внутриполитических проблем. В общем, в моем списке Нобелевских лауреатов, получивших данную премию за мир, и при этом обильно запачкавших свои руки человеческой кровью, появился еще один фигурант. Поставил Аун Сан Су Чжи рядом с Бараком Обамой, тоже еще тем борцом за мир во всем мире. Еще один яркий пример того, как после прихода к власти воспитанных Западом «демократов» в стране все становиться гораздо хуже, чем было при «кровавом тоталитарном режиме».

Должно ли руководство России, равно и как ее большое и многонациональное общество, прислушаться к заявлениям Рамзана Кадырова и осудить политику, проводимую официальной властью Мьянмы на территории данного государства? Однозначно да, и дело здесь вовсе не в Рамзане Кадырове. Россия должна всемерно осуждать любой геноцид, развязанный по национальному, религиозному либо идеологическому признаку. Осуждать жестко, со всеми вытекающими из этого последствиями. Насилие может породить лишь насилие, и если мы вовремя не остановим любые проявления ксенофобии, рано или поздно этот мир утонет в крови. Сегодня мы должны реагировать на происходящее надлежащим образом, призывая, а иногда даже и понуждая стороны к мирному решению подобных конфликтов.

Любой геноцид, несмотря на то, какую идеологическую базу подводят под него его организаторы, должен быть осужден. Сегодня Россия выработала позицию по Холокосту и геноциду армян, произошедшему в 1915 году на территории Османской Империи. Нам еще предстоит выработать позицию по геноциду народов СССР в период 1941-1945 г.г., развязанному фашисткой Германией и ее союзниками. Придется вспомнить и о сотнях тысячах советских военнопленных, замученных в польских лагерях смерти в период с 1919 по 1921 годы, и добиться того, чтобы данное преступление было так же квалифицированно как геноцид. Мы не должны молчать о столь противоречивых событиях хотя бы из-за понимания того, что безнаказанность неизбежно порождает вседозволенность.

Алексей Зотьев

Источник: voicesevas.ru