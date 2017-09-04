Пользователи Интернета все чаще интересуются, насколько реальна Третья мировая война, а многие уже настолько уверены в том, что она будет, что хотят знать ее возможные сценарии.

Давайте об этом поговорим.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос — быть или не быть очередной Мировой войне — следует разобраться, а есть ли у Третьей мировой войны цель. Некая исключительно значимая цель, которую нельзя достичь никаким иным способом, кроме как развязыванием Третьей мировой войны по примеру двух предшествовавших. Затем надо задаться вопросом, а есть ли мощные, заинтересованные в Третьей мировой войне государства, способные развязать ее?

Есть ли у них «оружие победы», которое банально позволит им победить в этой войне. Готово ли их население принять в ней достаточно активное участие, имеются ли готовые подвигнуть его на это ставящие на войну правящие круги?

Ну а потом надо посмотреть, а можно ли вообще выиграть Третью мировую войну — даже если кто-то решится ее начать — в условиях существования сегодня в мире примерно равных по военной мощи стран, которые неизбежно окажутся в разных лагерях. При том, что потенциальные участники конфликта имеют совокупный ядерный потенциал и другое смертоносное оружие, способные уничтожить нашу планету десятки раз, сделать ее на сотни, тысячи лет вперед непригодной для жизни?

Ну и, наконец, стоит задать и последний вопрос: а найдутся ли имеющие достаточно власти желающие подготовить самоубийство человечества и самих себя?

Первая мировая война

Начнем с последнего. Прежде всего, следует понимать, что Мировая война никогда не возникает спонтанно. И она даже не является результатом возникновения войн, поводы для которых могут быть самыми разными, между несколькими странами и их союзниками. Это американская историк и писательница Барбара Такман в своей знаменитой книге «Августовские пушки» о начале Первой мировой войны пытается убедить нас, что Мировая война может начаться почти случайно.

Просто вдруг не легли карты в пасьянсе ведущих держав. Политики лелеяли старые страхи, фобии и обиды, не понимали до конца мотивов друг друга, запустили процессы, которые уже невозможно были остановить. Потом — ужаснулись, попробовали отступить, но оказались бессильны противостоять уже запущенному механизму мировой бойни. Никто в действительности не хотел Мировой войны — но она началась.

Перед нами типичная объективная видимость. Именно так представлялась эта ситуация современникам и многим участникам этой драмы, но не всем. Потому что правда заключается в том, что Первую мировую войну готовили долгие годы, и найти для нее повод не представляло труда. Не один, так другой.

Подготовку мировой бойни можно проследить со времен Крымской войны (1853–1856). Ее готовил англо-американский капитал, Великобритания, к которой на государственном уровне на рубеже веков подключились США. Для роли будущих злодеев в Европе и в Азии заботливо выращивались Германия и Япония.

Цель войны — уничтожить великие мировые империи, прежде всего Российскую и Германскую. Китайскую удалось уничтожить чуть раньше. Установить власть англо-американского капитала над миром можно было только на обломках великих империй. Для этого субсидировались и натаскивались революционеры, страны, будущие участники мировой бойни, растаскивались по противостоящим коалициям.



Первая мировая война была подготовлена англо-саксонским капиталом для обретения безграничной власти над миром. Фото:www.globallookpress.com

Следует признать, что во многом этот план удался, но не до конца.

США, занявшие место уничтоженной предательством «союзников» и революцией России в концерте мировых держав, не получили того, чего хотели. Американцы не смогли продиктовать обескровленной Европе свои условия и создать уже тогда Pax Americana.

Англия избавилась одним махом от двух конкурентов: сегодняшнего дня — Германии, и завтрашнего — России. Но надорвалась в ходе оказавшегося более кровавым и суровым, чем ожидалась, глобального конфликта.

Франция, получив Эльзас и Лотарингию, объявила себя «победителем», но чудовищные потери в ходе войны избавили ее от претензий на великодержавность и стали причиной скорого фиаско. Как прав был маршал Фош: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». После него французы уже решили не воевать, а просто сдались немцам в 1940 году.

Вторая мировая война

Никто не достиг до конца своих целей в ходе Первой мировой войны, многие великие державы потерпели в ней крах и жаждали реванша. На этом сыграла та же страшно разбогатевшая на мировой бойне группа американских финансовых тузов, которые с начала 1920-ых годов начали готовить Вторую мировую войну.

И опять же и в Европе, и в Азии. Именно с этого времени они начали выращивать Гитлера и создавать условия для его прихода — через ряд искусственно созданных, доведших немцев до ручки экономических кризисов — к власти в Германии. Для этого они предоставили вместе с присоединившимися позднее к этому проекту на антисоветской основе британцами гитлеровской Германии гигантские финансовые ресурсы и технологии для ведения глобальной войны. Для этого американцы попустительствовали агрессии обиженной по итогам Первой мировой войны Японии в Китае. Чтобы в нужный момент потребовать от японцев вернуть все, чтобы они решились воевать и приступили к захвату британских, голландских и французских колоний в Азии.

В Вашингтоне знали, что колониальные державы в Азии держатся на «престиже белого человека». Его и были призваны ликвидировать японцы, чтобы расчистить путь для США хозяйничать затем в Азии после войны. СССР тоже был использован по полной программе в очередной англо-саксонской интриге. Экономические успехи сталинской России были обеспечены не только рабским трудом миллионов и мозгами народа, но и предоставлением новейших американских технологий и инвестиций.

Свыше половины тяжелой промышленности СССР построили американцы, в том числе гигантские «тракторные», а на самом деле танковые заводы. В Вашингтоне прекрасно знали, что в Москве лелеют планы мировой революции, что военизированная экономика страны создается именно для войны, чтобы нести на штыках коммунизм остальному миру. Именно это и требовалось. Так как подготавливаемая мировая бойня, в которую не имевшие толком армии США могли вмешаться в качестве решающей силы (предварительно обогатившись на ней), только на заключительном этапе, была бы обеспечена со всех сторон.



Вторая мировая война имела тех же самых заказчиков, только главную роль уже играли не британцы, а американцы, поэтому ее целью было установление Pax Americana. Фото:www.globallookpress.com

Президент США Франклин Рузвельт был уверен, что СССР, миллионы граждан которого перестали быть рабами системы, раскрепостившись в ходе войны, и которые увидели мир, не долго просуществует, что либо вскоре развалится, либо советская номенклатура — во имя личного блага — сама все сдаст американцам, как при Горбачеве. В сроках он ошибся, в конечном результате — нет.

Зачем готовить Мировую войну, если эффективней другая тактика?

О подготовке двух мировых войн можно говорить до бесконечности. Имеется масса фактов того, что их именно готовили, методично и упорно. И делалось этому потому, что была цель, которая казалась достижимой, потому что были средства ее достижения. Но также потому, что мало кто догадывался, что такое возможно. Поэтому это и получалось. Но опять же получалось все-таки все наперекосяк.

Вторая мировая война тоже полностью не достигла целей, которые ставили перед собой ее организаторы. Мирового господства у них не получилось.

Ядерное оружие уравняло всех, у кого оно появилось. Во имя получения сверхприбыли западный, прежде всего, американский капитал инициировал процессы глобализации, от которой стали страдать, прежде всего, доселе передовые в экономическом отношении страны мира, те же США и Европа, и чем дальше, тем больше.

Супербогачи разных национальностей, напротив, обнаружили, что их экономические и финансовые интересы достижимы поверх национальных барьеров. Вспомнили и о древней мудрости. Как заметил еще в VI веке до Рождества Христова китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы: «Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь». Так пала победившая Гитлера Советская армия, преданная, без единого выстрела.

Иная эпоха, иные подходы

То, что мы видим сейчас в мире, — это торжество интернационала сверхбогачей. Они добиваются своих целей без всякой войны старого типа. Например, в интересах «оптимизации» расходов уничтожают «золотой миллиард» — привилегированный средний класс западных стран, который активно и сознательно разбавляется мигрантами, в том числе и с целью дальнейшего снижения жизненного уровня. Европейцев и американцев даже вынуждают каяться за «расизм», чтобы прикрыть истинные цели происходящего.

Таким образом, задача организовать Третья мировую войну, как мы ее понимаем, перед сильными мира сего теперь не стоит.

Свою глобальную Вавилонскую башню либерально-полицейского типа они построят и без войны. Тем более, что неамериканские и неевропейские представители глобальной элиты видят, что все будет по честному — у бывших хозяев мира не будет никаких преимуществ, все будет измеряться только весом кошелька.



Организаторы двух мировых войн мирным путем уже практически добились глобальной власти, теперь им не нужны мировые войны. Фото: Gil C / Shutterstock.com

«Оружие победы» — это теперь всеобщее оглупление и оскотинивание масс, фейковые новости, тотальный контроль спецслужб. Сегодня, когда у все более похожих друг на друга, управляемых все чаще взаимоперетекающими элитами ведущих держав мира имеются бескрайние ядерные арсеналы, оружие на новых физических принципах, глобальная война становится особенно бессмысленной.

Даже появление какого-то супероружия, способного вывести из строя противника, не станет поводом для начала новой мировой войны. Потому что у России и США, например, имеются системы «Мертвой руки» (в США — «Dead Hand», в России — «Периметр»), которые приведут в действие ракетно-ядерное оружие даже если умрет последний наводчик. Автоматически. В США «неприемлемым ущербом» считается гибель половины населения, и уничтожение двух третей экономики. «Мертвая рука» уничтожит все, и не один раз. Кому это нужно?

Таким образом, достижение мирового господства с помощью оружия теперь невозможно. Да и не нужно. Ведь к нему стремится, прежде всего, глобалистская элита, у которой, по сути, нет родины, которая снимает «пенки» со всего мира.

Локальные конфликты? Сколько угодно

Это, конечно, не исключает того, что на Земле будут возникать локальные конфликты, которые — в отличие от мировых войн — могут происходить более-менее спонтанно. Например, между КНДР и США, Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, даже с применением ядерного оружия. Но они не станут Третьей мировой войной. Борьба за энергетические и водные ресурсы, защита границ от массовой нелегальной миграции, пограничные конфликты тоже никогда не станут поводом для Мировой войны, если у значительной части глобальной элиты нет желания ее развязать. А его нет. Выстрел в Сараево был лишь поводом для Первой мировой войны. Если бы Гаврило Принцип промахнулся, им был стал другой, раз все уже было готово к мировой бойне.

Но все же…

Третью Мировую войну могут вызвать только Россия и США, если лишатся разума и атакуют друг друга. И хотя между двумя державами может возникать немало разногласий и противоречий, даже кризисов, один из которых зреет сейчас на Украине, вероятность самоубийственной ядерной войны между ними близка к нулю. Победитель и проигравший будет определен другим способом, более безопасным для экологии.

И в этой сфере, стоит признать, у американцев и тех глобальных сил, которые по-прежнему используют США в своих интересах, большие преимущества. За ними — поистине глобальный ресурс и колоссальный геополитический опыт. Однако ничего не предопределено, иначе этот мир давно бы погиб.

Прав, однако, и знаменитый военный теоретик Карл фон Клаузевиц: «Главная ошибка людей состоит в том, что бед сегодняшних они боятся больше, чем завтрашних…».

Что ж, поживем — увидим.

Латышев Сергей

«Царьград»

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