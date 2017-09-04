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Мясорубка школьного образования

12:50. 4 сентября 2017 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал:

Система среднего школьного образования служит не для получения знаний. В ней намеренно создают сложности обучения и портят здоровье детям.

Содержание:

0:00:00 – праздник 1 сентября – День знаний
0:00:57 – увеличение сроков школьного обучения
0:04:53 – почему ухудшаются учебники?
0:07:29 – проблема домашнего образования
0:08:56 – как нужно учить чтению
0:10:24 – ухудшение здоровья в школе
0:10:37 – замена парт на столы
0:13:14 – ухудшение зрения школьников
0:14:29 – совместное обучение мальчиков и девочек
0:15:31 – отсутствие творческого и образного мышления в образовании
0:16:25 – фрагментарность обучения
0:17:31 – главная задача школьного образования
0:19:16 – насколько человек использует свои способности

Источник: www.kramola.info

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