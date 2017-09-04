Goblin News 19: закрытие консульств в США, тюрьма за лайк во Франции и превращение Крыма в остров

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В этом выпуске:

00:06 хамская выходка Госдепа США в отношении российских дипломатов

01:54 арест Умара Джабраилова

03:08 окончательная победа над религиозными фанатиками во Франции

05:29 недоработка Свободного Человечества в методиках борьбы с Россией

12:28 скорбные последствия несоблюдения правил употребления алкоголя на кладбище

13:55 коварный замысел великих укров по изменению географии Крыма и Чёрного моря



1) Алексей Водовозов про алкоголь и здоровый образ жизни: https://youtu.be/IG_HSKhZEZk

2) Алексей Водовозов про алкоголь: https://youtu.be/OZphp65JN1A



Goblin News 18: пожар в Ростове, арест Серебренникова и ракета Ким Чен Ына над Японией: https://youtu.be/d7dkrbmq4eg



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



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Источник: www.youtube.com