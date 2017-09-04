Goblin News 19: закрытие консульств в США, тюрьма за лайк во Франции и превращение Крыма в остров
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В этом выпуске:
00:06 хамская выходка Госдепа США в отношении российских дипломатов
01:54 арест Умара Джабраилова
03:08 окончательная победа над религиозными фанатиками во Франции
05:29 недоработка Свободного Человечества в методиках борьбы с Россией
12:28 скорбные последствия несоблюдения правил употребления алкоголя на кладбище
13:55 коварный замысел великих укров по изменению географии Крыма и Чёрного моря
1) Алексей Водовозов про алкоголь и здоровый образ жизни: https://youtu.be/IG_HSKhZEZk
2) Алексей Водовозов про алкоголь: https://youtu.be/OZphp65JN1A
Goblin News 18: пожар в Ростове, арест Серебренникова и ракета Ким Чен Ына над Японией: https://youtu.be/d7dkrbmq4eg
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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Источник: www.youtube.com