Антименеджмент. Организации будущего. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Как построить организацию будущего?

Современные программы подготовки управленческих кадров в нашей стране уже давно не дают качественных результатов, поскольку построены на копировании западных методик второй половины ХХ века (многие из которых признаны устаревшими даже на родине). Но Россия — это не Запад, и не Восток, Россия — это Север. И поэтому чистое копирование внешнего опыта управления для нас неуместно.

Автор книги «Антименеджмент» Андрей Иванов пришёл к выводу, что в основе наших русских управленческих подходов лежит так называемый северный тип мышления руководителей. Другими исконными особенностями построения результативных государственных и частных систем (кстати, с успехом применявшихся в СССР в послевоенные годы) являются артельно-общинный способ ведения хозяйственной деятельности и культура триалога в принятии решений. В качестве комплексного решения автор предлагает новый тип предприятий будущего — лазоревые организации северного типа.

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