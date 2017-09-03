Я доверяю центральным телеканалам

Что касается достоверности информации, насколько я могу судить, на основных российских телевизионных каналах с этим всё в порядке. То есть ошибаться они конечно могут, как было например в 2014 году, когда пустили в эфир без проверки рассказ какой-то беженки с территории оккупированный киевскими террористами. И она рассказала, что там распяли мальчика на доске объявлений. Её рассказ не подтвердился и буквально уже в следующем выпуске новостей сообщили, что он не подтвердился. Но скажем те кто критикует российские СМИ до сих пор говорят об этом самом распятом мальчике. Говорят потому что других примеров недостоверности с тех пор так и смогли найти. Поэтому новостям с основных российских телеканалов, как правило можно доверять.

Что касается перекрёстных проверок то естественно, хотя у меня и весит непосредственно на рабочем месте телевизор, где я постоянно переключаю с одних новостей на другие, но на том же рабочем месте стоит компьютер и в браузере постоянно открыты новостные сайты не российские. Сейчас уже не припомню. Ну скажем сайт Медуза я читаю в основном в порядке развлечения, а не получения информации.

Интернет действительно хорош тем, что в нём практически любую новость тут же обсасывают со всех сторон. Но дело не только в фактах. Дело ещё и в теории. Как показал ещё Альберт Германович Айнштайн: только теория определяет, что именно вы наблюдаете. В том смысле, что большую часть экспериментов можно объяснить множеством разных способов и действительно именно от теории зависит, что вы из этих наблюдений и экспериментов вынесете. Как скажем одни и те же перемещения планет по звёздному небу можно объяснить и вращением всех этих планет вокруг Земли и их вращением вокруг Солнца. Просто второе объяснение оказалось не только технически точнее, но и проще и понятнее.

Так вот именно та политическая теория, которой я придерживаюсь позволяет мне навскидку быстро оценивать поступающую информацию, оценивать её достоверность. И в подробной проверке нуждается сравнительно немногое. Ну и судя потому, что меня уже много лет публикуют и потому что большая часть моих прогнозов оправдывается, та теория которой я руководствуюсь по видимому достаточно достоверна. И смею вас заверить до тех пор пока вы не выберете какую-то теорию и не будете на неё опираться при просмотре новостей вас будет кидать из стороны в сторону.

Есть такая старинная шутка: тот кто лечится по справочникам умрёт от опечатки. Спрашивается, почему профессиональные врачи не страдают от опечаток в справочниках? А именно потому, что они обучены теории позволяющей эти опечатки замечать и оценивать. Вы можете даже для начала принять какую-то явно неверную теорию. Это довольно скоро выяснится. Потому что новости, которые вы по этой теории сочтёте достоверными будут очень скоро опровергаться. Выводы, которые вы будете делать по этой теории, будут явным образом расходится с жизнью. И поэтому вы довольно быстро обнаружите, что эта теория не работает и перейдёте на какую-нибудь другую.

Если же вы будете пытаться отсеивать достоверные и недостоверные факты не опираясь ни на какую теорию, то с тем же успехом можно подбрасывать монетку.

Источник: vassermans.ru