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Волкер прав – на Донбассе действительно есть наши войска!

07:50. 3 сентября 2017 Просмотров - 1,120 6 коммент. Опубликовал:

Недавно и мы, россияне, и весь цивилизованный мир,  узнали новость, долгожданную для нынешних властей  бывшей Украины.  

А именно – “железобетонные” доказательства  присутствия регулярных российских войск на Донбассе!

А ведь эти доказательства “ни власти бывшей Украины, ни их западные кураторы не могли предъявить миру почти 4 года!?

Когда, вроде, даже начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории Украины нет регулярных частей российской армии”.  

И, вроде, “в интервью изданию РБК-Украина, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Тука признал, что на территории Донбасса отсутствуют российские войска”  

А ещё, раньше, этого как бы не смогли признать ни киевские суды, по периодическим запросам отдельных депутатов Верховной Рады, ни суд ООН..”

Как известно,  в противовес всему этому,  “спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил: 

- Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска.(2)..

То есть, ещё раз – не взирая на отсутствие  всяческих доказательств, на то, что уже почти 4 года   разведка ни бывшей Украины, ни западных стран, ни многочисленные журналисты, ни американские спутники и беспилотники не могли подтвердить это… 

Заявил Волкер, и точка!

И действительно – такому важному лицу, целому “спецпредставителю Госдепартамента США по Украине”, и не верить?! 

Это просто “моветон”!

Но… ведь если подумать – он абсолютно прав!   Волкер враг, но он говорит совершенно объективную вещь!  

Потому что  даже если эти войска состоят из вчерашних ополченцев, даже  если их танки, БТР, артиллерия и остальное оружие  захвачено у ВСУ –  на территории бывшей Украины они защищают русских, Русский мир, а, значит, и Россию.   

Значит - это наши, российские войска! 

И не столь важно, сколько их там.  

Мы ведь знаем  - даже один человек в нашей армии может  противостоять   куче солдат вражеских! 

Этого Бойца с пулеметом… зовут Бато Дашидоржиев, он бурят, во время войны с Грузией служил в разведроте 71-го мотострелкового полка.

Его фотография в 2008 году обошла все мировые СМИ, он один вышел против грузинской военной колонны и победил!

После разгрома Грузинской армии под Цхинвалом, её части отступали в Гори, но наткнулись на российский блокпост.

На фотографии видно, как солдат ВС РФ, коренастый и загорелый азиат, один, наперевес с ручным пулемётом, противостоит мотопехоте ВС Грузии. 

Офицеры колонны угрожали пулемётчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их, на что он их послал:”Идите на х…, б…ь”.

Затем с пулемётчиком пытались поговорить журналисты зарубежных СМИ, которые двигались с колонной, и на что получили такой же ответ.

В итоге колонна грузинского спецназа развернулась и двинулась туда, откуда приехала“.

А недавнее, когда  “16 спецназовцев из РФ сутки противостояли 300 боевикам Сирии”? (4)  

 Поэтому – ещё раз, если вдруг кто не понял…

Даже если это будет только несколько  человек, даже если они ни разу не служили  в регулярной армии, но  с оружием в руках, рискуя своей жизнью,  защищают русских  - это наши, российские войска!                                                  

                                                      *          *         *

                                                           Ссылки:

1. Неужели “всё пропало”, ВСУ доказали наличие новых российских танков на Донбассе!?

https://cont.ws/@kmochar-64/67…

2. Волкер: Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска. Интерес России дестабилизирует обстановку

http://gordonua.com/news/war/v…

3. Памяти Бойца

http://maxpark.com/community/8…

4. 16 спецназовцев из РФ сутки противостояли 300 боевикам Сирии

 https://zelv.ru/v-mire/47561-1...

Константин Мочар

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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6 коммент.»

  • 2418 1720
    Валерий 3 сентября 2017 в 10:22 Ссылка Пометить
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    Если так долго говорят, “что на Донбассе есть российские войска.”, то они там должны появиться. Но не испытывать же вечно терпение русских врагов.

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  • 21 13
    Valeri 3 сентября 2017 в 13:06 Ссылка Пометить
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    Укроп – хорошая приправа для борща.

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  • 48 -30
    AskarAskar 3 сентября 2017 в 19:35 Ссылка Пометить
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    На этого бурята просто анти лома Азията Казака не оказалос

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  • 48 -30
    AskarAskar 3 сентября 2017 в 19:43 Ссылка Пометить
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    От 500 партизан руские сбжали за 2 часа из города Пальмиры

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  • 311 -185
    синтез 3 сентября 2017 в 20:55 Ссылка Пометить
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    Автор в сговоре с кремлевской верхушкой. Попахивает уголовщиной – докажите. Это же где честь, мораль и право потеряно? Одно блюзнирство. РФ войска есть. Спросите у Васильевой и пескова о количестве погибших. Спросите у родителей погибших – они вам скажут. Через время ихтамнеты засветятся как и ранее в фильме “возвращение Крыма”, самим фюрером.Снова вопрос – о переданных пленных, заблудившихся позабыли? Волкер знает – разведка работает прекрасно. Через менее уже чем 180 дней у многих глаза откроются.

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