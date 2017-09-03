Волкер прав – на Донбассе действительно есть наши войска!
Недавно и мы, россияне, и весь цивилизованный мир, узнали новость, долгожданную для нынешних властей бывшей Украины.
А именно – “железобетонные” доказательства присутствия регулярных российских войск на Донбассе!
А ведь эти доказательства “ни власти бывшей Украины, ни их западные кураторы не могли предъявить миру почти 4 года!?
Когда, вроде, даже “начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории Украины нет регулярных частей российской армии”.
И, вроде, “в интервью изданию РБК-Украина, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Тука признал, что на территории Донбасса отсутствуют российские войска”
А ещё, раньше, этого как бы не смогли признать ни киевские суды, по периодическим запросам отдельных депутатов Верховной Рады, ни суд ООН..”
…Как известно, в противовес всему этому, “спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил:
- Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска.(2)..
То есть, ещё раз – не взирая на отсутствие всяческих доказательств, на то, что уже почти 4 года разведка ни бывшей Украины, ни западных стран, ни многочисленные журналисты, ни американские спутники и беспилотники не могли подтвердить это…
Заявил Волкер, и точка!
И действительно – такому важному лицу, целому “спецпредставителю Госдепартамента США по Украине”, и не верить?!
Это просто “моветон”!
Но… ведь если подумать – он абсолютно прав! Волкер враг, но он говорит совершенно объективную вещь!
Потому что даже если эти войска состоят из вчерашних ополченцев, даже если их танки, БТР, артиллерия и остальное оружие захвачено у ВСУ – на территории бывшей Украины они защищают русских, Русский мир, а, значит, и Россию.
Значит - это наши, российские войска!
И не столь важно, сколько их там.
Мы ведь знаем - даже один человек в нашей армии может противостоять куче солдат вражеских!
“Этого Бойца с пулеметом… зовут Бато Дашидоржиев, он бурят, во время войны с Грузией служил в разведроте 71-го мотострелкового полка.
Его фотография в 2008 году обошла все мировые СМИ, он один вышел против грузинской военной колонны и победил!
После разгрома Грузинской армии под Цхинвалом, её части отступали в Гори, но наткнулись на российский блокпост.
На фотографии видно, как солдат ВС РФ, коренастый и загорелый азиат, один, наперевес с ручным пулемётом, противостоит мотопехоте ВС Грузии.
Офицеры колонны угрожали пулемётчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их, на что он их послал:”Идите на х…, б…ь”.
Затем с пулемётчиком пытались поговорить журналисты зарубежных СМИ, которые двигались с колонной, и на что получили такой же ответ.
В итоге колонна грузинского спецназа развернулась и двинулась туда, откуда приехала“.
А недавнее, когда “16 спецназовцев из РФ сутки противостояли 300 боевикам Сирии”? (4)
Поэтому – ещё раз, если вдруг кто не понял…
Даже если это будет только несколько человек, даже если они ни разу не служили в регулярной армии, но с оружием в руках, рискуя своей жизнью, защищают русских - это наши, российские войска!
* * *
Ссылки:
1. Неужели “всё пропало”, ВСУ доказали наличие новых российских танков на Донбассе!?
https://cont.ws/@kmochar-64/67…
2. Волкер: Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска. Интерес России дестабилизирует обстановку
http://gordonua.com/news/war/v…
3. Памяти Бойца
http://maxpark.com/community/8…
4. 16 спецназовцев из РФ сутки противостояли 300 боевикам Сирии
https://zelv.ru/v-mire/47561-1...
Источник: voicesevas.ru
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Если так долго говорят, “что на Донбассе есть российские войска.”, то они там должны появиться. Но не испытывать же вечно терпение русских врагов.
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Автор в сговоре с кремлевской верхушкой. Попахивает уголовщиной – докажите. Это же где честь, мораль и право потеряно? Одно блюзнирство. РФ войска есть. Спросите у Васильевой и пескова о количестве погибших. Спросите у родителей погибших – они вам скажут. Через время ихтамнеты засветятся как и ранее в фильме “возвращение Крыма”, самим фюрером.Снова вопрос – о переданных пленных, заблудившихся позабыли? Волкер знает – разведка работает прекрасно. Через менее уже чем 180 дней у многих глаза откроются.