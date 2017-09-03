Волкер прав – на Донбассе действительно есть наши войска!

Недавно и мы, россияне, и весь цивилизованный мир, узнали новость, долгожданную для нынешних властей бывшей Украины.



А именно – “железобетонные” доказательства присутствия регулярных российских войск на Донбассе!

А ведь эти доказательства “ни власти бывшей Украины, ни их западные кураторы не могли предъявить миру почти 4 года!?

Когда, вроде, даже “начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории Украины нет регулярных частей российской армии”.

И, вроде, “в интервью изданию РБК-Украина, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Тука признал, что на территории Донбасса отсутствуют российские войска”

А ещё, раньше, этого как бы не смогли признать ни киевские суды, по периодическим запросам отдельных депутатов Верховной Рады, ни суд ООН..”

…Как известно, в противовес всему этому, “спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил:

- Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска.(2)..



То есть, ещё раз – не взирая на отсутствие всяческих доказательств, на то, что уже почти 4 года разведка ни бывшей Украины, ни западных стран, ни многочисленные журналисты, ни американские спутники и беспилотники не могли подтвердить это…



Заявил Волкер, и точка!



И действительно – такому важному лицу, целому “спецпредставителю Госдепартамента США по Украине”, и не верить?!

Это просто “моветон”!

Но… ведь если подумать – он абсолютно прав! Волкер враг, но он говорит совершенно объективную вещь!



Потому что даже если эти войска состоят из вчерашних ополченцев, даже если их танки, БТР, артиллерия и остальное оружие захвачено у ВСУ – на территории бывшей Украины они защищают русских, Русский мир, а, значит, и Россию.



Значит - это наши, российские войска!

И не столь важно, сколько их там.

Мы ведь знаем - даже один человек в нашей армии может противостоять куче солдат вражеских!

“Этого Бойца с пулеметом… зовут Бато Дашидоржиев, он бурят, во время войны с Грузией служил в разведроте 71-го мотострелкового полка.

Его фотография в 2008 году обошла все мировые СМИ, он один вышел против грузинской военной колонны и победил!

После разгрома Грузинской армии под Цхинвалом, её части отступали в Гори, но наткнулись на российский блокпост.



На фотографии видно, как солдат ВС РФ, коренастый и загорелый азиат, один, наперевес с ручным пулемётом, противостоит мотопехоте ВС Грузии.



Офицеры колонны угрожали пулемётчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их, на что он их послал:”Идите на х…, б…ь”.

Затем с пулемётчиком пытались поговорить журналисты зарубежных СМИ, которые двигались с колонной, и на что получили такой же ответ.

В итоге колонна грузинского спецназа развернулась и двинулась туда, откуда приехала“.

А недавнее, когда “16 спецназовцев из РФ сутки противостояли 300 боевикам Сирии”? (4)

Поэтому – ещё раз, если вдруг кто не понял…



Даже если это будет только несколько человек, даже если они ни разу не служили в регулярной армии, но с оружием в руках, рискуя своей жизнью, защищают русских - это наши, российские войска!

* * *

Ссылки:

1. Неужели “всё пропало”, ВСУ доказали наличие новых российских танков на Донбассе!?

https://cont.ws/@kmochar-64/67…

2. Волкер: Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска. Интерес России дестабилизирует обстановку

http://gordonua.com/news/war/v…

3. Памяти Бойца

http://maxpark.com/community/8…

4. 16 спецназовцев из РФ сутки противостояли 300 боевикам Сирии

https://zelv.ru/v-mire/47561-1...

Константин Мочар

Источник: voicesevas.ru