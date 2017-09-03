Теория управляемого хаоса и практика её применения

Как начать передел мира, если обыватель сытой Европы и США не просто не хочет, а даже не задумывается о необходимости новых колониальных завоеваний? Ответ очевиден. Нужно чтобы задумался… А сделать это лучше всего через страх. По сути именно обывательское мышление управляет демократическим государством. Пока обывателю спокойно и сыто, ничто не может сподвигнуть его оторвать задницу от дивана и поработать на интересы не касающиеся его лично.Поэяому обывателя нужно пугать или не кормить. Однако если не кормить, то недовольство будет направлено на текущую власть. А вот если пугать, то это внешний вызов. Значит нужно помочь власти. Надо сказать сытость западного общества настолько фундаментальна, что почти все ужасы (а это действительно ужасы), которые творятся наверное с начала 2000-х никак не раскачают западные сообщества на великое. Реакция даже если и острая продолжается недолго и быстро перебивается иными информповодами.Пока единственный ужас, который сработал как надо – это атака на нью-йоркские небоскребы 11 сентября 2001 года. Напомню, что именно эти события позволили ввести тоталитарные методы слежки в США и дали возможность для бесконтрольных действий США по всему миру. Можно долго спорить, действительно ли это была естественная атака Аль-Каиды или такая операция американских спецслужб, но фактом остаётся одно – Аль-Каида 100% является детищем спецслужб США. Это факт! Все остальное вторично.Причины 11 сентября покрыты мраком. Может это месть бывших агентов своим хозяевам, может действительно операция спецслужб, может т.н. джихад в итоге фактически не имевший продолжения в отношении США. Все может быть. Но 9/11 открыл поистине безграничные возможности для манипулирования населением США и обоснования своих действий перед всем миром.США эти возможности бесталанно профукали. Вместо пусть и цинично, но умной и взвешенной политики по переделу мира, началось то, что иначе как феерией идиотизма не назвать. И это в условиях полностью устраненной с мировой арены России и на то время далеко не столь могучего как сейчас Китая. Все попытки привести своих ставленников в государствах бывшего СССР и Ближнего Востока окончились пшиком. Т.е. проблемы конечно были созданы для геополитических противников США, но где выгода для США? Позорный лживый факап с биологическим оружием Саддама Хусейна, стая идиотов-марионеток во власти Грузии и Украины, отвратительная и лицемерная расправа с Каддафи и многое-многое другое вместо тяги к светочу Добра вызвали активное неприятие политики США буквально по всему миру.Очевидный интеллектуальный кризис властей США, публичные спикеры которых даже плохо разбираются в географии, несущие откровенную пургу, недостойную даже менеджера мыловаренной компании, усугублённый сменяемостью власти, довершил дело. Вновь прибывшие идиоты во власти США не могли даже понять, что делали предыдущие идиоты… Империя Добра стала разрушаться прямо на глазах. Доверие было потеряно не только в мире, но даже внутри самих США…. Что же делать?Идиоты обычно делают второй заход на грабли. Безусловно, люди от чего имени вещают такие персонажи, как Дженифер Псаки не удержались от испытанных приёмов. Делая серьёзные мордочки вещали про ужас-ужас и угрозу демократии. Из России никак Империю Зла сделать не получается. Путин вполне адекватен, приветлив и ироничен. На провокации не ведётся, а жёсткие меры России всякий раз оказываются не просто объективно оправданы, но и умело защищаются в медийном пространстве. Даже суперповод с т.н. аннексией Крыма не получилось выдать за опасную экспансию, ибо идиоты на Украине прочно стали ассоциироваться с отвратительным местечковым нацизмом, усугублённым развязыванием войны против собственных граждан.Китай тем временем занял прочное место в мировой экономике, да и ссориться всерьёз со страной, являющейся фабрикой мира с полуторамиллиардным населением и современной армией особо не хочется. Невыгодно для бизнеса. Да и вообще Китай такой какой-то сложный, что интеллектуально неразвитые американские власти толком даже не могут обосновать в чем же его опасность. А у России богатый бэкграунд:) Просто актуализируй маккартистские бредни про СССР и вперёд! Также можно опираться на труды доктора Геббельса. Копипасти и показывай высокие KPI деятельности, именно так сегодня работает офисный идиотизм в принятии решений государственного уровня. Это и происходит.Кто ещё может послужить угрозой миру? Так все остальные страны мелкие какие-то, либо и так уже на службе американских интересов. Заманчиво было бы 4 Рейх из Германии вырастить, но опасно, как показывает история. Огрести можно не по детски и с неясным результатом к тому же… Кто ещё? Австралия?мучают там своих кенгуру? Смешно. Канада хочет оттяпать территории США. Не хотят засранцы, да и слишком близко от США, даже врать про это не получится… Киргизия? Мелко. Украина? Не смешите мои бакенбарды… Там уже демократия победила. Последний диктатор Европы? Лукашенко. Ну не тянет на глобальную угрозу, да и тоже ушлый он, все как-то умудряется выкрутиться из обвинений… Ближневосточных диктаторов и так подзачистили, да и пробирки Колина Пауэлла надолго запомнятся. Ужасного диктатора Каддафи вообще жалко. Результат всех "добрых" вмешательств так прекрасен, что даже ненавистники тех правителей с тоской воспоминают спокойные времена.Что же делать-то? Ну тут видимо главный аналитик Президента США вновь прочитал таки книжку про Джеймса Бонда и вычитал там про глобальную террористическую организацию Спектр. Надо заметить, что просто так организация может существовать только в книжках. В реальности должно быть нечто, что даст толчок к её появлению. Небогатая фантазия нового Демиурга не нашла себе ничего оригинальнее, чем обратиться к рецептам холодной войны и самозаимствованиям. Аль-Каида же… Но их же вроде того… Грохнули при невыясненных обстоятельствах. Почему? Потому что избиратель так хотел:) Рановато как оказалось при таком кризисе жанра… Нет теперь уж той Аль-Каиды. Так появилось Исламское государство.Надо отдать должное, технологически все сделано на уровне. Это не какая-непонятная Аль-Каида, ассоциирующаяся добрым лицом Старика Хоттабыча. Нет, тут начали пугать сразу. Шоу с казнями на Ютюбе набирают миллионы просмотров. Это при том, что Ютюб за полчаса умудряется пресекать просмотр роликов по жалобам правообладателя. Тут удалял конечно, но чтобы и посмотреть успели и скачать кому надо… Нарочито театрализованные кровавые представления на хорошем кинематографическом уровне. Навевающий ужас музыкальный ряд, философские пустыни, оранжевые заложники и неумолимые в своей жестокости палачи. Многие кстати не уверены, убивали ли людей по-настоящему. Так то ведь даже не важно убили или нет. Главное чтобы поверили в реальность. Сначала не верили. Потому устыдившись поверили. Ну как-то некрасиво не верить кровавым шоу…Потом каждую банду, пришедшую на разрушенную американскими и европейскими бомбардировками стали называть не иначе как ИГИЛ. Угроза ужасающая… США легко бомбит целые страны и свергает законных правителей за подозрение в обладании пробирками, но с ИГИЛ никак ничего сделать не может. ИГИЛ вскоре отбрасывает из своего названия местечковое ИЛ и становится просто ИГ. Типа новое сетевое государство, шариатские какие-то бухгалтерии, полная неуязвимость и глобальный размах. Ну и жестокость конечно выходящая за рамки разумного. ИГ словно бы специально выставляет себя средоточием зла.Этого требует сюжет. Растят ведь новую угрозу миру. А угроза миру не может аппелировать к чему-то хорошему. Хотя опыт показывает что в истории нашей планеты не было даже настоящих жестоких и антигуманных государств, добровольно ставящих себя на сторону Зла. Даже Гитлер все-таки утверждал, что он хороший и обосновывал свою агрессию угрозой для своего народа и страны. Как в области внешней политики, так и в области внутренней.И это не случайность, это необходимо, чтобы обеспечить лояльность хотя бы своих граждан. Да, плохие врут, что они хорошие. Они от этого плохими быть не перестают, но те кто на их стороне имеют моральное оправдание, ибо такого количества психов, садистов и изуверов, чтобы завоевать мир не получится набрать. А за концепцией Зла идут только такие дегенераты. Да и воевать окружающим гораздо проще с жестокими садистами, чем с добрыми носителями других взглядов. В общем, сама по себе концепция обращения ко Злу, которая присутствует в ИГ с самого начала, есть признак искусственности этого образования.Попытки раскачать ситуацию и напугать западного обывателя, который должен дать второй карт-бланш (после 9/11) на новую сверхэкспансию США и их сателлитов продолжались долго. Но война и бедствия на Ближнем Востоке и Африке мало волнуют обывателя на Западе. Не чувствует он прямую и непосредственную угрозу. Пошел следующий виток. Раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.Нельзя сказать, что уровень бедствий на Ближнем Востоке, как-то кардинально увеличился за последние полгода. Он уже давно за гранью нормального уровня. Примерно с 2010 года, со всех этих арабских весен… Зато именно в 2015 кардинально увеличилось количество ближневосточных и африканских беженцев в Европу. Ни одна нормальная страна Евросоза добровольно не хочет брать этот балласт на себя. Дело даже не в опасности, а зачем вообще нужно пачками принимать каких-то голодранцев, при этом еще усиленно сгоняя их из мест обитания собственными бомбовыми ударами? Это просто глупо и нелогично. Но это происходит.Цель простая – накачать Европу критическим количеством чужаков. Пусть европейцы посмотрят к чему все идет. Под влиянием США европейские власти проводят беспрецедентную политику открытости к явно ненужному для Европы контингенту. Добрые, но глупые европейцы не поняли смысла и наоборот как-то приветливо встречают, беженцы что характерно тоже ведут себя в целом нормально, да и повода нет бузить – их кормят, дают кров, устраивают на работу.Ну чем еще можно пугать-то? Уж чем только не пугали… Ну вот в апреле 2015 года в Кении зверски убили 217 человек в христианской школе. Мораль, типа убивают уже христиан-то. Эге-гей! …Почти ноль эмоций. Никто не окрашивал свои юзерпики в кенийские цвета, новость быстро потерялась на фоне светских новостей о жизни голливудской тусовки.И тогда произошла Парижская Бойня. Она конечно ужасна, но ведь при желании-то в Европе можно было и покруче устроить. В Мюнхене вон беженцев такое количество, что Бавария уже подала в суд на федеральное правительство из-за избытка нахлынувших чужаков. Однако, на Октоберфесте никаких взрывов не было. Хотя там это было бы просто катастрофически ужасно. Огромная миллионная толпа, нетрезвая, ни одной рамки кстати на входе на Тирезиенвинс… пронести туда даже гранату легче легкого (особенно если не дрожишь жизнью), а после первого взрыва вся эта толпа сама доделает остальное. Затопчут больше, чем от взрыва пострадает. Но этого не было. Потому что это было бы совсем уж слишком. Там бы количество жертв было не сотни, а вполне возможно и десятки тысяч.Так почему ИГ не проводит по-настоящему эффективный, ужасающий теракт (не требующий даже особых расходов и технологически доступный для любой уличной банды, не говоря уже для якобы глобальной террористической организации), но устраивает стрельбу на улицах Парижа. Потому что больше 100-200 жертв не нужно. Меньше особенно не впечатлит. Погорюют все как с Шарли Эбдо, да забудут. Больше, жалко наверное… А сотня-две вполне в самый раз.Все теракты какие-то УПРАВЛЯЕМЫЕ. Попробовали так, не напугались. Ага, давай посильнее жахнем. Так что, европейцы сами виноваты, что в Париже произошла серия терактов. Надо было раньше напугаться. Теперь, надеюсь, напугаются. И дадут добро на все, что от них требуется. Меньше свободы себе, больше жестокости к окружающим. Бесконтрольные действия своих правительств. Комендантский час. Экспансия. Военные вторжения. Все это откроется, если европейцы будут напуганы. А США, поддержит, конечно своих вассалов. Единственное, что отличает сегодняшнюю стратегию США от стратегии предыдущих лет, что в этот раз они вообще все чужими руками решили сделать.Такой вот генезис. Единственное, что непонятно… Ради чего? И не приходит на ум, что в обстановке нового витка идиотизма цели нет. Есть процесс. Кому-то нужно обосновать увеличение расходов на шпионов, кому-то на оружие, кому-то хочется читать чужую переписку, кому-то не дает покоя глобальная политика, хотя способностей таковых не имеется. Стая идиотов делает игру, черпая вдохновение из голливудских блокбастеров. Мир платит за это жизнями людей.«Так Америка делает. Найдите повод спустить этих крошек с поводка, и я вам лично гарантирую, парни, враг никогда не выползет из своих пещер. Разрешите представить – Иерихон».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com