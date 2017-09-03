Сводки от ополчения Новороссии 03 сентября 2017

Киевские военные пытаются спровоцировать Народную милицию на открытие огня у Станицы Луганской, чтобы не дать осуществить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств в данном районе.

Об этом сегодня заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Украинская сторона игнорирует и всячески уклоняется от взятых на себя обязательств по отводу сил и средств в районе моста у Станицы Луганской. Для этого противник провоцирует наши подразделения на нарушение режима прекращения огня в данном районе», — сказал он.

Марочко добавил, что в последнее время наблюдается уменьшение количества обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, при этом число провокаций остается неизменным, а «в ряде районов противник активизировал деятельность снайперских групп».

«Народная милиция ЛНР готова к решению конфликта на Донбассе мирным путем. Мы не реагируем на провокации украинской стороны и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, что подтверждают в своих отчетах представители СММ ОБСЕ», — подчеркнул подполковник.

«В подразделениях Народной милиции на переднем крае продолжает работу группа контроля за соблюдением прекращения огня, сформированная из офицеров органов управления. Они подтверждают, что наши военнослужащие соблюдают «режим тишины», — отметил он.

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