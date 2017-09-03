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Сводки от ополчения Новороссии 03 сентября 2017

09:05. 3 сентября 2017 Просмотров - 876 Нет комментариев Опубликовал:

Житель Крутой Балки: два снаряда в хату ударило, контузило,чудом выжил

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Перемирие на них не влияет. Позавчера был двухсотый – военнослужащий ВС ДНР

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Опубликован приказ командующего ВС ДНР о прекращении огня в дни «школьного перемирия» (ДОКУМЕНТ)

Опубликован приказ командующего ВС ДНР о прекращении огня в дни «школьного перемирия» (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Командующий ВС ДНР 24 августа 2017 года отдал приказ об усилении контроля над соблюдением режима прекращения огня личным составом Вооружённых сил.

Текст данного приказа был передан «Русской Весне» представителями оперативного командования ДНР для публикации.

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ВСУ пытаются спровоцировать открытие огня у Станицы Луганской

ВСУ пытаются спровоцировать открытие огня у Станицы Луганской | Русская весна

Киевские военные пытаются спровоцировать Народную милицию на открытие огня у Станицы Луганской, чтобы не дать осуществить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств в данном районе.

Об этом сегодня заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Украинская сторона игнорирует и всячески уклоняется от взятых на себя обязательств по отводу сил и средств в районе моста у Станицы Луганской. Для этого противник провоцирует наши подразделения на нарушение режима прекращения огня в данном районе», — сказал он.

Марочко добавил, что в последнее время наблюдается уменьшение количества обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, при этом число провокаций остается неизменным, а «в ряде районов противник активизировал деятельность снайперских групп». 

«Народная милиция ЛНР готова к решению конфликта на Донбассе мирным путем. Мы не реагируем на провокации украинской стороны и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, что подтверждают в своих отчетах представители СММ ОБСЕ», — подчеркнул подполковник.

«В подразделениях Народной милиции на переднем крае продолжает работу группа контроля за соблюдением прекращения огня, сформированная из офицеров органов управления. Они подтверждают, что наши военнослужащие соблюдают «режим тишины», — отметил он.

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Третья годовщина освобождения Луганского аэропорта

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Количество нарушений «школьного перемирия» угрожающе растет – Басурин

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Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу

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Саур-Могила. Повторный рубеж

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Служу Республике. Луганский аэропорт-воспоминания. Выпуск от 03.09.2017

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Танки и тяжелые орудия: ВСУ нанесли удары по Безыменному на юге ДНР

Танки и тяжелые орудия: ВСУ нанесли удары по Безыменному на юге ДНР | Русская весна

Украинская армия открыла огонь по району размещения наблюдательного пункта Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное на юге Республики из танковых и артиллерийских орудий.

Об этом ДАН сообщил представитель ДНР в СЦКК.

«Около 07:20 сопредельная сторона открыла огонь по Безыменному уже из танков и артиллерии калибра 152 мм. Наблюдатели по-прежнему находятся в убежище», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром район наблюдательного пункта центра в Безыменном дважды попал в зону обстрела со стороны украинских военных. Огонь велся из минометов калибра 120 мм и гранатометов. Наблюдатели эвакуировались в убежище, пострадавших нет.

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ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО)

ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Пропагандистский интернет-ресурс Минобороны Украины опубликовал статью о «тревожном сигнале для Украины». ​В конце августа 2017 года на одном из каналов youtube было обнародовано видео с военным эшелоном Вооруженных сил России под названием: «Волгоград. Поезд с военной техникой».

Офицеры Центра информационно-психологических операций ССО ВСУ, которые и ведут сайт Informnapalm, провели детальный анализ вышеупомянутого видеоролика. Они сообщают, что ими было установлены следующие факты: железнодорожный состав состоял из 40 платформ и вагонов, он вёз 47 единиц военной техники, а также около 170 — 200 человек личного состава.

«Эшелон был заснят на окраинах Волгограда и двигался в западном направлении, к границе с Украиной. Подсчет техники и ее идентификация указывают на переброску российским командованием полноценного двухбатарейного дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» с дополнительным боекомплектом, средствами связи и обеспечения (полевые кухни и автономные электростанции)», — говорится в статье украинских военных пропагандистов. 

На видео ВСУшники идентифицировали следующую военную технику Вооруженных сил России:

Четыре пусковые установки 9П129, 4 транспортно-заряжающие машина 9Т218, 4 транспортные машины 9Т238, 4 технические машины 9В819-1, а также мобильные радиостанции Р-142БМ.

Офицеры «Сил информационно-психологических операций» ВСУ подчеркнули, что описываемые факты являются «тревожным сигналом для Украины»:

«Хотелось бы отметить, что отсутствие информации по учебным стрельбам с применением ОТРК «Точка-У» на учениях «Запад-2017», как и переброска полного дивизиона с дополнительными ракетами в направлении границы с Украиной от места постоянной дислокации и основного ракетного полигона Капустин Яр, являются очень тревожным сигналом для Украины», — такой итог подводят пропагандисты минобороны Украины в материале Informnapalm.

Подробнее в материале: Информационная война Украины против Беларуси: Часть 2 — еще раз об «ИнформНапалме», Романе Бурко, и других «волонтерах»

ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
ВСУ в тревоге: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион тактических ракет (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

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Армия с народом: Военные ДНР доставили гуманитарную помощь жителям Республики (ВИДЕО)

Армия с народом: Военные ДНР доставили гуманитарную помощь жителям Республики (ВИДЕО) | Русская весна

Вооруженные силы ДНР доставили гуманитарную помощь для жителей Горловки

В четверг, 31 августа 2017 года, при поддержке Вооруженных сил ДНР, в Горловку была доставлена гуманитарная помощь от волонтерской группы «Москва-Донбасс» и благотворительного фонда «Руспомощь». Руководитель группы — Романенко Елена, лично передала гуманитарную помощь, согласно заявок, которые были получены от администрации города Горловка.

Также, накануне 1 сентября Вооруженные силы ДНР совместно с фондом «Руспомощь» оказали помощь маленьким жителям Донбасса. Детям из малоимущих и нуждающихся семей, а также детям из семей переехавших в ДНР с временно подконтрольной Киеву части Донбасса, были вручены наборы первоклассника.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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