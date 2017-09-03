Российские добровольцы на сирийской войне: после Пальмиры Акербат…

Стратегически важный город Акербат в провинции Хама освобожден армией САР и отрядами добровольцев при активной поддержке российских ВКС. Последний оплот исламистов в центральной Сирии уничтожен. Продолжается наступление в направлении Дейр-эз-Зора. Территория, подконтрольная Дамаску, увеличена в четыре раза. Немаловажную роль в ликвидации террористов ИГ сыграли и российские добровольцы.

Дейр-эз-Зор остается последним укрепрайоном террористов из запрещенной организации ИГИЛ в Сирии. Его необходимо деблокировать и зачистить от боевиков: чем быстрее, тем лучше. Активные действия вступили в завершающую стадию. Еще немного и гражданская война будет закончена.

Существенный вклад в победу сирийских войск вносят добровольцы из России. Некоторые из них пожертвовали своей жизнью ради освобождения Сирии от террористов. В их числе и доброволец с Урала Александр Ягофаров, участвующий в боевой операции против боевиков ИГ.

Он подорвался в автомобиле на фугасе 11 августа 2017 года. В день, когда САА удалось освободить южные границы Сирии, вынудив исламистов бежать в Иорданию. Освобожденную территорию зачистили в течение недели в ходе наступления САА и союзных формирований. Успеха достигли благодаря объединению усилий кадровых военных и добровольцев, внесших свой вклад в борьбу против международного терроризма в Сирии.

Что движет российскими добровольцами, которые сделали трудный выбор: оставить родной дом и отправиться защищать людей на чужой земле? Привычка действовать, обостренное чувство справедливости и чувство долга. Это наша ментальность: защита слабого, сохранение баланса в мире, неприятие зла в любой его форме.

Война с террористами продолжается. Поэтому не смогли они безучастно наблюдать за тем, как активизировались экстремисты из террористических группировок ИГИЛ, Джебхат-ан-Нусра, «Тахрир-аш-Шам, Аль-Каиды и других. Только глупцы могут решить, что России ничего не угрожает. Террористы мимо не пройдут, планируя создать свой безумный Всемирный Халифат. Очередь дошла бы до всех стран, попавших в зону их интересов.

Теракты в России предотвращаются спецслужбами, но трагедии тоже случаются. Этой весной в петербургском метро в результате теракта погибли и были ранены пассажиры. А сколько угроз в адрес России, обещаний взять под контроль российский Кавказ, отомстить за потери в Сирии мы слышали от главарей ИГ и их приспешников? Нет, гадину нужно давить в ее гнезде.

Потому и отправляются российские добровольцы в Сирию. Уничтожая террористов, они защищают не только мирных сирийцев, но встают заслоном на пути проникновения экстремистов в Россию. Они защищают нашу свободу, мирную жизнь и покой. Мы должны уважать их нравственный выбор, проявленное ими мужество и самопожертвование в борьбе против терроризма. Они не кричат о своих заслугах, не требуют к себе повышенного внимания, а просто делают то, что считают важным. Это ли не героизм?

Герои сирийской войны, чьи имена нельзя забывать. Предавая память тех, кто погиб, сражаясь против нового зла – международного терроризма, мы предадим самих себя.