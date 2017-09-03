Путин не едет в Нью-Йорк: внешнеполитический курс РФ остается прежним…

Едва ли не главной политической речью президента РФ Владимира Путина после начала кризиса в отношениях между Россией и Западом из-за государственного переворота на Украине явилось его выступление в 2015 году на юбилейной семидесятой сессии Генеральной ассамблеи ООН....

Отсутствие Путина в Нью-Йорке является показательным

Там президент озвучил основные постулаты внешней политики России и обозначил коллективную цель мирового сообщества в виде борьбы с угрозой международного терроризма. И это не совпадение, что сразу после этого Москва с помощью ВКС РФ начала в Сирии полномасштабную контртеррористическую операцию.

Поэтому текущее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Путин не поедет на 72 сессию Генеральной ассамблеи ООН, носит знаковый характер и говорит нам о том, что, несмотря на все сложности, в российском внешнеполитическом курсе нет стратегических изменений.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что посещение Путиным в 2015 году Генассамблеи ООН было обусловлено не только сложившейся на тот момент ситуацией в рамках международной политики, но и значимостью этого события – ведь тогда праздновалась семидесятая годовщина с момента основания ООН.

«Это просто было символично, что страна, которая являлась победителем во Второй мировой войне и основателем ООН, была представлена на этом юбилее главой государства. При этом, в другие годовщины Путин обычно не ездил на празднования в Нью-Йорк, и это также вполне логичная политика», - констатирует Данюк....