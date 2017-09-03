Путин не едет в Нью-Йорк: внешнеполитический курс РФ остается прежним…
15:25. 3 сентября 2017 Просмотров - 462 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Едва ли не главной политической речью президента РФ Владимира Путина после начала кризиса в отношениях между Россией и Западом из-за государственного переворота на Украине явилось его выступление в 2015 году на юбилейной семидесятой сессии Генеральной ассамблеи ООН....
Отсутствие Путина в Нью-Йорке является показательным
Там президент озвучил основные постулаты внешней политики России и обозначил коллективную цель мирового сообщества в виде борьбы с угрозой международного терроризма. И это не совпадение, что сразу после этого Москва с помощью ВКС РФ начала в Сирии полномасштабную контртеррористическую операцию.
Поэтому текущее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Путин не поедет на 72 сессию Генеральной ассамблеи ООН, носит знаковый характер и говорит нам о том, что, несмотря на все сложности, в российском внешнеполитическом курсе нет стратегических изменений.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что посещение Путиным в 2015 году Генассамблеи ООН было обусловлено не только сложившейся на тот момент ситуацией в рамках международной политики, но и значимостью этого события – ведь тогда праздновалась семидесятая годовщина с момента основания ООН.
«Это просто было символично, что страна, которая являлась победителем во Второй мировой войне и основателем ООН, была представлена на этом юбилее главой государства. При этом, в другие годовщины Путин обычно не ездил на празднования в Нью-Йорк, и это также вполне логичная политика», - констатирует Данюк....
Визит президента РФ в Нью-Йорк – это всегда знаковое событие
Напомним, что Путин выступал на сессиях Генеральной ассамблеи ООН четыре раза – в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах. Кроме того, в 2009 году в качестве российского президента на трибуне Генассамблеи делал заявление Дмитрий Медведев.
И уже по этим фактам понятно, что все приезды Путина в Нью-Йорк были связаны с годовщинами этой организации, а также с важными изменениями в мировой политике. Например, в 2003 году случилось такое событие, как вторжение США в Ирак, которое было связано с обходом решения Совбеза ООН. Именно этим во многом объясняется изменение внешнеполитического курса Москвы на большую самостоятельность от коллективного Запада.
Если брать 2009 год и выступление президента Медведева, то оно в качестве своей причины имело события, связанные с мировым финансовым кризисом, который больно ударил, как по всему миру, так и по экономике нашей страны.
«Поэтому тот факт, что российский президент не поехал на Генассамблею ООН говорит о том, что наша внешнеполитическая линия остается неизменной, а на мир мы смотрим точно под таким же углом, как это делали в 2015 году. Все это свидетельствует о стабильности внешней политики России и неизменности ее базовых принципов», - резюмирует Данюк....
Реформирование ООН не всегда отвечает интересам России
Примечательно, что вместе с приближающейся очередной годовщиной Генассамблеи ООН возобновились разговоры про то, что главную международную организацию необходимо реформировать по той причине, что она является продуктом крымско-потсдамской системы середины сороковых годов.
Такая точка зрения давно поднимается, причем многими участниками мирового сообщества, хотя больше всех о ней сегодня говорят в США и на Западе. Это обусловлено тем, что кризис 2014 года в отношениях России с коллективным Западом породил там недовольство тем обстоятельством, что Москва обладает правом вето в ООН и блокирует там все попытки западных государств продвинуть свою точку зрения, как по вопросу Украины, так и, прежде всего, по проблеме Сирии.
Именно этим и обусловлены западные претензии – не желание как-то увеличить эффективность работы ООН, а тем, чтобы ограничить в этой организации возможности для нашей страны.
«До недавнего времени мир был однополярным из-за одностороннего доминирования США, и именно это определяло все западные требования, но в настоящее время мир начал меняться и трансформироваться в сторону многополярности. В результате, мир становится полицентричным, и в рамках создания этих центров силы, безусловно, приходится учитывать и их интересы. Так что, в реформировании ООН есть и рациональные мотивы», - заключает Данюк....
Возможное реформирование ООН на сегодня не согласовано
В первую очередь новыми центрами силы становятся такие государства, как Индия, Япония и Германия, которые не представлены в качестве постоянных членов Совета безопасности. Это в настоящий момент только пять государств – Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
«При этом, некоторые государства на текущий момент имеют экономический и геополитический потенциал, чтобы войти в закрытый клуб постоянных членов Совбеза ООН, и этот вопрос действительно необходимо как-то обсуждать, а отнюдь не снижение полномочий стран, которые там уже присутствуют, поскольку именно такой тезис сегодня навязывается на Западе», - констатирует Данюк.
Кроме того, в рамках Совбеза ООН, как замечает Никита Сергеевич, существует прямое столкновение интересов между странами коллективного Запада во главе с США, а также России и Китая, хотя их двустороннее сотрудничество нельзя назвать таким плотным, как у американцев, британцев и французов, которые постоянно действуют в этой организации единым фронтом и продавливают там ранее согласованную позицию....
«Это, кстати говоря, является одним из аргументов в пользу того, что добавление новых членов не приведет ни к чему кроме большей анархии в рамках Совбеза ООН. Ведь в таком случае процесс выработки решений усложнится намного сильнее», - резюмирует Данюк.
В целом, позиция России в рамках ООН сегодня сводится к обеспечению того, чтобы в рамках современной мировой системы неукоснительно соблюдалось международное право и чтобы такие прецеденты, как в Сирии с вмешательством во внутренние дела других стран больше не повторялись.
Дмитрий Сикорский...
loading...
Сталин никогда не ездил за границу – в Потсдаме и Тегеране стояла советская армия. Поэтому и сделал страну.
Меньше надо по заграницам шастать. пётр 1 съездил – засунули в Бастилию. а в Россию вернулся неизвестный старик.