Правь, Явь, Навь как основа древнего православия

Тема “Велесовой книги”, мировоззренческих основ изложенных в ней, знаний мироустройства, которыми владели Старотцы-Рахманы, факты существования докирилличного алфавита, велесовицы, всегда волновали исследователей славянского прошлого. Волновала их и скрытая правда о Прави, Яви, Нави — основе древнего православия.

Дискуссия относительно понятий Правь, Явь, Навь довольно широко развернулась в 90-е годы XX века после публикации текстов «Велесовой книги» — древнеславянского трактата на деревянных дощечках, копии которого были найдены белогвардейским офицером Али (Александром) Изенбеком в помещичьей усадьбе села Великий Бурлук на Харьковщине, во время боевых действий в 1919 году.



Оставим в стороне спорную тему происхождения «Велесовой книги», а также оценку изложения в ней древнейших текстов, как и особенностей её копирования на деревянных дощечках, предназначеных для просвещения элиты древнеславянского Роського государства периода 9-10 вв. н. э.



Ибо предполагаем, что оригинал «Велесовой книги», скорее всего, гравировался на металлических пластинах и был надёжно спрятан Старотцами-Рахманами в древних подземельях Рахманский центров. На это намекают недавно обнародованные велесовичные сакральные тексты на металлических пластинах — семейные реликвии рахманских времён (http://sviatoiar.livejournal.com/1951.html ).



Вполне вероятно, что копий «Велесовой книги» на деревянных дощечках во времена Роського государства было изготовлено довольно много (не менее десятка). И что одна из таких копий была у Анны Ярославны, киевской княжны, с которой она и попала во Францию той поры.

Исследователи истории «Велесовой книги» убеждают нас, что именно эту копию, как и другие книги Анны, искали во французских монастырях российские дипломаты к концу наполеоновских войн. Сопровождая царские войска в составе немецко-австрийской коалиционной армии Шварценберга, они попали в оккупированный Париж в 1814 году, и действовали там достаточно активно.



Есть предположение, что часть дощечек «Велесовой книги» принадлежавших Анне (или их копий) увезли в Петербург, где после изучения таковых началось изготовление новых копий, в первую очередь для имперской знати, окрылённой «Историей…» Карамзина и интересовавшейся поиском русских истоков.



Поэтому «копирование» осуществлялось по имперски целенаправленно — с правками и внесением в текст многочисленных и «важных» дополнений.



Целью таких манипуляций стало умышленное «корректирование» давньороського изложения, «исправления» в нём мировоззрения росов, которое должно было получить особые черты, с элементами идеологии яхов, варягов, мосхов, угро-финнов, приспособлением рахманских велесовичных текстов к имперским и оккультным требованиям того времени (http://roksolan.jofo.me/1182611.html ).



В компилированной версии «Велесовой книги» появились упоминания о Триглаве (вместо Трояни и Тройцы), Перуне (вместо Поряня), Симаргле, Марe и других яховських (варяжских) «божествах», которые не имели прямого отношения к Светлому Ирию и Прави, к мировоззрению росов.



«Переписчики» перемежевали рахманские православные молитвы, обращенные к Творцу-Сварогу, к Прави, к Светлым Отцам, многочисленными вставками прославляющими темных богов и божков (существ антимира), с которыми православие всегда боролось.



Так появилась масонская версия «Велесовой книги» в копиях «под старину», привлекательная для увлечённых оккультизмом дворянских кругов.



Очевидно, что одна из таких «копий», через несколько десятилетий, осела на Слобожанщине, где и попала в руки Али Изенбека, начав своё детективное путешествие по Европе и миру…

Однако нас интересует не этот детектив и трактовки правленых текстов. Нас интересует вычленение оригинального роського текста «Велесовой книги».



По этому возникает важный вопрос.



Как в найденых компилятах увидеть правдивый, оригинальный, роський, древнеправославный текст? Как изьять вставки и правки? Как освободить древние роськие, рахманские тексты от заведомо ложного, чуждого и привнесённого оккультистами и масонами по идеологическим мотивам?



Лучшим выходом стало бы ознакомление с оригинальными текстами «Велесовой книги» (уже говорилось, что такие, скорее всего, были гравированы на металлических пластинах). Однако оригинальные тексты книги ещё не найдены.



Вместе с тем, существуют другие велесовичные сакральные тексты, выполненные на металлических предметах славянской эпохи, по возрасту более древние чем тексты «Велесовой книги» от Анны Ярославны или найденные Изенбеком.



Публикация уникальных древних изображений уже позволила исследователям в целом предположить, какие тексты в «Велесовой книге» есть первичными, а что заведомо добавлено «переписчиками» 19 века.



Уже сформировалась позиция относительно велесовичной буквы «о», которая в период 15-16 веков, в византийской по происхождению кириллице, начала звучать как «оук» и «у», что принудило новые поколения славян в расширяющейся империи Романовых произносить древнее название государства Рось уже как Русь (http://sviatoiar.livejournal.com/1749.html ).



Стали более понятными правила сакрального Рахманского велесовичного письма, где каждой букве алфавита соответствует один-единственный, отдельный звук!



Также оказалось, что сакральные слова являются специфическими аббревиатурами или шифрограммами — набором сокращений из начальных букв каждого из слов наполненного глубоким мировоззренческим содержанием предложения.



О чём это говорит?



О том, что анализ фотографий семейных реликвий из Висло-Днепровского региона нужно продолжить. Ведь сакральным вещам на таких фото не менее 2,3 — 1,5 тысячи лет! А так как в интернете появились новые фото реликвий с древнеславянскими велесовичными надписями, то попробуем проанализировать и их.



На первом из новых фото видим сакральный роський артефакт на котором воспроизведено вселенское мироустройство.

На округлой металлической пластине методом гравирования изображено композицию из велесовичних букв и знаков, которые показывают структуру Ирия, православное понимание мироздания.



Видно, что Ирий (полевая часть Вселенной) иерархически состоит из трех главных частей — ПРАВИ, ЯВИ, НАВИ. На пластине они обозначены велесовичнимы буквами: сверху буква «П» — Правь; с одной стороны буква «Я» — Явь; с другой стороны буква «Н» — Навь.



Понятно, что иерархическая структура Ирия поддерживается в бытии высшей Вселенской силой — ОТЦОМ (Творцом-Сварогом). Его на пластине представляет велесовичная буква «О», наиболее значимая по размерам среди всех букв изображения и размещённая в центре.



Тут важно напомнить, что понятие СВАРОГ также аббревиатура. Его значение на роськом и украинском языках следующее – Святий Вишній Атман Рівням Отців Господніх (на русском — Святой Верховный Атман /Дух/ Уровням Отцов Господних).



Сложной аббревиатурой есть и понятие ГОСПОДЬ — ГОсподар Святим ПОлям Добрым (на русском — ХОзяин Святым ПОлям Добрым / Ь — знак множества).



Понятие Сварог и Господь, как синонимы слова Творец, в даном случае, более широко характеризуют вселенское значение Отца-Творца.



Но в центре пластины буква «О» не одна.



Во внутренней части буквы «О» видно букву «С» — символ Сына Творца. Символ представляет того из сыновей, которому даётся право защищать жизнь во Вселенной, на которого Отец больше всего полагается в своим главных начинаниях.



В верхней части буквы «О», между двумя линиями, видим и другой символ, напоминающий треугольник. Это велесовичная буква «Д» — символ Духа Святого, или того полевого (духовного) механизма, которым Отец оживляет Ирий и Вселенную. Дух Святой — это Жива и Мога, и все поля которыми обладает Отец-Творец-Сварог.



Равносторонний крест (на роськом и украинском – ХРЕСТ) размещённый внизу — это знак святости Ирия, светлая печать, которая подтверждает, что в мирозданческом плане так должно быть всегда!



Аналогичное изображение видим и на втором фото, где округлый предмет имеет в верху ушко для ремешка или цепочки.

Похоже на то, что перед нами обратная сторона какого-то важного сакрального атрибута, лицевой поверхности которого мы не видим. Возможно это Рахманский оберег или Рахманский знак духовной власти, на что указывает чрезвычайно тонкая и качественная гравировка на этой части предмета.



И как в первом случае, в центре круглой пластины видим символы Прави, Яви, Нави. Также в центральной части замечаем символическую композицию из букв О-С-Д (Отец-Сын-Дух Святой) и изображение равностороннего ХРЕСТа (по русски — креста) снизу.



Важно заметить, что по мнению исследователей, роськая аббревиатура ХРЕСТ (не путать с понятием Христ!) имеет несколько смысловых, понятийных расшифровок (не менее трёх), что является следствием её особой глубины и значимости.



Конкретика каждой расшифровки зависит от того, в каком контексте используется данное слово. В даном случае наиболее верное значение роськой и украинской расшифровки следующее: ХРЕСТ — Хто Рівнями Є Святості Творця (на русском — Кто Уровнями Есть Святости Творца).



Скорее всего это имя того Сына, которому поручено исполнять волю Отца (Творца-Сварога-Господа) на всей Земле в период Новых Времён.



Изображение подчеркивает главное в православном мировоззрении — Отец (Творец-Сварог-Господь) щедро одухотворяет Ирий (Правь, Явь, Навь), кормит его духовно (в энерго-полевом плане).



Именно Творец несёт жизнь в Мир, где проводником Его воли есть Сын (в велесовичном написании — СОІН), имя которого Хрест (Крест) Отца Господа, через которого в Мир Земли посылается Чистый Дух для духовного кормления явленных душ.



Такое утверждение подкрепляют и изображения с третьего фото, на котором видим три велесовичные, роськие, рахманские обереги различной формы, со знаками духовного кормления вселенской жизни: О-С-Д (Отец-Сын-Дух Святой).

В середине видим листообразной формы оберег, острым концом вниз, ушком кверху. На нём воспроизведена символика, которую ранее мы видели в центрах композиций на первом и втором фото. Присутствует на листообразном обереге и знак равностороннего хреста (креста).

С двух сторон от центрального изображения на фотографии видим округлые пластины с надписями О-С-Д (Отец-Сын-Дух Святой).



На них, в понятных для древних росов-славян символах, отображены механизмы вселенского начала, механизмы духовного кормления душ, выстроенные на законах Прави, Яви, Нави, и которые никто не может нарушить!



Но что означает понятие ЗАКОН?



ЗАКОН — это роськая, рахманская аббревиатура, смысл которой касается особого вселенского знания, свода правил, в соответствии с которым Творец осуществляет духовное кормление светлых душ, или КОНа – Кормления Отцом Небесным, которое требует от нас понимания механизма такового.



На роськом и украинском языке понятие ЗАКОН означает — ЗА (за правилами; в русском – следуя за, или в соответствии с правилами) Кормления Отцом Небесным.



То есть ЗАКОН — это понимание и выполнение правил жизни в Светлом Ирии, правил духовного кормления, правил Творца, правил КОНа.



Стоит также сказать, что символика О-С-Д (Отец-Сын-Дух Святой) не перечёркивает многоуровневую структуру Прави. Она не опровергает наличия в Светлом Ирии других небожителей, которые включены в сомн кола (круга) Творца и других кругов (по роськи — кіл) Светлого Ирия.



На то, что знание ЗАКОНА Творца было широко распространено во всём Роськом государстве, указывает следующее, четвертое опубликованное фото.

На нём видим верхнюю часть плащевой застёжки из белого металла, где просматриваються велесовичные знаки и буквы.



Слева видим самую важную для росов символику Светлого Ирия — буквы О-С-Д (Отец-Сын-Дух Святой), основу КОНа.



С права показан символ восьмиугольного хреста (креста), который является знаком одного из кіл (кругов) Отцов Светлого Ирия. О смысле таковых в следующих публикациях.



Так о чем же говорит символическое изображение на, казалось бы, бытовом предмете – на застежке?



О том, что перед нами вещь сакральная и, скорее всего принадлежавшая одному из Старотцов-Рахманов славяно-роських времен. Ибо благословление на ношение металлического предмета с такими знаками нужно было получить лишь от высших духовников государства Рось, возможно от Первого Отца Роськой Трояни.



Вместе с тем, древние роськие артефакты показывают и определенную общую системность применяемых символов и знаков в государстве Рось, общее их значение, как для самих хранителей высоких знаний (Старотцов-Рахманов, волхвов, священников), так и для роського народа, для всех славян Висло-Днепровского региона.



Наиболее обобщающим в этом плане есть изображение на пятом фото, где вокруг центральной композиции О-С-Д (Отец-Сын-Дух Святой) на округлой пластине с волнистым краем, содержащим 19 волн, размещена восьмиугольная звезда (символ следующего за уровнем Отца-Творца кола /круга/ Отцов), и велесовичная сакральная аббревиатурная надпись на роськом (и украинском): СВРГІЄОЦЬ — СВАРОГ І Є ОТЕЦЬ (на русском – СВАРОГ И ЕСТЬ ОТЕЦ, http://sviatoiar.livejournal.com/1351.html ).

Это еще раз подчеркивает главное в славянского мировоззрении: Ирий, состоящий из Прави, Яви, Нави, при всей сложности многоуровневого построения своих частей, обязан своим существованием (жизнью) энергиям Творца-Сварога, которые даются через систему духовного кормления (КОН), через Сына и Духа Святого, в соответствии с ЗАКОНами Прави, Яви, Нави.



Поэтому, стоит подытожить и сказать следующее:



1. У славянских предков тысячелетиями присутствовали глубокие знания мироустройства, знания механизмов управления Вселенной и законов духовно-полевого кормления всего явленного в Мир, в котором Творец (Отец-Сварог-Господь) источник, заботящийся о своём творении, о Вселенной, вместе со своим Сыном (Соіном) и Духом Святым, со всеми душами Светлого Ирия;



2. Росы-славяне хорошо знали — структура Ирия, вселенская структура, состоит из трех главных частей, Прави, Яви, Нави, каждая из которых играет важную роль во вселенском бытии, в процесе совершенствования человеческих душ и жизни во Вселенной, где важнейшим фактором является светлость человеческой души (через исполнение законов Прави, Яви, Нави), и которая в дальнейшем становится элементом Светлого Ирия, Прави, Неба, входя в систему управления Вселенной;



3. Старотцы-Рахманы и волхвы росов-славян хорошо знали и понимали те задачи, которые ставит Творец осуществляя управление Вселенной, Ирием, всей иерархией Прави, где задача поддержания жизни, опека над таковой, защита и очищение её от полевой грязи (от антимира — тёмного полевого вирусного образования ), есть обязанностью Хреста (не путать с Христом!), Сына Господнего, получившего от своего Отца (Творца-Сварога-Господа) право прощать и миловать.



Такой вывод подкрепляют и многочисленные находки славянских, древних роських, древних православных нательных крестиков (по роськи и украински – хрестиків) с Волыни, фото которых можно увидеть в интернете.



Такие крестики имеют одну интересную особенность — они помещены в КРУГ ЖИЗНИ (на роськом и украинском — КОЛО ЖИТТЯ), структурой которая вместе с равносторонним крестиком (хрестиком) показывает движение энергий кормления Творцом в естестве человека (которое состоит из четырех компонентов).



Но об этом тоже в другой публикации…

Росы-славяне хорошо знали и понимали не только структуру высшей части Ирия (Неба), иерархию кола (круга) самого Творца, но и глубокую и сложную структуру всего Ирия, включая уровни Прави, Яви, Нави.



Именно для высшего духовенства, Старотцов-Рахманов и волхвов, знаки на сакральных вещах напоминали об основах мироздания, омеханизмах духовного кормления Отцом-Творцом всего живого (КОНе), о правилах предоставлениях духовного кормления (ЗАКОНах Прави, Яви, Нави), о правдивом воспроизведении в символах всех энерго-полевых процессов вселенского управления.



Для чего?



Для предотвращения попыток «модернизации» законов Творца, умышленного искажения знаний структуры Ирия, упрощения или «дополнения» таковых не существующими элементами, принадлежащими к антимиру, заведомо враждебных к Творцу и Светлому Ирию и действующих в интересах антимира и его тёмных агресивных существ, полевой гадости.



Возможно пора понять духовное величие роських предков?





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По материалам из интернета

http://roksolan.jofo.me/1216389.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru