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Министр образования о главной задаче школы: это не обучение детей

08:54. 3 сентября 2017 Просмотров - 604 12 коммент. Опубликовал:

Главной задачей нашей школы, как выяснилось на Общероссийском родительском собрании 30 августа, является не обучение детей, а обеспечение «единого образовательного пространства как фактора национальной безопасности страны». Об этом в канун начала нового учебного года сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Все остальное, по ее словам, — детали. И среди них введение устной части ОГЭ по русскому языку для девятиклассников, реанимация школьных производственных комбинатов, восстановление медкарт учеников или резкое — до трех линеек по каждой параллели — сокращение учебников, допущенных в школу. О «деталях» и поговорим, ибо в них, как известно, и кроется сами знаете кто.

В новом учебном году реанимируется отдавшая было концы школьная медицина. Медкабинеты будет предоставлять школа, а медуслуги — профессиональные врачи и сестры. При этом для повышения эффективности работы медиков по месту учебы в образовательные организации вернут медицинские карты с диагнозами детей. Период их отмены, подсчитали чиновники, обернулся ростом смертности несовершеннолетних во время занятий физкультурой и спортом. Между тем школа, считают они, «должна знать о медицинских проблемах своих детей — например, аллергии. Раньше медкарты лежали в кабинетах и при необходимости служили основанием для освобождения от прививок или включения в группу здоровья. Правда, возможно, сейчас медкарта будет носить лишь заявительный характер».

Окончательно возвращаются и подзабытые с советских времен производственные комбинаты с обучением рабочим профессиям. «Сейчас мы жестко рассматриваем вопрос о профориентации школьников, — сообщила министр. — Школьные комбинаты необходимы!»

О том, что в этом году девятиклассники впервые сдадут устную часть ОГЭ по русскому языку, объявлялось давно. Однако теперь выяснилось, как именно будет проходить это итоговое испытание: ребятам предстоит прочитать отрывок текста, а затем побеседовать по нему с учителем, который и определит уровень понимания и умения грамотно высказать свои мысли.

Кое у кого, возможно, с непривычки с этим возникнут проблемы. А вот неумение выражать свои мысли на языках иностранных носит в российской школе тотальный характер, констатировала министр: «Мы учим иностранным языкам со 2-го класса, а дети на них не говорят! Нужно с этим срочно что-то делать, а то прямо беда! Преподавание иностранных языков в нашей школе нужно менять!»

Менять, притом в сторону резкого сокращения, будут и Федеральный перечень учебников, рекомендованных для школы. Сейчас в нем 1376 наименований, подсчитала Васильева. А должно остаться, по ее убеждению, «не больше трех линеек» на параллель, включая учебники базовый и углубленный. Изменится и принцип экспертизы школьных учебников: последнее слово отныне останется не за академиками РАН и РАО, а за чиновниками Минобрнауки. При этом особое внимание, пообещала Васильева, будет, в частности, обращаться на «засорение» представленных текстов иностранными словечками вроде «паркинг», «шопинг» а возможно, даже и «бизнес».

Не обошлось и без курьезов. Члены Общероссийского родительского собрания из Дагестана в прямом эфире пожаловались федеральному министру, что деньги на ремонт школы собирают с семей.

— Это совершенно недопустимо! — заявила Васильева. — Думаю, ваш министр образования уже набирает мой номер телефона! Средства выделены! А в какой части произошел сбой, мы выясним с ним, а то и с руководителем республики!

Как заволновался в этом месте телемоста с родителями дагестанский коллега Васильевой, можно лишь гадать. А вот родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья можно не волноваться. Коррекционные школы, несмотря на развитие системы инклюзивного образования, сохранятся в полном объеме, и ни одна из них не закроется, обещают в министерстве.

Источник: www.kramola.info

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12 коммент.»

  • 3 3
    Василий 3 сентября 2017 в 9:02 Ссылка Пометить
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    Да уж, образование ради создания условий для образования, дальше наверно будет образование ради создания видимости образования.

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  • 723 611
    sergej 3 сентября 2017 в 10:11 Ссылка Пометить
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    \ «Мы учим иностранным языкам со 2-го класса, а дети на них не говорят! Нужно с этим срочно что-то делать, а то прямо беда! \ зачем вообще изучать иностранный язык со 2-го класса , почему не с первого ? В какой стране собирается жить будущий выпускник школы ? Сколько государство тратит денег , на то что в жизни не пригодиться обычному человеку , но займет его время и силы .Если кто то хочет изучать иностранные языки – хорошо , но почему это должны делать все ?

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  • 89 71
    Valeriy Bondarik 3 сентября 2017 в 10:20 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Значит…Путин Прав,говоря про Образование…(Врубился – Молодец!)
    Ведь ТО,что ныне происходит с Образованием(именно так – с Большой
    буквы,т.к. Образование – ОСНОВА-Начало ВСЕГО жизненного цикла)в
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    ` ` ` ` `
    Неужто НЕ видите и НЕ понимаете…КОМУ ,,это,, НАДО…???…
    * Главная цель – Образование в России РАЗРУШИТЬ!
    * ************* в страну ВНЕДРИТЬ(к нему ПРИУЧИТЬ…)!
    * Вместо Образования – РАБОЛЕПИЕ “впарить”…
    > НО,чтобы РАБ был ПОСЛУШЕН…Ментальный “ОПИУМ”…РАСПРОСТРАНИТЬ!
    [этим Ментальным "ОПИУМОМ"=религией - страну оДУРИТЬ!!!]
    > ВСЁ ЭТО с успехом ныне в России и ПРОИСХОДИТ!РФ “с-ума-сходит”?
    “““““““““““““““““““““““
    А всем “ЭТИМ” правит-и-рулит…Т.Н.”единая-россия”,её ЧЛЕНЫ!
    Да – ИМЕННО этот ПОЛИТИЧЕСКИЙ-МОНСТР(ВРАГ РФ) – РАЗРУШАЕТ Россию!
    [но,как этот КЛАН,так и его ЧЛЕНЫ - умело ПРИКРЫВАЮТСЯ Путиным...]
    > Покуда во власти в РФ т.н.”ед-ро” – ВСЕ планы РФ – уйдут-в-ведро!
    > ХОТИТЕ в России Нормальную Жизнь ВЕРНУТЬ и Реставрировать?
    * Ну так СНАЧАЛА НУЖНО в России…ВРАЖЕСКОЕ “ед-ро” УТИЛИЗИРОВАТЬ!
    * От власти эту ВНУТРЕННЮЮ ЗАРАЗУ – ОТСТРАНИТЬ и…НАЧАТЬ нормально
    Жить!
    > ,,единую-россию,,- ВОН!ДОЛОЙ!ПРОЧЬ! Иначе…РАЗРУХА-ГОРЕ-НОЧЬ…!
    ““““““““““““““““““`
    Россия,РАДИ Своего Будущего,просто ОБЯЗАНА ВЕРНУТЬ,ся к…
    Советскому стилю Образования(на ВСЕХ уровнях)!Будущее России
    ЗАВИСИТ от ВОЗВРАТА Советской Системы Образования – Нашего СССР!!!
    ““““““““““““““““““““““““`
    Удачи Тебе – России!Образование = Развитие и Прогресс страны!
    *Образованные Люди – а НЕ “окормленные” религией – Стране НУЖНЫ!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 03-09-17.

    P.S. И…Пожалуйста – ВСЕ недовольные(и “верещащие”…) -
    попробуйте Аргументированно опровергнуть сказанное…”своё”…

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  • 1959 1872
    Леонид Петрович Плотников 3 сентября 2017 в 10:57 Ссылка Пометить
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    Пора бы и разобраться в разнице между ОБРАЗОВАНИЕМ и ПРОСВЕЩЕНИЕМ. Образование готовит нового члена общества с необходимым минимумом знаний и навыков для реализации способностей и талантов на пользу обществу. Просвещение же имеет задачу сделать из простого “сапиенса” полноценного человека. Человек должен обрести мировоззрение о Мироздании и месте человека в нем. А это много шире простого образования. Думаю, следующим этапом в развитии школы будет переход к ПРОСВЕЩЕНИЮ!

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    • 6736 3739
      Lada Леонид Петрович Плотников 3 сентября 2017 в 11:36 Ссылка Пометить
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      Для этого необходимо ВСЕМ,в т.ч. и министрам,научится РАЗЛИЧЕНИЮ и различать свет и тьму,человеков от людин,учителей от препо-давателей, ваяние образов от просветления и т.п. Но до этого ой как далеко!

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  • 1657 1313
    odinzar 3 сентября 2017 в 11:47 Ссылка Пометить
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    Кто бы сомневался. Упыри мудрого человека министром не назначат. Все они ходят “под палкой”, и что скажут им паразиты, то и будут делать. В том числе эта Васильева.

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    nikolay 3 сентября 2017 в 13:03 Ссылка Пометить
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    В РФ искусство тоже идет в ногу с образованием. Смотрите Технология провокации: Пиотровский – искусство как инструмент деградации общества.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=pxa0wfjpl9k

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  • 19533 6849
    Люся 3 сентября 2017 в 19:10 Ссылка Пометить
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    Изменения начались,но опять недовольны?Лишь бы побрюзжать?Обучение не главное в школе,совершенно верно,главное-формирование отношения к себе,людям,природе,всему,что нас окружает,взращивание человечности в ребёнке.

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      Волемир Люся 3 сентября 2017 в 19:47 Ссылка Пометить
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      https://www.youtube.com/watch?v=aaXHeVSrB4Q
      Твой министр работает на метрополию.
      Вместе со всем правительством!

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    • 6751 3742
      Lada Люся 3 сентября 2017 в 19:48 Ссылка Пометить
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      уж если говорить о человечности,то 1сентября Васильева обязана была посетить 1 школу(гимназию)…1 вуз…и любое отделение РАН и выступить перед каждой ступенью образования с постановкой целей на предстоящий год…осветить то новое,что ожидает учащихся на каждой ступени…поздравить их с началом очередного этапа обучения…не забыв при этом о родителях,как самых заинтересованных личностей в образовании своих детей…ГДЕ ЭТО??? И о какой человечности можно говорить,что люди на таких должностях выступают в роли простых РОБОТОВ?

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