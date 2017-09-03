Министр образования о главной задаче школы: это не обучение детей
Главной задачей нашей школы, как выяснилось на Общероссийском родительском собрании 30 августа, является не обучение детей, а обеспечение «единого образовательного пространства как фактора национальной безопасности страны». Об этом в канун начала нового учебного года сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Все остальное, по ее словам, — детали. И среди них введение устной части ОГЭ по русскому языку для девятиклассников, реанимация школьных производственных комбинатов, восстановление медкарт учеников или резкое — до трех линеек по каждой параллели — сокращение учебников, допущенных в школу. О «деталях» и поговорим, ибо в них, как известно, и кроется сами знаете кто.
В новом учебном году реанимируется отдавшая было концы школьная медицина. Медкабинеты будет предоставлять школа, а медуслуги — профессиональные врачи и сестры. При этом для повышения эффективности работы медиков по месту учебы в образовательные организации вернут медицинские карты с диагнозами детей. Период их отмены, подсчитали чиновники, обернулся ростом смертности несовершеннолетних во время занятий физкультурой и спортом. Между тем школа, считают они, «должна знать о медицинских проблемах своих детей — например, аллергии. Раньше медкарты лежали в кабинетах и при необходимости служили основанием для освобождения от прививок или включения в группу здоровья. Правда, возможно, сейчас медкарта будет носить лишь заявительный характер».
Окончательно возвращаются и подзабытые с советских времен производственные комбинаты с обучением рабочим профессиям. «Сейчас мы жестко рассматриваем вопрос о профориентации школьников, — сообщила министр. — Школьные комбинаты необходимы!»
О том, что в этом году девятиклассники впервые сдадут устную часть ОГЭ по русскому языку, объявлялось давно. Однако теперь выяснилось, как именно будет проходить это итоговое испытание: ребятам предстоит прочитать отрывок текста, а затем побеседовать по нему с учителем, который и определит уровень понимания и умения грамотно высказать свои мысли.
Кое у кого, возможно, с непривычки с этим возникнут проблемы. А вот неумение выражать свои мысли на языках иностранных носит в российской школе тотальный характер, констатировала министр: «Мы учим иностранным языкам со 2-го класса, а дети на них не говорят! Нужно с этим срочно что-то делать, а то прямо беда! Преподавание иностранных языков в нашей школе нужно менять!»
Менять, притом в сторону резкого сокращения, будут и Федеральный перечень учебников, рекомендованных для школы. Сейчас в нем 1376 наименований, подсчитала Васильева. А должно остаться, по ее убеждению, «не больше трех линеек» на параллель, включая учебники базовый и углубленный. Изменится и принцип экспертизы школьных учебников: последнее слово отныне останется не за академиками РАН и РАО, а за чиновниками Минобрнауки. При этом особое внимание, пообещала Васильева, будет, в частности, обращаться на «засорение» представленных текстов иностранными словечками вроде «паркинг», «шопинг» а возможно, даже и «бизнес».
Не обошлось и без курьезов. Члены Общероссийского родительского собрания из Дагестана в прямом эфире пожаловались федеральному министру, что деньги на ремонт школы собирают с семей.
— Это совершенно недопустимо! — заявила Васильева. — Думаю, ваш министр образования уже набирает мой номер телефона! Средства выделены! А в какой части произошел сбой, мы выясним с ним, а то и с руководителем республики!
Как заволновался в этом месте телемоста с родителями дагестанский коллега Васильевой, можно лишь гадать. А вот родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья можно не волноваться. Коррекционные школы, несмотря на развитие системы инклюзивного образования, сохранятся в полном объеме, и ни одна из них не закроется, обещают в министерстве.
Источник: www.kramola.info
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Да уж, образование ради создания условий для образования, дальше наверно будет образование ради создания видимости образования.
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\ «Мы учим иностранным языкам со 2-го класса, а дети на них не говорят! Нужно с этим срочно что-то делать, а то прямо беда! \ зачем вообще изучать иностранный язык со 2-го класса , почему не с первого ? В какой стране собирается жить будущий выпускник школы ? Сколько государство тратит денег , на то что в жизни не пригодиться обычному человеку , но займет его время и силы .Если кто то хочет изучать иностранные языки – хорошо , но почему это должны делать все ?
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Лариса Винникова: “Почему детям впаривают английский язык с раннего детства”…
https://www.youtube.com/watch?v=aaXHeVSrB4Q
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Значит…Путин Прав,говоря про Образование…(Врубился – Молодец!)
Ведь ТО,что ныне происходит с Образованием(именно так – с Большой
буквы,т.к. Образование – ОСНОВА-Начало ВСЕГО жизненного цикла)в
России(и на просторах СНГ = бывшего,Нашего,Разрушенного СССР)- ЭТО
целенаправленное “ЗАКЛАДЫВАНИЕ” ментальнОЙ “мины”…ПОД Будущее
стран,ы…Система НЫНЕШНЕГО т.н. “образования”(НЕ та – при СССР)-
ЭТО…ФОРМИРОВАНИЯ “дебильного”,тупопоКЛОНского “общества”,которое
ПЕРЕФОРМИРОВЫВАЕТСЯ в…ТУПУЮ-потребительскую-ТОЛПУ(“стадо”)!!!
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Неужто НЕ видите и НЕ понимаете…КОМУ ,,это,, НАДО…???…
* Главная цель – Образование в России РАЗРУШИТЬ!
* ************* в страну ВНЕДРИТЬ(к нему ПРИУЧИТЬ…)!
* Вместо Образования – РАБОЛЕПИЕ “впарить”…
> НО,чтобы РАБ был ПОСЛУШЕН…Ментальный “ОПИУМ”…РАСПРОСТРАНИТЬ!
[этим Ментальным "ОПИУМОМ"=религией - страну оДУРИТЬ!!!]
> ВСЁ ЭТО с успехом ныне в России и ПРОИСХОДИТ!РФ “с-ума-сходит”?
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А всем “ЭТИМ” правит-и-рулит…Т.Н.”единая-россия”,её ЧЛЕНЫ!
Да – ИМЕННО этот ПОЛИТИЧЕСКИЙ-МОНСТР(ВРАГ РФ) – РАЗРУШАЕТ Россию!
[но,как этот КЛАН,так и его ЧЛЕНЫ - умело ПРИКРЫВАЮТСЯ Путиным...]
> Покуда во власти в РФ т.н.”ед-ро” – ВСЕ планы РФ – уйдут-в-ведро!
> ХОТИТЕ в России Нормальную Жизнь ВЕРНУТЬ и Реставрировать?
* Ну так СНАЧАЛА НУЖНО в России…ВРАЖЕСКОЕ “ед-ро” УТИЛИЗИРОВАТЬ!
* От власти эту ВНУТРЕННЮЮ ЗАРАЗУ – ОТСТРАНИТЬ и…НАЧАТЬ нормально
Жить!
> ,,единую-россию,,- ВОН!ДОЛОЙ!ПРОЧЬ! Иначе…РАЗРУХА-ГОРЕ-НОЧЬ…!
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Россия,РАДИ Своего Будущего,просто ОБЯЗАНА ВЕРНУТЬ,ся к…
Советскому стилю Образования(на ВСЕХ уровнях)!Будущее России
ЗАВИСИТ от ВОЗВРАТА Советской Системы Образования – Нашего СССР!!!
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Удачи Тебе – России!Образование = Развитие и Прогресс страны!
*Образованные Люди – а НЕ “окормленные” религией – Стране НУЖНЫ!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 03-09-17.
P.S. И…Пожалуйста – ВСЕ недовольные(и “верещащие”…) -
попробуйте Аргументированно опровергнуть сказанное…”своё”…
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Пора бы и разобраться в разнице между ОБРАЗОВАНИЕМ и ПРОСВЕЩЕНИЕМ. Образование готовит нового члена общества с необходимым минимумом знаний и навыков для реализации способностей и талантов на пользу обществу. Просвещение же имеет задачу сделать из простого “сапиенса” полноценного человека. Человек должен обрести мировоззрение о Мироздании и месте человека в нем. А это много шире простого образования. Думаю, следующим этапом в развитии школы будет переход к ПРОСВЕЩЕНИЮ!
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Для этого необходимо ВСЕМ,в т.ч. и министрам,научится РАЗЛИЧЕНИЮ и различать свет и тьму,человеков от людин,учителей от препо-давателей, ваяние образов от просветления и т.п. Но до этого ой как далеко!
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Кто бы сомневался. Упыри мудрого человека министром не назначат. Все они ходят “под палкой”, и что скажут им паразиты, то и будут делать. В том числе эта Васильева.
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да и лицом явно не перегружена знаниями и образованием.
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В РФ искусство тоже идет в ногу с образованием. Смотрите Технология провокации: Пиотровский – искусство как инструмент деградации общества.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=pxa0wfjpl9k
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Изменения начались,но опять недовольны?Лишь бы побрюзжать?Обучение не главное в школе,совершенно верно,главное-формирование отношения к себе,людям,природе,всему,что нас окружает,взращивание человечности в ребёнке.
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https://www.youtube.com/watch?v=aaXHeVSrB4Q
Твой министр работает на метрополию.
Вместе со всем правительством!
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уж если говорить о человечности,то 1сентября Васильева обязана была посетить 1 школу(гимназию)…1 вуз…и любое отделение РАН и выступить перед каждой ступенью образования с постановкой целей на предстоящий год…осветить то новое,что ожидает учащихся на каждой ступени…поздравить их с началом очередного этапа обучения…не забыв при этом о родителях,как самых заинтересованных личностей в образовании своих детей…ГДЕ ЭТО??? И о какой человечности можно говорить,что люди на таких должностях выступают в роли простых РОБОТОВ?