Министр образования о главной задаче школы: это не обучение детей

Главной задачей нашей школы, как выяснилось на Общероссийском родительском собрании 30 августа, является не обучение детей, а обеспечение «единого образовательного пространства как фактора национальной безопасности страны». Об этом в канун начала нового учебного года сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Все остальное, по ее словам, — детали. И среди них введение устной части ОГЭ по русскому языку для девятиклассников, реанимация школьных производственных комбинатов, восстановление медкарт учеников или резкое — до трех линеек по каждой параллели — сокращение учебников, допущенных в школу. О «деталях» и поговорим, ибо в них, как известно, и кроется сами знаете кто.

В новом учебном году реанимируется отдавшая было концы школьная медицина. Медкабинеты будет предоставлять школа, а медуслуги — профессиональные врачи и сестры. При этом для повышения эффективности работы медиков по месту учебы в образовательные организации вернут медицинские карты с диагнозами детей. Период их отмены, подсчитали чиновники, обернулся ростом смертности несовершеннолетних во время занятий физкультурой и спортом. Между тем школа, считают они, «должна знать о медицинских проблемах своих детей — например, аллергии. Раньше медкарты лежали в кабинетах и при необходимости служили основанием для освобождения от прививок или включения в группу здоровья. Правда, возможно, сейчас медкарта будет носить лишь заявительный характер».

Окончательно возвращаются и подзабытые с советских времен производственные комбинаты с обучением рабочим профессиям. «Сейчас мы жестко рассматриваем вопрос о профориентации школьников, — сообщила министр. — Школьные комбинаты необходимы!»

О том, что в этом году девятиклассники впервые сдадут устную часть ОГЭ по русскому языку, объявлялось давно. Однако теперь выяснилось, как именно будет проходить это итоговое испытание: ребятам предстоит прочитать отрывок текста, а затем побеседовать по нему с учителем, который и определит уровень понимания и умения грамотно высказать свои мысли.

Кое у кого, возможно, с непривычки с этим возникнут проблемы. А вот неумение выражать свои мысли на языках иностранных носит в российской школе тотальный характер, констатировала министр: «Мы учим иностранным языкам со 2-го класса, а дети на них не говорят! Нужно с этим срочно что-то делать, а то прямо беда! Преподавание иностранных языков в нашей школе нужно менять!»

Менять, притом в сторону резкого сокращения, будут и Федеральный перечень учебников, рекомендованных для школы. Сейчас в нем 1376 наименований, подсчитала Васильева. А должно остаться, по ее убеждению, «не больше трех линеек» на параллель, включая учебники базовый и углубленный. Изменится и принцип экспертизы школьных учебников: последнее слово отныне останется не за академиками РАН и РАО, а за чиновниками Минобрнауки. При этом особое внимание, пообещала Васильева, будет, в частности, обращаться на «засорение» представленных текстов иностранными словечками вроде «паркинг», «шопинг» а возможно, даже и «бизнес».

Не обошлось и без курьезов. Члены Общероссийского родительского собрания из Дагестана в прямом эфире пожаловались федеральному министру, что деньги на ремонт школы собирают с семей.

— Это совершенно недопустимо! — заявила Васильева. — Думаю, ваш министр образования уже набирает мой номер телефона! Средства выделены! А в какой части произошел сбой, мы выясним с ним, а то и с руководителем республики!

Как заволновался в этом месте телемоста с родителями дагестанский коллега Васильевой, можно лишь гадать. А вот родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья можно не волноваться. Коррекционные школы, несмотря на развитие системы инклюзивного образования, сохранятся в полном объеме, и ни одна из них не закроется, обещают в министерстве.