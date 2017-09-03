Капитализм – мрачный тупик человечества. Эссе
Человечество пришло в тупик развития общества, личности по всем параметрам. Человек сведен капитализмом к трудовому животному.
Планете грозит уничтожение, как и самому человечеству.
Человечеству есть единственный выбор: фашизм с уничтожением 6 млрд. "лишних" людей или – коммунизм = сознательно организованная совместная братская жизнь всего человечества.
Единственный шанс – это уничтожение людоедской системы и переход на человеческую.
Капитализм – это Зазеркалье, маразм, бессмысленная, уничтожающая каждого человека система.
"Производи-потребляй-производи-потре
Тебя потребляют на работе – наемное рабство. После работы тебя потребляют как потребителя. Выйти из этого колеса невозможно – будешь выкинут системой на помойку. Ты потребляешь вещи, но и сам вещь. Тебя потребляют не только другие "люди", но и вещи. На каждом из нас стоит ценник. Выслужившая свое вещь выкидывается на помойку.
Если ты не работаешь, то меньше потребляешь. Ты уже не просто балласт, ты – враг системы, поскольку оторвался от нее (например, пенсионер). Поэтому пенсионер – настоящий экстремист и должен быть изолирован и как можно быстрее исчезнуть с этого "праздника" потребления.
Товарное производство-производство не для блага людей и блага Планеты, а для продажи, наживы – это то, что уничтожает Планету и человечество. Деньги здесь важнее не только отдельного человека, но и всего человечества и планеты Земля в целом.
Для наживы производят не только колбасу без мяса, одноразовые вещи, отвозят сотнями тысяч в лесополосу, режут детей на органы, но и развязывают войны, уносящие десятки миллионов жизней (выгодно!, все же для семьи стараются!)), ведут геноцид, поставили в планы уничтожение 6млрд., как "лишнего" населения на Планете. Планы уже выполняются.
Капитализм – это система, стоящая на уголовных принципах.
Капитализм – это система, в основе которой лежат принципы "делай деньги любым способом", "деньги не пахнут". Прибыль и нажива – главное, к чему вынужден стремиться каждый член этой системы. Неизбежно при таких принципах побеждают в ней и становятся во главе нее самые отъявленные уголовники, извращенцы и дегенераты-убийцы, воры, педерасты, педофилы и, просто, сумасшедшие.
Структура этого общества – зазеркалье и маразм: главными здесь оказываются не те, кто что-то производит, а посреднические структуры-паразиты: чиновники, банкиры, торговля, депутаты, охранка, "культура", профессиональные гоняльщики мяча, шайбы и другие "труженики" капитализма.
Капитализм – это уголовная система сверху донизу. Государство и его институты созданы крупными уголовниками(крупным "бизнесом" = банковской мафией и ТНК), служат этим крупным уголовникам. Законы принимают крупные уголовники, в интересах крупных уголовников, политику ведут в интересах ТНК и банковско-бандитской системы.
Честным людям в этой системе места нет. И все порядочное, совестливое в каждом человеке уничтожается этой системой: если ты ведешь себя здесь как человек, система тебя уничтожит.
Капитализм стал монополистическим = империализмом = властью суперкорпораций и банковской системы. То есть, пришел к фашизму = власти немногих над остальными, с подавлением всякой демократии и протестов.
Идеология либерализма (= идеология банковской мафии, ТНК и их обслуги)- есть идеология элиты, "успешных людей", является кастовым фашизмом, либерал-фашизмом. Фактически либерализм – это идеология уголовная, созданная уголовной системой.
Античеловеческая, шовинистическая, основой ставящей животную часть в человеке – неограниченные ничем чувственные наслаждения ("права человека"), кроме платежеспособных возможностей. "Можно все, что не запрещено законом". Искусство обхода законов – главное искусство уголовников. Да и законы пишут они. А разве законы помеха – сами себя судить что ли будут?
«Понятие «либерал-фашизм» должно прочно войти в политический лексикон. Пора, наконец, начинать формировать реальный, а не опереточный антифашистский фронт, сплотив самые разные политические силы для противостояния этой «чуме XXI-го века» и её проводникам вне и внутри России».
Либерал-фашизм – это капитализм в крайней античеловеческой стадии своего развития. Либерализм – это идеология кастового фашизма.
Самого страшного вида фашизма. Современное капиталистическое общество -это кастовое общество, состоящее из "элиты" = современных рабовладельцев или феодалов и рабов.
Пирамида этого общества, конечно, сложнее. Но суть ее – в рабовладельческой системе.Которую прячут за вывеской "демократия". У народов нет иного выхода, как в смене этой людоедской звериной системы на систему, где быть человеком – естественная потребность.
Где люди живут не в состоянии бесконечной войны друг против друга (гражданская война), а заняты обустройством общей жизни на Земле. Люди должны жить по-людски, как одна семья, а не бороться с друг другом всю жизнь за выживание.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Согласен с теми, кто считает, что миром правят идеи. Считается общепризнанным, что производчтво материальных ценностей есть основа нашей цивилизации. Эту теорию хорошо разработал известный Карл Маркс. Принято считать, что чем больше общество производит, тем выше оно в своем развитии. Но. как показала история, эта идея ведет общество к кризисам, войнам, и в конце-концов приведет нас к гибели. Мы сможем выжить, если изменим своё мировоззрение. Необходимо придти к мысли, что главным богаством следует считать не природные ресурсы или произведенные ценности, а самого человека с его талантами творца и созидателя. Главным делом должно стать ПРОСВЕЩЕНИЕ, а не производство!