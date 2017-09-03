Капитализм – мрачный тупик человечества. Эссе

Тебя потребляют на работе – наемное рабство. После работы тебя потребляют как потребителя. Выйти из этого колеса невозможно – будешь выкинут системой на помойку. Ты потребляешь вещи, но и сам вещь. Тебя потребляют не только другие "люди", но и вещи. На каждом из нас стоит ценник. Выслужившая свое вещь выкидывается на помойку.

Человечество пришло в тупик развития общества, личности по всем параметрам. Человек сведен капитализмом к трудовому животному. Планете грозит уничтожение, как и самому человечеству. Человечеству есть единственный выбор: фашизм с уничтожением 6 млрд. "лишних" людей или – коммунизм = сознательно организованная совместная братская жизнь всего человечества. Единственный шанс – это уничтожение людоедской системы и переход на человеческую.



Если ты не работаешь, то меньше потребляешь. Ты уже не просто балласт, ты – враг системы, поскольку оторвался от нее (например, пенсионер). Поэтому пенсионер – настоящий экстремист и должен быть изолирован и как можно быстрее исчезнуть с этого "праздника" потребления.

Товарное производство-производство не для блага людей и блага Планеты, а для продажи, наживы – это то, что уничтожает Планету и человечество. Деньги здесь важнее не только отдельного человека, но и всего человечества и планеты Земля в целом.



Для наживы производят не только колбасу без мяса, одноразовые вещи, отвозят сотнями тысяч в лесополосу, режут детей на органы, но и развязывают войны, уносящие десятки миллионов жизней (выгодно!, все же для семьи стараются!)), ведут геноцид, поставили в планы уничтожение 6млрд., как "лишнего" населения на Планете. Планы уже выполняются.

Капитализм – это система, стоящая на уголовных принципах.

Капитализм – это система, в основе которой лежат принципы "делай деньги любым способом", "деньги не пахнут". Прибыль и нажива – главное, к чему вынужден стремиться каждый член этой системы. Неизбежно при таких принципах побеждают в ней и становятся во главе нее самые отъявленные уголовники, извращенцы и дегенераты-убийцы, воры, педерасты, педофилы и, просто, сумасшедшие.



Структура этого общества – зазеркалье и маразм: главными здесь оказываются не те, кто что-то производит, а посреднические структуры-паразиты: чиновники, банкиры, торговля, депутаты, охранка, "культура", профессиональные гоняльщики мяча, шайбы и другие "труженики" капитализма.

Капитализм – это уголовная система сверху донизу. Государство и его институты созданы крупными уголовниками(крупным "бизнесом" = банковской мафией и ТНК), служат этим крупным уголовникам. Законы принимают крупные уголовники, в интересах крупных уголовников, политику ведут в интересах ТНК и банковско-бандитской системы.



Честным людям в этой системе места нет. И все порядочное, совестливое в каждом человеке уничтожается этой системой: если ты ведешь себя здесь как человек, система тебя уничтожит.

Капитализм стал монополистическим = империализмом = властью суперкорпораций и банковской системы. То есть, пришел к фашизму = власти немногих над остальными, с подавлением всякой демократии и протестов.

Идеология либерализма (= идеология банковской мафии, ТНК и их обслуги)- есть идеология элиты, "успешных людей", является кастовым фашизмом, либерал-фашизмом. Фактически либерализм – это идеология уголовная, созданная уголовной системой.



Античеловеческая, шовинистическая, основой ставящей животную часть в человеке – неограниченные ничем чувственные наслаждения ("права человека"), кроме платежеспособных возможностей. "Можно все, что не запрещено законом". Искусство обхода законов – главное искусство уголовников. Да и законы пишут они. А разве законы помеха – сами себя судить что ли будут?

«Понятие «либерал-фашизм» должно прочно войти в политический лексикон. Пора, наконец, начинать формировать реальный, а не опереточный антифашистский фронт, сплотив самые разные политические силы для противостояния этой «чуме XXI-го века» и её проводникам вне и внутри России».

Либерал-фашизм – это капитализм в крайней античеловеческой стадии своего развития. Либерализм – это идеология кастового фашизма.

Самого страшного вида фашизма. Современное капиталистическое общество -это кастовое общество, состоящее из "элиты" = современных рабовладельцев или феодалов и рабов.

Пирамида этого общества, конечно, сложнее. Но суть ее – в рабовладельческой системе.Которую прячут за вывеской "демократия". У народов нет иного выхода, как в смене этой людоедской звериной системы на систему, где быть человеком – естественная потребность.



Где люди живут не в состоянии бесконечной войны друг против друга (гражданская война), а заняты обустройством общей жизни на Земле. Люди должны жить по-людски, как одна семья, а не бороться с друг другом всю жизнь за выживание.





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