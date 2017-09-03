«Идёт рабочий класс»?

Тучи над нашей страной всё гуще, санкции - неуклоннее, а потому хочешь-не хочешь, а надо браться за работу. Новая индустриализация лет пять назад казалась патриотической фантазией, а теперь – ощущается как насущная необходимость. Кумир всех либералов Адам Смит верно сказал: народ, на имеющий развитой обрабатывающей промышленности, не может выиграть войну. Неприятно, но верно. Очевидно: нужны инженеры и рабочие. Про инженеров разговор отдельный, поговорим о рабочих. На сайте «Завтра» статья Л. Иванова «Современные дискуссии о подготовке квалифицированных рабочих».

Разговоры-то об этом ведутся не первый год. В законе 2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации», в статье 15, предусмотрена «поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области развития кадрового потенциала». Закон этот подлинно разговорный: он полностью исключает государство из сферы экономики; оно должно лишь поощрять и поддерживать. Так всегда поступают либералы, а также те, кто ничего не намерен делать по существу, но не желает в этом признаться. Ещё Ильф и Петров с присущим им остроумием показали, как вместо подметания улиц ведут бесконечную борьбу за чистоту. Так что надо осознать, что в области подготовки квалифицированных рабочих практически ничего систематического и целенаправленного не делается.

Что надо? Открыть ПТУ? Конечно. Без этого просто негде будет готовить кадры. Но открыть ПТУ – это полдела. Полное дело гораздо труднее.

Надо с хрустальной ясностью осознать: никто в эти ПТУ не пойдёт (массово, по крайней мере), если есть возможность отсидеть 11 классов, а дальше продлевать счастливое детство в вузах, где мест сегодня столько, сколько выпускников школ. Средний школяр всегда предпочтёт сидеть в «финансово-культурологическом университете», а не учиться чему-то трудному, обязывающему, требующему дисциплины. Это всё равно как предложить первокласснику на выбор: мести пол или глядеть мультик. Девять из десяти выберут мультик.

Отсюда простой вывод: все эти самоделочные вузы, имеющие целью только передержку молодняка и торговлю дипломами в рассрочку, надо просто закрыть. Чохом. Чтоб не отсвечивали. Они не бесполезны – они вредны. Сегодня даже в приличные технические вузы люди с лёгкостью поступают на бюджет со 175 баллами, а это - беспробудные троечники. А уж в самоделках отсиживаются студиозусы, которым вообще противопоказано высшее образование. Этому социальному разврату пора положить конец.

Большинство выпускников школ должно получать среднее специальное техническое образование. Это должно стать житейской нормой. Самые умные пускай учатся дальше – на инженеров, учёных. Но для начала – стань рабочим или техником.

Но первое, что надо сделать – прикрыть все эти эколого-филологические богадельни (или балаганы – кому как нравится). Молодёжь надо «вытолкнуть» в промышленность.

Перед Великой Отечественной войной так и сделали – вытолкнули. Железной рукой, наплевав на сентиментальные слюни. И страна выжила. Во многом, благодаря этой мере.

Об этом не любят вспоминать, но сделано было вот что. С 1 сентября 1940 г. ввели плату за учёбу в 8-10-м классах и дальше. За учебный год она была примерно равна месячной зарплате квалифицированного рабочего. При этом все могли пойти в ремесленные, фабрично-заводские и железнодорожные училища со сроком обучения от полугода до двух лет. Учеников фабрично-заводских училищ (их звали в народе «фабзайцами») государство брало на полное обеспечение: еда, одежда, общага. «Фабзайцы» считались мобилизованными, они не могли по желанию уйти с места учёбы, обязаны были отработать несколько лет на производстве. Колхозы были обязаны послать в ФЗУ определённое количество парней.

Для многих это был шанс – и семье облегчить затраты, и профессию получить. Так были созданы трудовые резервы, которые во многом вытянули промышленную работу во время войны. Не будь этих ребят - кто бы заменил в цехах ушедших воевать мужчин?

Важно ещё вот что. Плата за обучение была, но хорошо успевающим платили стипендию сравнимую с зарплатой трудящегося. Мне попалась информация: студентам сельхозтехникума выплачивают стипендию в 250 руб. – это примерно равно зарплате.

Это б и сегодня пошло на пользу: хорошо учишься – получи хорошую стипендию.

Мои собственные две тётки подростками работали в Златоусте на эвакуированном туда Тульском оружейном заводе. Этим ребятам-уральцам Агния Барто посвятила целый стихотворный цикл; она сама была в тогда в Свердловске и даже работала токарем. Эти стихи не просто проплаченный пиар или худосочная социальная реклама – это настоящее, от жизни.

А вечером подручные,

Два друга неразлучные,

Два парня-крепыша,

Идут домой довольные,

Шагают не спеша.

Сказать погромче хочется,

Чтоб слышал весь бульвар:

«Ну, как сегодня выплавка,

Товарищ сталевар?»

О них писали повести, снимали кино. Это давало им чувство значимости, участия в большом деле. Этого чувства остро не хватает нынешним, и не только подросткам. Жаль, большого дела по-прежнему нет.