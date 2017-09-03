Гоголь-центр. Заключение

Почему Кирилл Серебренников обязан сидеть в тюрьме?

Кто-то из мох читателей в ходе обсуждения скандальной статьи о «режиссёре» сказал, что народ требует продолжения «на бис».

Можно считать этот материал и продолжением, и заключением этой темы. Никакой запрещённой лексики здесь не будет. Вместо этого предлагаю вам вполне серьёзный и спокойный разговор, после которого, наверное, можно будет поставить точку на этой теме.

В нашем богоспасаемом отечестве сегодня воможно такое, о чём во времена оные невозможно было помыслить даже наутро после сильнейшего возлияния.

В частности, воинствующий гомосексуализм. Однако, речь тут будет не об этом.

Статья о бравом мастере современой режиссуры в кепке и в очках, как и предполагалось, пошла гулять по рунету, вызывая, в основном, понимание и одобрение. Но не только.

Пара неугомонных паломников в Содом и Гоморру уже успели пропищать гневными голосками, что автор (т.е. я, Е.Д.) — мерзкий гомофоб и что нечего ходить в театр, если мне не нравится гомосексуализм.

Логика просто потрясающа! Можно было бы сказать этим голубым соловьям, что если не нравится статья — нечего её читать и, тем более, критиковать!

Однако, всё на самом деле ещё серьёзнее.

Давайте для начала выясним, гомофобы ли я или вы, уважаемый читатель.

Сделать это очень просто.

Если вы любите классический балет, то для вас фигура Р. Нуреева является культовой. Точно так же, как и другие имена всемирно известных танцовщиков, бывших при этом гомосексуалистами.

Я не отношусь к фанатам балетного искусства. Но я видел в записи его выступления и потому безусловно отдаю должное Нурееву, как гению танца. Он был великим артистом с действительно трудной судьбой.

Человеком ещё более трудной, можно сказать, трагической судьбы был не менее великий, но уже певец, а не танцовщик, Вадим Козин.

Но если Козина сегодня знают и помнят далеко не все, то кто такой Фредди Меркьюри, не нужно объяснять. О нём знают 99 человек из 100. Я слышал его не один десяток раз. Как и многие из вас.

Должен опять признаться — я не фанат группы Queen, хотя многие вещи мне очень нравились. Но здесь и не нужно быть фанатом, чтобы признать очевидное: Меркьюри был необычайно талантлив!

Он был великим рок-исполнителем и при этом, по слухам, исключительно хорошим парнем.

Мерьюри был гомосексуалистом и умер от СПИДа.

И до сих пор, хотя со дня его смерти прошло уже больше четверти века, слушая песни в его исполнении, я забываю начисто о его «ориентации». Мне это просто не нужно! Я снова слышу фантастически сильный голос и получаю от этого такое же удовольствие, как и раньше.

Интересно здесь то, что сам Меркьюри никогда не бравировал своeй гомосексуальностью, и никогда не выставлял её напоказ. И требовал от слушателя оценки себя не как представителя секс-меньшинства, а как певца и лидера всемирно знаменитой рок-группы.

Никогда не делал этого и Нуреев. Никогда не делал этого Версаче. Никогда не делали этого выдающиeся американскиe писатели Трумен Капоте, Гор Видал и Теннеси Уильямс. И многие-многие другие деятели искусства и культуры, относившиеся к этому самому «меньшинству» никогда не демонстрировали её на людях.

И до сих пор, хотя со дня их смерти пришли долгие годы, многие современные читатели с удивлением говорят:

— А вы слышали? Оказывается, автор «Трамвая «Желание» и «Кошки на раскалёной крыше», известный писатель и драматург Теннеси Уильямс был гомосексуалистом! Невероятно!

Всё это сказано к тому, что сегодня ситуация с «великим режиссёром» Гоголь-центра выглядит прямо противоположнoй.

— Вы слышали? Оказывается, известный педераст Кирилл Серебренников является режиссёром и руководителем московского театра! — говорят люди, окунувшиеся в недавний скандал.

Не правда ли, любопытная и показательная подмена понятий? Вот именно о ней эта статья.

Очень трудно представить себе Петра Ильича Чайковского живущим в наши дни. Но ещё труднее было бы представить его нашим современником и активным участником гей-сообщества.

Кто-нибудь может хоть на минуту вообразить Чайковского, разодетого в страусиные перья и пританцовывающего в кузове грузовика с дурацкой улыбкой на размалёванном лице?

Сама эта мысль кажется кощунственной!

А ведь гомосексуализм композитора давно не является тайной.

Если кто-то из вас, уважаемые читатели, ещё не до конца понял, куда клонит автор, — скажу предельно понятно:

— Дело! Мастерство! Профессиональные навыки и выдающиеся способности — главное в людях, которые были здесь упомянуты! Феноменальные результаты, которых они добились в своей работе.

И сами они, все, как один, требовали отношения к себе именно как к профессионалам высшей пробы, а не как к представителям секс-меньшинства! Они сами не лезли в кровать к посторонним и презирали тех, кто это делает!

Их выдающиеся достижения были главным в их биографии! И этими достижениями они обессмертили свои имена.

А теперь скажите, кто из вас рискнёт заявить, что не уважает этих людей, не взирая на их великие достижения, только потому, что они были гомосексуалистами?

Если никто, то вы не гомофоб! Вы обычный, разумный и образованный человек, как и очень многие из нас.

Быть гомосексуалистом — не преступление! И человек, страдающий этим отклонением от нормы, не может и не должен быть презираем и отторгаем только за то, что его «тянет к себе подобным».

Но он должен быть беспощадно наказан за ту самую подмену понятий, когда сам по себе гомосекуализм, в отсутствие всяких других достоинств человека, объявляется им талантом и свойством, за которое он должен быть уважаем и понимаем в обществе, когда всего лишь принадлежность к гей-сообществу уже является пропуском в «высший свет» и гарантиeй социальной поддержки!

НЕТ НИКАКОЙ ДОБЛЕСТИ в принадлежности к секс-меньшинствам!

ОНА ЕСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ человека. И при этом — любой ориентации!

И если Кирилл Серебренников способен поставить на московской сцене спектакль, от которого обычные люди будут буквально с ходить с ума от восторга, подобно тому, как они сходили с ума, слушая Фредди Меркьюри, то я буду первым, кто потребует наградить Серебренникова Высшим российским орденом!

И одновременно я буду первым, кто потребует упечь его в тюрьму за то, что он требует к себе уважения из-за своей очевидной для всех педерастии, поскольку кроме неё ему нечего предъявить зрителю.

За это орденов не дают, Кирилл Семёнович! Именно за то вы и должны сесть на нары в России, что считаете свой гомосексуализм — подвигом и внушаете эту мысль другим. А это не подвиг. Этa мысль — преступление против российской морали.

Но это только первое преступление, которое я бы вменил Серебренникову. Есть и кое-что посерьёзнее.

Николай Васильевич Гоголь является признанным классиком русской литературы. На его книгах выросло не одно поколение. Вы можете не любить и не понимать Гоголя. Вы не одиноки в этом смысле, и никто не вправе заставить вас любить его. Но вы ОБЯЗАНЫ понимать роль и место Гоголя в русской, российской культуре! И уважать те миллионы людей, для которых Гоголь — неприкосновенен. Хотя бы в силу профессии, которую вы себе избрали.

Виктор Цой — признанный классик советской и российской рок-музыки. Он кумир миллионов россиян. Для многих из них он является святой и неприкосновенной фигурой, и любая попытка «переосмыслить заново» творчество или личность Цоя для его поклонников одновременно и крайне оскорбительна, и кощунственна.

Вы можете не любить Цоя, это не преступление.

Я не поклонник ни Виктора Цоя, ни группы «Кино», мои авторитеты — Владимир Высоцкий и Юрий Визбор, но я отлично понимаю тех, для кого Цой является Высоцким.

Можно было бы сказать вам, что за любую вашу попытку изобразить Владимира Семёновича Высоцкого гомосексуалистом, я лично сжёг бы ваш гей-клуб дотла и без всякой жалости, и мне помогли бы многие тысячи людей.

Поэтому не удивляйтесь, если поклонники Цоя, надев перчатки, чтобы не замараться, набьют вам вашу режиссёрскую физиономию. Они будут полностью правы.

Высоцкий или Цой — кумиры нескольких поколений жителей России, г-н Серебренников! И если вы этого не понимаете, то вы не только режиссёр по недоразумению, но и россиянин по недоразумению!

За оскорбление национальных святынь во всём мире полагается суровое наказание. Людям нельзя плевать в лицо, г-н Серебренников! И ваш гомосексуализм — не оправдание.

Это — второе преступление перед страной и народом.

Но есть и третье.

Любые попытки любого «серебренникова» вывернуть и исказить эти национальные святыни вовсе не являются «творческим поиском», как стремится уверить всех сам Кирилл Серебренников.

Искажение в искусстве или литературе до полной неузнаваемости образов Гоголя или Пушкина, Высоцкого или Цоя, Жукова или Сталина, Ленина или Брежнева и других знаковых фигур нашей истории, совершаемое под видом «новаторских подходов», есть сознательное и злонамеренное ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ! И полностью укладывается в антироссийскую идеологическую кампанию, развязанную на Западе, и ставящую целью уничтожение России как государства.

Это то самое, о чём не раз с высоких трибун выступали и российские парламентарии, и сам Президент России, называя такие попытки недопустимыми. И это один из тех немногих примеров, когда я целиком согласен с Президентом.

И на фоне этих преступлений предполагаемое хищение вами, г-н «режиссёр», одного или двух миллионов долларов мне лично представляется сущим и забавным пустяком. Ведь вы не только бездарный театральный деятель! Вы ещё и бездарный вор! И украли мало, и попались быстро!

И теперь дело за малым! Путину осталось только подтвердить свою приверженность своим же принципам. И если он подтвердит, Кирилл Серебренников сядет. А если не подтвердит, то россисйкое общество станет ещё на несколько шагов ближе к окончательному коллапсу.

Или, говоря театральным языком, к катарсису.

Пусть даже и кровавому.

Зато, очень хочется думать, окончательному и бесповоротному.