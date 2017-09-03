Десять причин не желать капитализма

8. Капитализм — это система привилегий для меньшинства и классовое господство, основанное на частной собственности на средства производства всего, что нужно для жизни. Это дает кучке богачей власть продавать и покупать рабочие места. Тем самым в погоне за прибылью они способны разрушить целые регионы, которые зависят от этих рабочих мест. И это происходит все время.

9. Капитализм поощряет алчность. Но алчность хороша только для капиталистов. Для нормальных людей она разрушает человеческие отношения и души. Не говоря о том, как это плохо для местных общин и общества в целом. Ведь оно держится на альтруизме, сочувствии и заботе о других.

10. Капиталистические корпорации больны психически, болезнь выражается в постоянно антиобщественном поведении, сниженной способности к сочувствию и раскаянию, и акционеры поощряют такое поведение. Если бы корпорации попали к судебному психиатру, им поставили бы диагноз «психопатия» и изолировали бы пожизненно.



7. Капиталисты восхваляют свободу и индивидуализм, но разрушают свободу и индивидуализм любого, кроме себя самих. Подавляющее большинство тех, кто продает свою рабочую силу, чтобы жить, живет в условиях наемного рабства, а не свободы. Нам приходится выполнять приказы, не задумываясь, действовать, как машины. Наши творческие потенции ограничены и диктуются тем, что выгодно хозяину.

6. Капиталисты порочат сотрудничество и коллективизм, но создают процессы массового производства, которые требуют этого от рабочих. Их система вынуждает нас быть винтиками в огромной машине, приносящей прибыль, но поскольку они опасаются власти, которую это дает нам, то говорят, что сотрудничество в наших собственных интересах незаконно и плохо.



Так капиталисты подрывают профсоюзы и другие организации, которые поощряют рабочих сотрудничать друг с другом и действовать коллективно.

5. Капиталистам нужна крупнейшая машина пропаганды в мире, чтобы убедить нас, что капитализм — единственно возможная система. Капитализм обращает людей в потребителей с помощью рекламы, маркетинга, развлечений и даже так называемых «новостей».



Капиталисты нанимают миллионы людей по всему миру только для того, чтобы превратить наши потребность в любви, желание счастья, чувство человеческой солидарности и справедливости в орудия манипуляции, чтобы все больше прибыли плыло в руки ничтожного меньшинства.

4. Капитализм — это система, в которой принцип «1 доллар — 1 голос» подавляет принцип «1 человек — 1 голос». Те, кто владеет большинством акций (купленных на эти доллары), контролируют огромные корпорации, многие из которых могущественнее почти любого правительства. Богачи также используют свои деньги, чтобы командовать выборами, которые, казалось бы, дают каждому один равный другим голос.



При капитализме те, у кого больше всего денег, имеют право на большую часть товаров и услуг, как и на самое большое влияние на правительство и экономику.

3. Капитализм провозглашает голый эгоизм добродетелью, но эгоизм без оглядки на мораль, экологию и здравый смысл ведет к разрушению окружающей среды, разрушению местных общин, колониализму, войне и прочим формам массового разрушения и деградации. Эгоизм гонит капитализм искать прибыли где угодно, независимо от вреда для других людей и здоровья экосистемы планеты.



Эгоизм приводит капитализм к разрушению любой соперничающей экономической системы или способа мышления (как традиционное использование земли коренным населением и уважение к природе), которые могут стать на пути бесконечной погони за прибылью.

2. Капитализм — не друг демократии, но ее главный враг. При нужде капиталисты выбирают капитализм в ущерб демократии. Если люди используют демократию для ослабления власти капиталистов, богатые и сильные обращаются к разным формам фашизма, чтобы сохранить свои привилегии.

1. Капитализм — это рак, пожирающий нашу планету. Капиталисты наживаются на глобальном потеплении, уничтожении океанов, все большем отравлении атмосферы и патентовании всего, что могут, включая саму жизнь. Только избавившись от капитализма, мы можем спасти Землю.



***





Источник.