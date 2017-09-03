Что искали, то нашли

В субботу сотрудники ФБР провели обыски в торгпредствах РФ, имеющих статус диппредставительств. МИД РФ по такому случаю бьется в истерике, как не бился даже по случаю убийства нашего посла в Турции. Эксперты камлают в стиле известной песни нашей самой известной певицы, – «то ли еще будет, ой-ёй-ёй».

https://riafan.ru/948963-bespredel-eshe-vperedi-ekspert-obyasnil-situaciyu-s-obyskami-v-dippredstavitelstvakh-rf

В МИД России заявили, что планируемый досмотр дипломатических объектов РФ в Соединенных Штатах — «беспрецедентная и агрессивная акция, которую американские спецслужбы могут использовать для организации с помощью подброшенных предметов провокации». Ранее стало известно, что спецслужбы намерены обыскать Торговое представительство РФ в Вашингтоне. Доктор юридических наук, американист, профессор ВШЭ Александр Домрин, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей ситуацию, подчеркнул, что Вашингтон совершенно не волнует, что в результате их действий пострадают рядовые россияне и американцы. «Вообще США могли бы не объявлять о своих намерениях относительно обысков, а сделать это тихо, через заднее крылечко. Такое заявление со стороны Америки создает прецедент. Все дипломатические представительства — это своего рода стеклянные здания. Если в одну страну начали «метать камни», она ответит тем же. Это тот самый случай, когда Америка, запустившая санкционный процесс, забывает, что начала именно она, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Когда страна, против которой ввели ограничения, отвечает, США спрашивают: за что? Дна нашего противостояния с Соединенными Штатами мы еще не достигли. Нам еще предстоит получить немалую долю хамства со стороны США. Самое главное, чтобы наш ответ был адекватным и сдержанным. Пока у нас это получается».

Отдельные совестливые представители Госдепа пытаются минимизировать ущерб от действий начальства, и называют обыски «простым осмотром в целях безопасности».

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/03/134963-v-gosdepe-ob-yasnili-prichinu-obyskov-v-rossiyskih-dippredstavitelstvah

В Госдепартаменте США считают, что появление представителей американских властей в российских дипломатических представительствах было не обыском, а «осмотром зданий, которые должны были перейти под контроль США». Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщаю издания Fox news и The Hill.

Представители МИДа полезли в юридические дебри, вспомнив конвенцию (видимо, Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, действие которой распространилось на СССР с 24 апреля 1964 года). Россия, как правопреемница СССР, стала участницей Конвенции.

https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331911-grubeyshim_narusheniem_mezhdunarodnogo_prava_nazvali_v_mid_rf_obyski_v_rossiyskih_dippredstavitelstvah

…«Если в двух словах, то мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали», – сказал торговый представитель РФ в США Александр Стадник. Дипломатическая собственность защищена конвенцией, подписанной двумя государствами в 1964 году. Статья 17: консульские здания неприкосновенны. Полиция и другие представители властей не могут заходить туда без согласия главы представительства. Российская сторона не давала своего согласия на обыски в торгпредстве.

Столь бесцеремонное поведение властей США перепугало даже Д. Ассанжа, который отсиживается в посольстве Эквадора и жив до сих пор благодаря этой самой Конвенции…

https://ria.ru/world/20170902/1501638895.html

Ассанж напомнил о неприкосновенности дипломатических объектов РФ в США МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачениями, Джулиан Ассанж заявил, что в случае включения российских объектов на территории США в список дипломатических они становятся неприкосновенными, согласно одобренной Вашингтоном конвенции.

“Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях (VDR), которую одобрили США”, — написал Ассанж в своем Twitter. “Неважно, что Россия делает с объектами. Как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными”, — добавил он. If Russia’s missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by theU.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3pic.twitter.com/jQw7Z4TCni — Julian Assange ? (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г. Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численностьдиппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. В минувшую пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

Со вчерашнего вечера в мою почту посыпались однотипные вопросы: «чего они там искали?» или «что они там нашли?». Искали ухудшение дипломатических отношений РФ и США. Что искали — то и нашли: Путин отменил свой визит на сессию Генассамблеи ООН:

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Участие президента РФ не планируется», — отметил Песков Открытие сессии Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в Нью-Йорке. С 19 сентября участники Генассамблеи начнут обсуждать общеполитические вопросы.