Что искали, то нашли
В субботу сотрудники ФБР провели обыски в торгпредствах РФ, имеющих статус диппредставительств. МИД РФ по такому случаю бьется в истерике, как не бился даже по случаю убийства нашего посла в Турции. Эксперты камлают в стиле известной песни нашей самой известной певицы, – «то ли еще будет, ой-ёй-ёй».
https://riafan.ru/948963-bespredel-eshe-vperedi-ekspert-obyasnil-situaciyu-s-obyskami-v-dippredstavitelstvakh-rf
В МИД России заявили, что планируемый досмотр дипломатических объектов РФ в Соединенных Штатах — «беспрецедентная и агрессивная акция, которую американские спецслужбы могут использовать для организации с помощью подброшенных предметов провокации». Ранее стало известно, что спецслужбы намерены обыскать Торговое представительство РФ в Вашингтоне.
Доктор юридических наук, американист, профессор ВШЭ Александр Домрин, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей ситуацию, подчеркнул, что Вашингтон совершенно не волнует, что в результате их действий пострадают рядовые россияне и американцы.
«Вообще США могли бы не объявлять о своих намерениях относительно обысков, а сделать это тихо, через заднее крылечко. Такое заявление со стороны Америки создает прецедент. Все дипломатические представительства — это своего рода стеклянные здания. Если в одну страну начали «метать камни», она ответит тем же. Это тот самый случай, когда Америка, запустившая санкционный процесс, забывает, что начала именно она, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Когда страна, против которой ввели ограничения, отвечает, США спрашивают: за что? Дна нашего противостояния с Соединенными Штатами мы еще не достигли. Нам еще предстоит получить немалую долю хамства со стороны США. Самое главное, чтобы наш ответ был адекватным и сдержанным. Пока у нас это получается».
Отдельные совестливые представители Госдепа пытаются минимизировать ущерб от действий начальства, и называют обыски «простым осмотром в целях безопасности».
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/03/134963-v-gosdepe-ob-yasnili-prichinu-obyskov-v-rossiyskih-dippredstavitelstvah
В Госдепартаменте США считают, что появление представителей американских властей в российских дипломатических представительствах было не обыском, а «осмотром зданий, которые должны были перейти под контроль США». Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщаю издания Fox news и The Hill.
Представители МИДа полезли в юридические дебри, вспомнив конвенцию (видимо, Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, действие которой распространилось на СССР с 24 апреля 1964 года). Россия, как правопреемница СССР, стала участницей Конвенции.
https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331911-grubeyshim_narusheniem_mezhdunarodnogo_prava_nazvali_v_mid_rf_obyski_v_rossiyskih_dippredstavitelstvah
…«Если в двух словах, то мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали», – сказал торговый представитель РФ в США Александр Стадник.
Дипломатическая собственность защищена конвенцией, подписанной двумя государствами в 1964 году. Статья 17: консульские здания неприкосновенны. Полиция и другие представители властей не могут заходить туда без согласия главы представительства. Российская сторона не давала своего согласия на обыски в торгпредстве.
Столь бесцеремонное поведение властей США перепугало даже Д. Ассанжа, который отсиживается в посольстве Эквадора и жив до сих пор благодаря этой самой Конвенции…
https://ria.ru/world/20170902/1501638895.html
Ассанж напомнил о неприкосновенности дипломатических объектов РФ в США
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачениями, Джулиан Ассанж заявил, что в случае включения российских объектов на территории США в список дипломатических они становятся неприкосновенными, согласно одобренной Вашингтоном конвенции.
“Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях (VDR), которую одобрили США”, — написал Ассанж в своем Twitter.
“Неважно, что Россия делает с объектами. Как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными”, — добавил он.
If Russia’s missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by theU.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3pic.twitter.com/jQw7Z4TCni
— Julian Assange ? (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.
Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численностьдиппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В минувшую пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.
Со вчерашнего вечера в мою почту посыпались однотипные вопросы: «чего они там искали?» или «что они там нашли?».
Искали ухудшение дипломатических отношений РФ и США. Что искали — то и нашли: Путин отменил свой визит на сессию Генассамблеи ООН:
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет. Участие президента РФ не планируется», — отметил Песков
Открытие сессии Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в Нью-Йорке. С 19 сентября участники Генассамблеи начнут обсуждать общеполитические вопросы.
Цели обыска достигнуты — Путин не приедет. Определенные круги в США сильно опасаются личной встречи Путина и Трампа. Два прагматичных политика могут найти общий язык и мирное решение большинства конфликтов. А без войны как перезагружать финансовую систему? Как финансовым аферистам кинуть весь мир, если нельзя свою финансовую аферу списать на «неадекватного» Кима или на «агрессора» Путина?
Судя по истерике нашего МИДа, там тоже хватает представителей этих враждебных всему миру и России темных сил.
Источник: pravosudija.net
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“Рейдерские захваты российской собственности за рубежом”. Вы имеете в виду рейдерские захваты собственности россиянских евреев! Россия, как государство, потеряла всю собственность с начала перестройки.
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Афффтар явно на “Эхе мацы” работает.
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>Судя по истерике нашего МИДа, там тоже хватает представителей этих враждебных всему миру и России темных сил.
Не исключено, кто-то клинтонитам явно иногда подыгрывает с нашей стороны. Раструбили-то в общем информацию с американских фейкнюьс, прежде чем проверить.