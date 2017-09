Что искали, то нашли

Ассанж напомнил о неприкосновенности дипломатических объектов РФ в США

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачениями, Джулиан Ассанж заявил, что в случае включения российских объектов на территории США в список дипломатических они становятся неприкосновенными, согласно одобренной Вашингтоном конвенции.

“Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях (VDR), которую одобрили США”, — написал Ассанж в своем Twitter.

If Russia’s missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by theU.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3pic.twitter.com/jQw7Z4TCni

