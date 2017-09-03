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Беседа с американским интеллектуалом

15:40. 3 сентября 2017 Просмотров - 827 Нет комментариев Опубликовал:

Канал «Раша тудей» разместил очень интересный материал. Он интересен по двум причинам. Во-первых это блестящий анализ, а во – вторых – это взгляд западного мыслителя. Его имя  — Ноам Хомский, один из величайших интеллектуалов Америки, профессор лингвистики Массачусетского технологического института. Он написал книгу «Реквием по американской мечте». А в сформулировал десять принципов сосредоточения богатства и власти, которыми руководствуются мировые элиты Запада для укрепления своего господства. В интервью ведущему программы РТ «Есть контакт» Крису Хеджесу Хомский подробно разбирает каждый из этих принципов.

Источник  https://doc.rt.com/

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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