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«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

18:57. 3 сентября 2017 Просмотров - 348 Нет комментариев Опубликовал:

«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

Серийное производство учебно-тренировочного самолета СР-10 будет запущено в 2018-2019 годах.

Пресс-служба администрации Смоленской области сообщила, что местный авиационный завод планирует выпустить первую опытную партию самолетов СР-10 до 2020-го года. По словам губернатора области Алексея Островского, СмАЗ намерен поставить для нужд Минобороны 50 новых самолетов, названных журналистами «Беркутенками» из-за конструкционной схожести с истребителем Су-47 «Беркут».

«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

«В 2018-2019 годы должна быть выпущена опытная партия самолетов СР-10. Порядка 50 машин, которые планируется представить на государственные испытания. Потом состоится запуск серийного производства», — подчеркнул глава региона.

«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

Ранее сообщалось, что первые самолеты могут быть выпущены уже в 2017 году, а в последующие два года будут выпущены 20 машин. Также говорилось, что на СР-10 будет устанавливаться двигатель АИ-25ТЛ, который уже используется на учебных самолетах Л-39. Ранее отмечалось, что для СР-10 также идет разработка нового двигателя.

«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

СР-10 — учебный самолет, промежуточное звено между учебно-тренировочным Як-152 и учебно-боевым Як-130.

«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

СР-10 — российский двухместный спортивно-пилотажный и учебно-тренировочный самолёт. Предназначен для выполнения базовой лётной подготовки будущих лётчиков военной авиации, а также для подготовки лётчиков-спортсменов и пилотов-любителей лёгких реактивных самолётов. Самолёт спроектирован в конструкторском бюро «Современные авиационные технологии». СР-10 означает — самолёт реактивный, со стреловидностью крыла −10°.

Постройка первого образца СР-10 выполнена на опытном производстве КБ САТ под руководством А. Л. Морозова.

«Беркутенок» с обратной стреловидностью крыла: СР-10 выходит в серию

Источник: nnm.me

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