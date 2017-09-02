Владимир Путин поговорил с школьниками о будущем

"Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут дробные черты моего времени и то, чего я хочу, осуществится". Мне очень нравится эта цитата Антуана де Сент-Экзюпери о будущем. Она полностью отображает моё мировоззрение: человек сам вершитель своей судьбы и сам должен строить будущее таким, каким он хочет его видеть. О будущем и не только говорил со школьниками и студентами президент РФ во время всероссийского открытого урока в Ярославле.

Тема урока так и звучала: "Россия, устремлённая в будущее". Талантливые ребята, уже решившие, кем хотят стать во взрослой жизни, рассказали президенту о своих успехах и чаяниях, а Владимир Путин, в свою очередь, продемонстрировал осведомлённость многими научными проблемами, начиная от полёта на Марс и заканчивая искусственным интеллектом. При этом Путин подчеркнул, что для человека важно реализовываться в зоне своего языка и культуры. И ему будет комфортнее, и стране будет польза. Один из участников урока, студент-третьекурсник питерского Электротехнического университета сказал, что вдохновился выступлением президента в ходе прямой линии и решил не уезжать из России, а остаться работать по специальности здесь.

И это очень приятно слышать. Когда молодые специалисты выбирают работу в России, это свидетельствует о высоком уровне развития экономики и науки. Молодым технарям и компьютерщикам есть, где себя применить: космические исследования, когнитивные технологии, авиастроение, телемедицине, - выбирай любую отрасль, к какой душа лежит.

С большим энтузиазмом Владимир Путин обсудил с учащимися тему искусственного интеллекта. По мнению президента, тот, кто добьётся лидерства в этой сфере, станет и властелином мира. И в целом он старался воодушевить молодых людей на новые открытия, призывал их делать не хуже, а лучше конкурентов. Думаю, после такого общения с лидером страны школьники и студенты с ещё большим рвением примутся за учёбу, зная, что в России они всегда смогут применить себя в любимой профессии.