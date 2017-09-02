Главная » Политика, Творчество

Владимир Путин поговорил с школьниками о будущем

17:28. 2 сентября 2017 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

"Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут дробные черты моего времени и то, чего я хочу, осуществится". Мне очень нравится эта цитата Антуана де Сент-Экзюпери о будущем. Она полностью отображает моё мировоззрение: человек сам вершитель своей судьбы и сам должен строить будущее таким, каким он хочет его видеть. О будущем и не только говорил со школьниками и студентами президент РФ во время всероссийского открытого урока в Ярославле.

 

Тема урока так и звучала: "Россия, устремлённая в будущее". Талантливые ребята, уже решившие, кем хотят стать во взрослой жизни, рассказали президенту о своих успехах и чаяниях, а Владимир Путин, в свою очередь, продемонстрировал осведомлённость многими научными проблемами, начиная от полёта на Марс и заканчивая искусственным интеллектом. При этом Путин подчеркнул, что для человека важно реализовываться в зоне своего языка и культуры. И ему будет комфортнее, и стране будет польза. Один из участников урока, студент-третьекурсник питерского Электротехнического университета сказал, что вдохновился выступлением президента в ходе прямой линии и решил не уезжать из России, а остаться работать по специальности здесь.

И это очень приятно слышать. Когда молодые специалисты выбирают работу в России, это свидетельствует о высоком уровне развития экономики и науки. Молодым технарям и компьютерщикам есть, где себя применить: космические исследования, когнитивные технологии, авиастроение, телемедицине, - выбирай любую отрасль, к какой душа лежит.

С большим энтузиазмом Владимир Путин обсудил с учащимися тему искусственного интеллекта. По мнению президента, тот, кто добьётся лидерства в этой сфере, станет и властелином мира. И в целом он старался воодушевить молодых людей на новые открытия, призывал их делать не хуже, а лучше конкурентов. Думаю, после такого общения с лидером страны школьники и студенты с ещё большим рвением примутся за учёбу, зная, что в России они всегда смогут применить себя в любимой профессии.

Метки: владимир путин, новости путин, политика Путина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Прямая линия с Путиным: Никто не даст нам избавления...
... большой страной, о которых стоит поговорить отдельно.Больше экономикиПоскольку сейчас стала... будущего драться можно без правил, а где есть правила?На это Владимир Путин... нашей страны, впрочем как и школьникам при выпуске из школы, поскольку...
Мы начинаем КВН — для чего, для кого?
...пространства. Это игра миллионов школьников и студентов. Однако последние... Федерации — Владимира Путина. КВН и политика Президент Путин не раз ...происходит. Я привык, что поговорим и потом… Сделаем, ...будет существовать и в будущем. Заключение Как было сказано...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
...вдохновляет запад внутренняя политика Владимира Путина. Вместо аморфной, рыхлой...эти дни демонстрировался будущих технический облик российских ... тяжело объяснять современным школьникам, что именно такими...разговорах о кладбищах, поговорим о грустном. Далеко...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2015
... статус. Ладно. Решил поговорить и с другими офицерами....com На Украине десятки школьников попали в больницу, ...показала свою волю формировать будущее на основе принципов устойчивого... что надо спрашивать разрешения Владимира Путина, быть ли нам европейской...
Мы начинаем КВН — для чего, для кого?
...пространства. Это игра миллионов школьников и студентов. Однако ...нести в общество в будущем? 8 ноября — Международный...президента Российской Федерации — Владимира Путина. Президент Путин не раз присутствовал .... Я привык, что поговорим и потом… Сделаем, ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 марта 2015
... событиями, он бы поговорил со мной, поскольку ...пропаганда добралась до детей. Школьники из украинского села играют ... и когда вспоминаете высказывания Владимира Путина, вспомните его слова о... и определились со своим будущим — они хотят вернуться домой...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>